Ballettschule Basel soll nicht mehr finanziell unterstützt werden

Tanzausbildung Nach Missbrauchsvorwürfen: Grosser Rat will Ballettschule Basel nicht mehr finanziell unterstützen Noch vor wenigen Monaten überwies das Basler Parlament einen Vorstoss, der finanzielle Hilfe für die Ballettschule Theater Basel forderte. Nun hat auch die damalige Motionärin ihre Meinung geändert. Zara Zatti 09.11.2022, 18.17 Uhr

Schülerinnen und Schüler bei einer Probe der Ballettschule Theater Basel. Bild: Kenneth Nars

Mehr finanzielle Unterstützung für die Ballettschule Theater Basel (BTB), das forderte eine Motion, die im Juni vom Grossen Rat an die Regierung überwiesen wurde. Eingereicht hatte sie Grossrätin Catherine Alioth von der LDP: Zudem sollte die Regierung innerhalb eines Jahres Massnahmen vorlegen, wie die BTB als eigenständige Bildungs- und Kulturinstitution erhalten bleiben kann. Bereits jetzt finanziert der Kanton Basel-Stadt die berufliche Grundbildung an der BTB mit einem jährlichen Beitrag von 18'000 Franken pro EFZ-Lernenden.

Gravierende Missstände an der Basler Ballettschule

Die Ballettschule geriet vor kurzem mit Negativschlagzeilen in den Fokus. So schrieb das Basler Onlineportal «Bajour» gemeinsam mit der «NZZ am Sonntag» von gravierenden Missständen an der Schule. Zahlreiche ehemalige Absolventinnen und Absolventen der Schule berichteten im Artikel von gravierenden Missständen, darunter Demütigungen und anzüglichem Verhalten durch Lehrpersonen.

In der Folge wurde die Direktorin, welche selbst Schülerinnen und Schüler unterrichtet hat, bis auf weiteres freigestellt. Die Direktorin der Ballettschule weist im Bericht von «Bajour» und der «NZZ am Sonntag» alle Vorwürfe zurück. Die BTB hat ausserdem eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben.

Regierungsrat lehnt Unterstützung ab – jedoch aus anderen Gründen

Der Basler Regierungsrat empfiehlt die Motion nicht zu überweisen. Grund sind allerdings nicht die Vorwürfe, sondern die rechtliche Unzulässigkeit der Motion. Ein übergeordnetes öffentliches Interesse an der Weiterführung einer internationalen Profiausbildung für klassischen Tanz in Basel sei weder aus bildungs- noch aus kulturpolitischer Sicht gegeben. «Die BTB muss aus eigener Kraft den Weg zu einer langfristigen Eigenständigkeit finden und die dafür benötigten Drittmittel generieren.»

Die Motion wurde am Mittwoch dann auch vom Grossen Rat abgelehnt. Dies aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Alioth sagte: «Noch letzten Monat hätte ich Ihnen mit Herzblut erklärt, weshalb ich mich für den Staatsbeitrag einsetzte.» Die Ausgangslage habe sich aber signifikant geändert. «Momentan ist es nicht vertretbar, die Motion zu überweisen», schloss sie.

Der zuständige Regierungsrat Conradin Cramer sage, die Regierung stünde in intensivem Kontakt mit der Ballettschule. «Wir klären, welche Massnahmen als Nächstes notwendig sind. Der Kanton steht in einer Mitverantwortung.»