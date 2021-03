Tanja Soland Basler Finanzdirektorin im grossen Interview: «Die Kuschelpolitik war in der Krise von Vorteil» Tanja Soland ist etwas mehr als ein Jahr im Amt und musste wegen der Coronakrise einen Kaltstart machen. Wie sie damit umging, was sie von den Pandemiemassnahmen hält und wie sie nun als Finanzdirektorin mit den Vermögenden der Stadt kutschiert, sagt die SP-Politikerin im Interview mit der bz. Patrick Marcolli 19.03.2021, 05.00 Uhr

Finanzdirektorin Tanja Soland (SP). Bild: Kenneth Nars

Frau Soland, Sie sind jetzt etwas mehr als ein Jahr im Amt. Hat sich Ihr Blick auf die Stadt in dieser Zeit verändert?

Tanja Soland: Nein, das denke ich nicht. Ich sehe gewisse Abläufe anders und stelle fest, dass ich in meinem Amt durchaus etwas gestalten und bewirken kann. Aber unser System ist langsam, manchmal auch träge. Die Fahrt wird etwas langsamer als früher – aber ich weiss, dass sie langsamer werden muss, damit man überhaupt vorwärts kommt.

Sind Ihre Freunde von früher noch Ihre Freunde, Ihre Gegner noch Ihre Gegner?

Ich fand es in meiner politischen Tätigkeit immer wichtig, Kompromisse und einen Ausgleich zu finden. Was sich geändert hat: Als Finanzdirektorin bin ich Ansprechperson für alle. Es melden sich jetzt Vermögende und Unternehmer bei mir, für die ich auch da sein muss. Das fällt mir nicht schwer, aber das hat sich mit meiner neuen Rolle geändert.

Hat der Kontakt zu Vermögenden Ihren Blick auf den Reichtum in der Stadt verändert? Haben Sie, die immer prononciert sozial und links politisiert hat, heute mehr Verständnis für die Reichen?

Ich glaube, ein gewisses Verständnis dafür hatte ich immer.

Haben Sie als Finanzdirektorin beim «Erstkontakt» mit jemandem, der sehr vermögend ist, gespürt, dass Ihnen aufgrund Ihrer politischen Überzeugung Skepsis entgegengebracht wurde?

In solchen Gesprächen war das hin und wieder schon ein Thema, ja. Aber ich sehe das nicht als Problem. Mir fällt bei diesen Gelegenheiten immer auf, dass es zwar unterschiedliche politische Haltungen gibt, dass man mir aber Authentizität zuspricht und mich als Mensch respektiert und auch schätzt. Das ist mir im Übrigen auch nach dem letzten Regierungswahlkampf ab und zu so ergangen: Einige Bürgerliche haben mir gesagt, sie hätten mit meiner Person zum ersten Mal eine Linke gewählt. Nicht weil sie denken, ich sei im Amt abgerückt von Positionen. Sondern weil sie das Gefühl haben, dass ich seriös arbeite, authentisch bin und mein Amt gut ausfülle.

Hat Ihre Vorgängerin im Amt, Eva Herzog, vorgespurt für Sie, in dem man einer linken Finanzdirektorin, die erst noch keine Ökonomin ist, heute weniger misstraut als noch vor Herzogs Amtszeit?

Ja, das spüre ich vor allem bei den Unternehmen. Diese hatten bei meinem Amtsantritt jedenfalls keine Angst vor einem Kurswechsel. Man konnte sich sicher sein, dass die Zusammenarbeit auch in der neuen personellen Konstellation gut funktioniert. Ich war ausserdem lange in der Finanzkommission und auch als Fraktionspräsidentin nahe bei der Finanzpolitik. So habe ich auch meinen «Kaltstart» zu Beginn der Coronapandemie besser bewältigen können.

Sind Sie ein Zahlenmensch?

Nein, das nicht. Aber hinter allem steht das Geld und wenn Du helfen oder einwirken willst, braucht es ein Verständnis dafür, was es zu verteilen gibt.

Es geht ja auch um das wie und an wen.

Das entscheidet immer das Regierungskollegium. Aber ich habe natürlich einen gewissen Einfluss und kann schon mal vorrechnen, was geht oder was nicht. Wenn das Vertrauen da ist, dass ich alle meine Kolleginnen und Kollegen in der Regierung gleich behandle, funktioniert das sehr gut.

Gegen Ende des letzten Jahres haben Sie sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie beurteilen Sie dieses Ereignis gerade als öffentliche Person rückblickend?

Ich wurde wirklich in Ruhe gelassen, meine Privatsphäre wurde respektiert, auch von den Medien. Das fand ich sehr positiv. Ich war einzig überrascht, wie schnell man sich anstecken kann, trotz vorsichtigen Verhaltens.

Kaum hatten Sie Ihre Arbeit hier am Fischmarkt aufgenommen, nahm die Pandemie ihren Lauf. Wie nahmen Sie die Situation vor einem Jahr wahr?

