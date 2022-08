Temperaturrekorde Der Rhein in Basel wird 2022 zur warmen Badewanne Von wegen legendärer Hitzesommer: Schon vor Jahren wurden die Rheintemperaturen von 2003 geknackt. Dieses Jahr ist keine Ausnahme. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Das warme Sommerwetter lockt täglich viele Badelustige an den Rhein. Juri Junkov

Je höher die Dichte an Wickelfischen im Rhein ist, desto mehr Leute stellen sich die Frage, ob Vergleiche mit dem legendären Hitzesommer 2003 angebracht sind. Vergleicht man die Anzahl der Tage, an denen die Wassertemperatur in Basel mindestens 25 Grad betrug, so wurde das Jahr 2003 übertroffen: Damals waren es sieben Tage, in diesem Jahr waren es neun Tage.

Rekordhalter ist allerdings sowieso nicht mehr 2003, sondern das Jahr 2018: Die Marke von 25 Grad wurde an elf Tagen erreicht oder überschritten. Auch der absolute Temperaturrekord der letzten 20 Jahre ist erst vier Jahre alt: Am 6. August 2018 wurde um 15 Uhr mit 26,6 Grad das bisherige Maximum gemessen.

An fünf Tagen lagen die Messwerte im 2018 gar über 26 Grad. Gerechnet wurde dabei jeweils mit dem Mittelwert per 24 Stunden, die Daten stammen vom Amt für Umwelt und Energie und werden seit 2002 an der Rheinüberwachungsstation Basel/Weil kontinuierlich gemessen.

Legt man die Latte etwas tiefer, nähert sich der jetzige Sommer weiter den Rekordwerten: Mindestens 24 Grad Wassertemperatur bot 2018 während 30 Tagen, 2022 liegt derzeit bei 29 Tagen. Im Jahr 2003 wurde diese Marke übrigens lediglich während 25 Tagen erreicht, im Jahr 2006 immerhin an elf Tagen. Hält man auch 23 Grad noch für akzeptabel, ändert sich die Rangliste ein wenig: Das Jahr 2003 bot 51 Tage, im 2018 waren es 42 Tage, der aktuelle Sommer wird voraussichtlich heute Donnerstag diese 42 Tage ebenfalls erreichen.

Detaillierte Zahlen vor der Jahrtausendwende sind schwer zu erhalten, das hydrologische Jahrbuch des Bundes von 1978 erwähnt indes die «Extremtemperatur» vom 7. Juli 1977 von 21,0 Grad. Kühl und nass war allerdings auch der Sommer 2021, die Durchschnittstemperatur im Juli lag unter 19 Grad. Zum Vergleich: Der Julischnitt 2022 lag bei 23,8 Grad (2018: 23,0), der August 2022 bei 24,5 Grad (2018 identisch).

Auch der heisseste Sommer endet irgendwann

Wer Wasser eher als Kühlmittel schätzt, möge einen Blick auf die Wintertemperaturen werfen: Betrachtet man die Zeiträume mit Werten unter drei Grad, fallen vor allem die Jahre 2017 mit neun Tagen und 2012 mit zwölf Tagen auf: In der ersten Hälfte des frostigen Februar 2012 dümpelte der Rhein jeweils im Bereich zwischen zwei und drei Grad. Die tiefste gemessene Temperatur betrug am 13. Februar 2012 um neun Uhr morgens 1,9 Grad.

Wegen Trockenheit führt der Rhein zur Zeit Niedrigwasser. Hitzesommer Roland Schmid

Ob das Neujahrsschwimmen künftig massentauglich wird, ist allerdings fraglich: Am 1. Januar 2002 war der Rhein vier Grad frisch, ein Jahr später acht Grad, seither bewegen sich die Werte meist um die sieben Grad herum.

Zurück zu 2022: Wer auch im September noch schwimmen will, sollte keine Badewannentemperaturen erwarten: Im 2018 lagen die täglichen Mittelwerte immerhin noch während vier Tagen über 22 Grad, im 2015 waren es zwei Tage, im 2019 noch genau einer, selbst im September 2003 lag der Wert schon in den ersten Tagen des Monats leicht unter 22 Grad. Die Moral von der Geschichte: Man soll den Sommer nicht vor dem Herbst loben.

