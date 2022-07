Technikpanne Wann kommt denn nun mein Tram? Die BVB kämpfen mit technischen Problemen der Anzeigetafeln Seit einigen Tagen spinnen die Anzeigetafeln der BVB. Sie zeigen Fragezeichen oder unleserliche Verbindungen und Zeiten an. Das Problem scheint noch nicht gelöst zu sein. Lea Meister 05.07.2022, 17.35 Uhr

Die technischen Störungen sind nicht zu übersehen. Twitter

Am 1. Juli waren die ersten Twitter-Nutzerinnen und Passagiere der BVB leicht irritiert. So zeigten die Anzeigetafeln Fragezeichen an und schienen auch sonst einige technische Störungen zu haben.