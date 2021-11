Täter gelingt Flucht Raubüberfall auf UBS in Muttenz – Polizei setzt Belohnung aus Bei einem Raubüberfall in Muttenz hat eine unbekannte Person mehrere tausend Franken erbeutet. Die Polizei hat eine Belohnung von bis zu 5000 Franken für Hinweise ausgesetzt. 26.11.2021, 16.38 Uhr

Kurz vor 11 Uhr fand der bewaffnete Überfall statt. Polizei BL

Die unbekannte Person überfiel die UBS-Filiale in Muttenz am Freitag kurz vor 11 Uhr. Sie war bewaffnet und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit mehreren tausend Franken flüchtete sie schliesslich in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand, wie die Baselbieter Polizei mitteilt.