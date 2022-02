Basel: Festnahme nach schwerer Körperverletzung

Täter festgenommen Festnahme nach schwerer Körperverletzung Am Samstag kurz nach 23.30 Uhr wurde in der Küchengasse ein 17-jähriger Jugendlicher angegriffen und schwer verletzt. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden. 20.02.2022, 11.18 Uhr

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft ergaben, dass zwei Jugendliche aus zwei Gruppen in der Küchengasse eine verbale Auseinandersetzung hatten. In der Folge wurde der 17-Jährige durch den Gegner unvermittelt angegriffen und mit einer Stichwaffe schwer verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Keystone

Der Jugendliche musste darauf durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation verbracht werden. Der Täter flüchtete in Richtung Elisabethenanlage. Er konnte im Rahmen der sofort erfolgten Fahndung in den frühen Morgenstunden festgenommen werden. Es handelt sich um einen 16- jährigen Schweizer.

Der genaue Tathergang und der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Jugendanwaltschaft. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Jugendanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (has)