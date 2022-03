Tauben-Problematik Sterilisation und Taubenschläge nach Berner Vorbild: Wie weiter mit den Basler Tauben? Der Grosse Rat hat einen Anzug an den Regierungsrat überwiesen, der die Etablierung eines Stadttaubenkonzepts fordert, um der Problematik rund um die Tiere Herr zu werden. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Tauben im Gundeli am Meret Oppenheim Platz. Nicole Nars-Zimmer

Die Kontroverse rund um die städtische Taubenpopulation in Basel ist nicht neu. Die Frage, wie mit der rund 5'000 bis 8'000 Tieren umfassenden Population, ihrem Lebensraum, ihrem Brutverhalten und ihren Hinterlassenschaften umgegangen werden soll, beschäftigt Bevölkerung, Forschung und Politik seit Jahren. Nur bewegte sich zuletzt kaum etwas rund um die oftmals als «Ratten der Lüfte» verschmähten Vögel. Dies soll sich nun ändern – zumindest, wenn es nach dem Grossen Rat geht.

Dieser überwies am Mittwoch einen Anzug von Grünen-Grossrat Harald Friedl – mit 73 zu 19 Stimmen gar relativ deutlich – an den Regierungsrat. Der hat nun zwei Jahre Zeit, um abzuklären, wie der Kanton der Problematik fortan begegnen kann. Dies sehr zur Freude von Friedl, wie er gegenüber der bz festhält:

«Es ist sehr wichtig, dass in dieser Angelegenheit etwas geschieht. Die aktuelle Situation ist, insbesondere für die Tiere, mit grossem Leid verbunden und entsprechend untragbar.»

Natürlich sei die Überpopulation der Taubenvögel auch für die Menschen in Basel mühselig, insbesondere was die Verschmutzungen durch den Kot der Tiere betreffe. «Entsprechend war es mir wichtig, eine Lösung anzustossen, bei der es am Ende nur Gewinner gibt», sagt Friedl.

Ein Schritt zurück zur Basler Pionier-Rolle?

So fordert der Anzug die Etablierung eines Stadttaubenkonzepts, welches die Population der Vögel nachhaltig und tierschutzkonform betreuen sowie kontrollieren kann. Konkret beinhaltet dies die Forderung nach einer Fachstelle, welche sich mit dem Etablieren sogenannter Taubenschläge befassen soll. In diesen können die Tiere angemessen gefüttert und gepflegt sowie deren Fortpflanzung reguliert und kontrolliert werden.

Taubenschläge wären für Basel nichts Neues – war die Stadt doch einst schweizerische und europäische Pionierin im koordinierten Umgang mit Stadttauben. So betrieb die Stadt ab 1988 zeitweise bis zu 13 Taubenschläge und liess die Vögel dort von einem Taubenpfleger betreuen. Seit der finanziell bedingten Schliessung der Taubenschläge überliess man die Problematik bis auf ein schwer umsetzbares Fütterungsverbot weitestgehend sich selbst.

Das Resultat: Ein exponentieller Anstieg der Taubenpopulation sowie deren Hinterlassenschaften auf Strassen, in Parkanlagen, an Autos und an Wohnhäusern – für einen Grossteil der Bevölkerung ein Ärgernis, welches besonders im Gundeli, St. Johann und Kleinbasel eklatant wird.

Berner Modell als Vorbild: Zu teuer oder Musterlösung?

Dem will der Grosse Rat nun entgegentreten, indem er die Thematik wieder zur Aufgabe der Regierung machen will. Dabei soll man sich vor allem am Vorbild Bern orientieren: In der Bundeshauptstadt wird auf ein Konzept gesetzt, in dem in Kooperation mit dem dortigen Tierpark Taubenschläge betrieben werden.

Durch eine SRF-Doku wurde Friedl auf das Projekt aufmerksam: «Die Taubenschläge sorgen dort durch artgerechte Fütterung und Pflege dafür, dass die Tauben von den Strassen wegbleiben. Zudem kann durch Sterilisation der Männchen und Austauschen der besamten Eier durch Attrappen die Fortpflanzung kontrolliert werden», erzählt er. So würden die Menschen die Stadttauben nicht mehr im selben Umfang wahrnehmen, diese aber handkehrum nicht mehr gefährlichen Tauben-Spikes und Abfall-Ernährung ausgesetzt sein. Entsprechend wünscht sich Friedl eine Orientierung am Berner Modell, bei der ebenfalls nach möglichen Kooperationen mit Basler Institutionen gesucht werden soll.

Der Anzug stiess bei der Grossrats-Debatte jedoch nicht nur auf Begeisterung – so etwa bei Philip Karger (LDP): «Mit Taubenschlägen werden vermutlich einfach einige hundert Tauben auf Staatskosten gefüttert und gepflegt, der Überpopulation wird dies, wie Studien zeigen, aber keinen Abbruch tun», sagt Karger zur bz und ergänzt:

«Die einzige Lösung scheint mir ein noch strikteres Fütterungsverbot, wie es etwa Wien oder Venedig praktizieren.»

Das Berner Modell sei für ihn hingegen zu aufwendig und zu kostspielig.

Dass ein solches Konzept gewisse Kosten beinhaltet, bestätigt die Berner Tierpark-Direktorin Friederike von Houwald: «Man muss sich dem Projekt verschreiben und es ernsthaft angehen. Personal oder Futter kosten natürlich, bringen aber auch Resultate.» So habe Bern innert zehn Jahren seine Taubenpopulation von über 10'000 auf 1'100 gesenkt, wie jährliche Zählungen bestätigten.

«Zudem gelingt es uns durch eine effektive Betreuung der Tauben in den Schlägen, deren Population zu kontrollieren und gesund zu halten», ergänzt von Houwald. So sei denn auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für die gefiederten Stadtbewohner schnell wieder gestiegen: «Die Tauben sind durch die richtige Pflege viel gesünder, schöner und ihr Kot für Umwelt und Gebäude verträglicher. Betrachtet man es so, entpuppt sich unser Konzept also als Win-win-Situation.»