Ich konnte genau zwei Wochen «normal» arbeiten, dann ging es los mit Sondersitzungen und der Absage der Fasnacht. Ich muss sagen, dass wir uns als Team in der Regierung sehr rasch eingespielt haben. Das schuf sicherlich auch in der Bevölkerung Vertrauen. Die Unterstützungspakete haben wir sehr zügig geschnürt, um den Menschen ein Stückweit die Angst zu nehmen. Alles in allem haben wir sehr gut funktioniert.

In der Pandemie gilt es abzuwägen: Welche Massnahmen, die mit hohen finanziellen und sozialen Kosten verbunden sind, beschliessen wir, um das Gesundheitssystem vor der Überlastung zu bewahren. Finden Sie, dass die in Basel-Stadt doch harten und lange dauernden Massnahmen wie beispielsweise in der Gastro in einem guten Verhältnis zum erwähnten Ziel stehen?

Ja, das glaube ich. Wir haben schnell und grosszügig Hilfestellung geboten, auch im Vergleich zu anderen Kantonen. Und ich finde auch, dass wir in der Schweiz insgesamt punkto einschränkenden Massnahmen immer noch liberal agieren. Eine Ausgangssperre beispielsweise haben wir immer abgelehnt, da der soziale Schaden für die Menschen riesig wäre. Und, natürlich: Wir haben einen grossen finanziellen Spielraum.

Macht dieser Spielraum die Entscheide, diese oder jene Wirtschaftszweige in den Lockdown zu schicken, überhaupt leichter?

Wir haben uns bei den Schliessungsmassnahmen nicht vom Geld, sondern von der Lage leiten lassen. Genügend finanziellen Spielraum zu haben macht es aber unter einem besonderen Blickwinkel sogar schwieriger: Wir dürfen das System nicht verzerren, zum Beispiel falsche Anreize setzen, die wiederum neue Ungerechtigkeiten schaffen. Ein Beispiel dafür wäre ein allgemeiner Gebührenerlass – das wäre nicht gerecht. Falsch wäre es auch, den Strukturerhalt für jene Beizen zu gewährleisten, die schon vor der Coronakrise wirtschaftlich nicht zu halten gewesen sind.

Aber haben Sie überhaupt die Kontrolle darüber, dass nicht auch Geld in grundsätzlich marode Betriebe fliesst?

Sicher, das kann schon vorkommen. Solange das nicht in grossem Ausmass geschieht, müssen wir es in Kauf nehmen. Würde der Staat noch präziser hinschauen, wohin die Hilfsgelder fliessen, könnten wir das Geld gar nicht innert nützlicher Frist auszahlen. Oder wir müssten zusätzliches Personal rekrutieren und neue, kostspielige Prozesse durchführen.

Von aussen betrachtet schienen gerade die politischen Entscheidungswege im Kanton Basel-Stadt in dieser Krise recht kurz gewesen zu sein.

Ja, das hat alles sehr gut funktioniert. Niemand hat dem anderen Steine in den Weg geworfen, auch die Unternehmen und Verbände zogen am selben Strick.

Die oft gescholtene Basler Kompromisskultur hat hier also geholfen.

Die Kuschelpolitik, die man uns in Basel manchmal vorwirft, war in diesem Fall unbestreitbar von Vorteil. Da kenne ich Kantone, die sind viel zerstrittener und entsprechend war dort die Krisenbewältigung schwieriger.

Basel – die Stadt eines allumfassenden Konsens?

Ich habe das Gefühl, dass hier die allermeisten «Player» dieselben Ziele haben und dasselbe Verständnis von Problemen. Die Unternehmen und KMU haben bei uns sehr grossen Rückhalt wie auf der anderen Seite das Bestreben, den sozial Schwachen zu helfen. Natürlich gibt es immer Detaildiskussionen, aber die wurden in der Krise vertagt.

Eigentlich erstaunlich, dass eine Stadt wie Basel, wo die Vermögensverteilung sehr ungleich ist, so funktioniert.

Die Solidarität ist in dieser Stadt sehr gross, das merkt man auch im Gespräch mit den Vermögenden. Die stören sich überhaupt nicht, dass wir uns für Schwache einsetzen. Es gibt aber auch das Umgekehrte, den Sozialneid – und darum hat die Abstimmung über die Topverdienersteuer so viel ausgelöst. Das Schlimmste war die Frage von einigen Reichen: «Bin ich hier nicht mehr willkommen?» Es gab hier wirklich Verletzungen. Aber wir müssen immer die Chance sehen. Und die lag in der Diskussion darüber, wie gross der Beitrag der Vermögenden in dieser Stadt am Sozialen ist.

Was kann uns diese Pandemie lehren, im besten Fall?

Zu erkennen, dass wir in dieser Stadt und Region auf einer Scholle leben und es hilfreich ist, den Blick hin und wieder zu öffnen. Mich beeindrucken jene Menschen am meisten, die selbst in dieser harten Zeit und auch als Direktbetroffene sagen: Es geht mir eigentlich gut, ich bin froh, hier zu leben. Und das habe ich so viel gehört wie noch nie in den vergangenen Monaten. Das hat mich beeindruckt und überrascht. Und, was ich auf keinen Fall mehr erleben möchte, sind geschlossene Grenzen. Das fand ich eine schlimme Erfahrung.