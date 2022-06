Technische Probleme Kein Mittagessen ohne Bargeld: In Basel funktionierte am Mittwoch die Kartenzahlung nicht mehr Am Mittwochmittag konnte man in vielen Geschäften nur noch mit Bargeld bezahlen. Die Schlangen an den Kassen wurden immer länger. Lea Meister 01.06.2022, 14.26 Uhr

Verschiedene Coop- und Migros-Filialen in Basel waren am Mittwoch von den Problemen bei der Kartenzahlung betroffen. Kenneth Nars

Wie 20 Minuten am Mittwochnachmittag berichtete, schienen im Coop und in der Migros in der Region die Kartenzahlgeräte nicht zu funktionieren.

Ohne Bargeld waren Einkäufe also nicht möglich. Dies führte zu langen Schlangen an den Kassen und liegengelassenen Einkaufskörben. Auch in der Markthalle kam es über Mittag zu Problemen bei der Kartenzahlung. Auch Twint-Überweisungen funktionierten an den genannten Orten nicht mehr.

Auf Anfrage von 20 Minuten sagte Coop-Mediensprecherin Rebecca Veiga: «Coop hat Kenntnis dieser Situation und arbeitet aktuell mit ihrem Zahlungspartner intensiv an einer Lösung. Wie viele Verkaufsstellen betroffen sind, ist derzeit noch in Abklärung.»