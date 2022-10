Tempo 30: Komitee übergibt Petition an Basler Regierung

Tempo 30 in Basel «Wir wehren uns so weit mit rechtlichen Mitteln, wie es geht»: Wirtschafts- und Verkehrsverbände lassen sich nicht ausbremsen Am Mittwoch hat ein Komitee aus Wirtschafts- und Verkehrsverbänden eine Petition mit 7777 Unterschriften gegen Tempo 30 auf Hauptstrassen eingereicht. Der Basler Grosse Rat hatte eine entsprechende Motion gutgeheissen. Nun muss die Regierung eine Vorlage ausarbeiten. Matteo Calonder 05.10.2022, 18.32 Uhr

Der Grosse Rat will mehr Tempo-30-Zonen in Basel. Kenneth Nars

Vereint gegen einen flächendeckenden Ausbau von Tempo 30 in Basel-Stadt, haben am Mittwochvormittag über dutzend Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Wirtschafts- und Verkehrsverbände ihre Petition «Nein zu Tempo 30 auf Hauptstrassen in Basel-Stadt» an die Staatskanzlei übergeben.

Seit der Lancierung im vergangenen Mai wurde die Petition von 7777 Personen unterzeichnet. Zwei Drittel davon sollen laut Christian Greif, Geschäftsführer Sektion beider Basel des Automobil Club der Schweiz (ACS), aus Basel-Stadt stammen. «Das bestätigt erneut, dass die Bevölkerung von Basel-Stadt kein Tempo 30 auf Hauptstrassen will», sagt Greif nach der Petitionsübergabe.

Das Nein-Lager stützt sich bei seinen Argumentationen immer wieder auf eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Link. Darin haben sich 68 Prozent der Befragten aus dem Kanton Basel-Stadt gegen ein generelles Limit von Tempo 30 auf Hauptstrassen ausgesprochen.

Regierung muss Vorschlag ausarbeiten

Nach einer hitzigen Debatte um Tempo 30 im vergangenen Februar hat der Grosse Rat eine Motion von Grünen-Grossrat Raphael Fuhrer mit 50 Ja- und 44 Nein-Stimmen an den Regierungsrat überwiesen. Dieser ging nicht darauf ein, weshalb der Grosse Rat Ende Juni nachdoppelte und die Motion dem Regierungsrat zur Ausarbeitung einer Vorlage überwies. Dieser hat nun zwei Jahre Zeit dafür.

Petitionsübergabe im Innenhof des Basler Rathauses. zvg

Für die Wirtschafts- und Verkehrsverbände ist klar: Wird Tempo 30 flächendeckend eingeführt, entsteht ein «volkswirtschaftlicher Schaden für Gesellschaft und Unternehmen». Die Fahrzeiten würden verlängert, was Personen davon abhalte, Geschäfte an den betroffenen Strassen zu besuchen. Ebenfalls werde der Verkehrsfluss gestört, was insbesondere den öffentlichen Verkehr weiter verlangsamen und die Blaulichtorganisationen «stark beeinträchtigen» würde. Autofahrerinnen und Autofahrer würden in der Folge vermehrt Nebenstrassen befahren.

Einsprachen bis vor Bundesgericht

Auf der Feldbergstrasse verkehren, laut Angaben des Kantons, täglich zwischen 12'000 und 13'000 Fahrzeuge. Hier wollte die Basler Regierung bereits im Sommer 2021 Massnahmen ergreifen, die ebenfalls mit einem Tempolimit von 50 auf 30 hätten einhergehen sollen. Das Basler Lufthygieneamt hatte fast eineinhalbmal so hohe Stickstoffdioxid-Immissionen gemessen, wie gesetzlich erlaubt. Das Tempolimit hätte diese um rund zehn Prozent und den Strassenlärm deutlich reduzieren sollen.

Es gab Einsprachen gegen das Projekt – darunter auch eine des ACS. Die Einsprache blitzte ab, auch später vor dem Basler Appellationsgericht. Im September wurde bekannt, dass der Verband mit einer weiteren Beschwerde vor das Bundesgericht zieht. «Wir werden uns so weit mit rechtlichen Mitteln wehren, wie es geht», sagt Christian Greif.

Grundsätzlich gegen eine Entschleunigung des Individualverkehrs stellt sich das Nein-Komitee nicht. Auf Quartierstrassen sei man für Tempo 30. Indes gebe es für Hauptstrassen «mildere und effizientere Mittel», wie neue Belagsformen, erläutert Greif weiter. Wie er im April zur bz zudem sagte, werde sich das Abgasproblem so oder so von alleine lösen – wegen der Zunahme an Elektroautos.