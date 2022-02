Tätowieren Den Baslern geht es unter die Haut – Tattoostudios boomen trotz Pandemie 2020 und 2021 wurden gemäss Gesundheitsdepartement Basel-Stadt jeweils drei neue Tattoostudios eröffnet. Insgesamt seien im Kanton offiziell 30 Tätowierende angemeldet. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dem Tattoostudio der Lifestylemarke Ferrox und Palmez in Basel geht die Arbeit nicht aus. zvg

Trotz Pandemie boomt der Körperschmuck in der Region – innerhalb von zwei Jahren sind in Basel-Stadt sechs neue Geschäfte entstanden. «2020 und 2021 jeweils drei», so Anna Lüthi vom Basler Gesundheitsdepartement und fügt an: Insgesamt seien im Kanton offiziell 30 Tätowierende angemeldet.

Die Nachfrage beim Basler Gesundheitsdepartement zeigt, dass es letztes Jahr nur zu einer offiziellen Schliessung eines Tattoostudios kam. Konkret handelt es sich um Giahi Tattoo in der Steinenvorstadt, das analog den weiteren Schweizer Filialen zu Gunsten einer neu eröffneten grossen Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse geschlossen wurde. Der Wegzug habe rein strategische Gründe, erklärt die Geschäftsstelle des Unternehmens per E-Mail und bezeichnet die Basler Kunden als «sehr freundlich, aufgeschlossen und fröhlich».

Arbeit mit international gefragten Künstlern

«Tattoos sind gesellschaftsfähig geworden», sagt Lisa Schulz, Inhaberin der Lifestylemarke Ferrox und Palmez. Letzten Dezember hat sie an der Kannenfeldstrasse ein neues Tattoostudio eröffnet. «Bei uns ist sowohl die 18-Jährige, die sich ein Herzchen stechen möchte, als auch der 50-Jährige mit dem Wunsch nach einem Familienporträt auf dem Oberarm willkommen», sagt die 30-Jährige, die ebenfalls einen Onlineshop mit Vintage-Mode betreibt.

«Bei uns ist sowohl die 18-Jährige, die sich ein Herzchen stechen möchte, als auch der 50-Jährige mit dem Wunsch nach einem Familienporträt auf dem Oberarm willkommen.» Kenneth Nars

In der Breite entstand vor drei Wochen auf 300 Quadratmetern unter dem Namen Ink Society ebenfalls ein neues Studio. «Hier geht es zur Hölle», sagt der Geschäftsinhaber Neil Kulhanek und führt uns von der galerieartigen Ladenfläche in den unteren Stock. In dem abgedunkelten Raum können sich Kundinnen und Kunden in einem ruhigeren Setting tätowieren lassen, erklärt uns der 31-Jährige, der die Ink Society vor fünf Jahren mit seinem Geschäftspartner gegründet hat. «Die Basler Tattooszene boomt enorm», so der Unternehmer.

Internationale Tattookünstler

Er bedaure aber, dass das Tattoogeschäft nach wie vor unterschätzt werde. Es sei ihm ein grosses Anliegen, das Tätowieren von seinem Hobby-Image zu befreien, sagt der gelernte Sozialpädagoge, der selber nicht tätowiere, sondern die Kunden berate. Mit einem Team aus 21 Mitarbeitenden habe Kulhanek sich einem professionalisierten Konzept verschrieben. Dieses beinhalte die Zusammenarbeit mit international gefragten Künstlern, führt er aus und begrüsst einen Tätowierer, der soeben aus Bulgarien eingereist ist.

«Wie lange dauert die Quarantäne?», fragt Kulhanek einen Kunden am Telefon und betont, dass die Pandemie die Nachfrage an Tattoos kaum beeinflusst habe. Im Gegenteil: «Unsere Kunden waren gierig danach, wenigstens irgendetwas zu machen», sagt Kulhanek. Zudem habe sein Zielpublikum im Alter von 25 bis 35 Jahren kaum Berührungsängste vor einem Besuch im Studio.

Erspartes wird statt in Ferien in Tattoos investiert

Auch der Inhaber des Einmannbetriebs Luan Art Tattoo an der Gerbergasse, der sein Studio inmitten der Pandemie eröffnete, erzählt uns von einer sich zum Sommer 2021 hin kontinuierlich steigernden Nachfrage. Und Gianna Scholz, die im Bachletten-Quartier Art and Tattoo von Bekannten übernahm, betont:

«Nach einem etwas verhaltenen Start läuft es richtig gut.»

Caspar Wolff, der Inhaber vom Nine-Circles-Tattoo-Studio an der Marktgasse, berichtet von Kunden, die in den Sommermonaten ihr Erspartes statt in Ferien in neue Tätowierungen investierten. «Unsere Kunden nahmen sich mehr Zeit für sich», meint der passionierte Tätowierer, dem es am Herzen liege, die Tradition der Tattookunst als solche zu bewahren und die Tradition selbst auszuüben. «Wir könnten uns nicht vorstellen, einem Vorgesetzten, der in erster Linie Geschäftsmodelle im Kopf hat, untergestellt zu sein», sagt Wolff, der einige seiner Tattoos selber zeichnet.

«Es gibt Platz für alle»

Auch das Ehepaar Flückiger – bereits seit mehr als zehn Jahren Teil der Szene – schätze die künstlerische Freiheit. «Es gibt Platz für alle», sagt Nadine Flückiger von Pin Up Tattoo in der Breite über die Dichte an Tattoostudios in Basel. Die 45-jährige Tätowiererin liess sich soeben von ihrem Mann Raphael Flückiger, der die Color Kitchen betreibt, ihre rechte Hand mit einem roten Tattoo verzieren.

Die Szene sei durch Hobbytätowierer, die zu Hause teilweise unprofessionell tätowieren, gefährdet, sagt Raphael Flückiger. Jeder könne im Handel an Tattooutensilien kommen, schliesslich sei das Tätowieren kein geschützter Beruf, sagt der Körperkünstler und betont: «Wir leben vom und fürs Tätowieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen