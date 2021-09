Tag der Demokratie Hilfe für Afghanistan und Greta Thunberg als Vorbild: So verlief der «Speaker's Corner» auf dem Marktplatz Anlässlich des Tags der Demokratie organisierte das Kinderbüro Basel zwei Veranstaltungen. Einer davon ist der «Speaker's Corner». Am Rednerpult durften die Kinder ihre Anliegen kundtun. Ali Ahmeti 16.09.2021, 16.28 Uhr

Viele versammelten sich, um die Wünsche und Anliegen der Kinder anzuhören. Ali Ahmeti

Am Mittwoch war der Tag der Demokratie. In diesem Rahmen fanden schweizweit Veranstaltungen statt. Neun davon in Basel. Das Kinderbüro Basel organisierte zwei Events: Der «Speaker's Corner» startete um 16 Uhr auf dem Marktplatz. Dieser bot Kindern die Möglichkeit, an einem Rednerpult ihre Anliegen und Wünsche zur Sprache zu bringen. Die Idee dazu hatten die Kinder im Januar 2020, heisst es auf der Website des Kinderbüros. Das Projekt wurde nun umgesetzt und es war auch nicht das letzte Mal, dass der «Speaker's Corner» stattgefunden hat.