Take-Away Pizzeria Vito eröffnet Filiale am Bahnhof SBB In der Passerelle des Bahnhofs Basel SBB wird am 11. März eine Vito-Pizzeria eröffnet – es handelt sich auch nach Corona um ein reines Take-Away-Angebot. Kelly Spielmann 02.03.2021, 16.42 Uhr

Von der Backstube aus kann man direkt auf die Gleise schauen. Bild: Facebook / Vito

Nach den Filialen im Gundeli, Aeschengraben und Klybeck eröffnet die Basler Restaurant-Kette Vito am 11. März auch am Bahnhof SBB eine Filiale. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.