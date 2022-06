Steigende Fallzahlen: Wie sieht die Lage in Basel und Region aus?

Test- und Impfstationen Steigende Fallzahlen und Sommerferien: Wie sieht die Corona-Lage in der Region Basel aus? Die Sommerferien nahen, die Menschen verreisen und gleichzeitig steigen die Fallzahlen wieder an. Wer ins Ausland reist, sollte sich frühzeitig um die gewünschten Dokumente kümmern. Die bz liefert einen Überblick zur aktuellen Lage rund ums Testen und Impfen in Basel und der Umgebung. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor den Sommerferien lassen sich wieder vermehrt Personen auf das Coronavirus testen. Symbolbild: Laurent Gillieron/Keystone

Ganz vergessen ging es nie, dieses Virus. Doch mit dem Fallen der letzten Massnahmen am 1. April 2022 wurde Corona doch für viele zweitrangig und man genoss, wieder in die Normalität zurückzukehren. Jetzt steigen die Fallzahlen wieder und gleichzeitig stehen in Basel und der Region die Sommerferien an. Beides Gründe, sich wieder auf den Weg in die Testzentren zu machen.

Wie ist die aktuelle Lage?

Zurzeit werden in Basel-Stadt an 69 Standorten Tests angeboten, wobei hier auch Arztpraxen dazugehören. In den letzten Wochen wurden drei Stellen geschlossen, schreibt Anna Lüthi vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt auf Anfrage. Allgemein sei die Lage noch sehr übersichtlich und die Anzahl der Tests habe noch nicht signifikant zugenommen. «Falls aber Engpässe entstehen und die Nachfrage steigt, sind die Testkapazitäten jederzeit ausbaubar», so Lüthi.

Das Labor Rothen spürt einen leichten Anstieg der testenden Personen, sowie der positiven Resultate, wobei dieser Anstieg noch nicht dramatisch einzustufen sei, sagt Pressesprecher Claude Rothen vom Labor Rothen auf Anfrage.

Einblicke in die Arbeiten im Labor Rothen an der Kornhausgasse 2 Basel. Roland Schmid

Auch das Testzentrum des Unispitals Basel verzeichnet einen langsamen, aber stetigen Anstieg der testenden Personen. Der Bedarf der Kapazität werde wöchentlich evaluiert und könne gegebenenfalls angepasst werden, schreibt Caroline Johnson, Mediensprecherin des Universitätsspitals auf Anfrage.

Wo kann getestet werden?

Im Labor Rothen kann man sich weiterhin auf das Coronavirus testen lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht möglich, es besteht ein ganztägiges Walk-in-Angebot. Das Labor Rothen bietet Antigen-Schnelltests, sowie PCR-Tests an. Auch im Testzentrum des Universitätsspital Basel kann nach wie vor getestet werden, jedoch muss vorgängig online ein Termin gebucht werden. Das Universitätsspital bietet PCR-Tests, sowie Antigen Schnelltests an.

Ebenfalls bieten immer noch zahlreiche Apotheken Coronatests an, so zum Beispiel die Anfos Apotheke in der Aeschenvorstadt. Auch hier kann online ein Termin gebucht werden.

Testzentrum im Kanton Baselland bald an einem neuen Standort

Ab dem 1. Juli befindet sich das Testzentrum in Muttenz im Gebäude der ehemaligen Fachhochschule an der Gründenstrasse 40. Der neue Standort wird nicht die gleiche Kapazität haben wie das jetzige Testzentrum, doch neben den Arztpraxen und den Apotheken sei das Testzentrum in Muttenz eine von vielen Anlaufstellen, sagt Rolf Wirz, Mediensprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Kanton Baselland.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bei starkem Anstieg müssen allenfalls neue Lokalitäten geprüft werden: «Doch zurzeit testen wir pro Tag zwischen 120 und 200 Personen. Im Januar waren es 3000 pro Tag. Somit bewegen wir uns noch noch in einem machbaren Rahmen», sagt Wirz auf Telefonanfrage. Das Testzentrum in Muttenz ist auf eine Kapazität von 300 Tests täglich ausgelegt. Wirz betont aber, dass daran gearbeitet werde, die Testkapazität situationsbedingt im Kanton Baselland zu erhöhen.

Wer trägt die Kosten für die Coronatests ?

Wird aufgrund einer bevorstehenden Reise getestet und ein PCR-Test benötigt, beispielsweise für ein Zertifikat, werden die Kosten für diesen Test selbst getragen. Der Bund übernimmt die Kosten der PCR-Tests bei Personen, die Symptome aufweisen oder engen Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten.

Zudem werden die Kosten vom Bund getragen, wenn eine Person von einer kantonalen Stelle oder einer ärztlichen Fachperson die Anweisung zum Testen erhält. Im Gegensatz zu den PCR-Tests übernimmt der Bund die Kosten der Antigen-Schnelltests für alle Personen.

Baselland: Zweite Auffrischimpfungen bereits ab Freitag kostenpflichtig

Personen, die freiwillig eine zweite Auffrischimpfung machen wollen, bezahlen diese ab Freitag, 24. Juni, selbst und nicht wie vorgängig vom Kanton Baselland angekündigt ab kommenden Monat. Die Kosten für die zweite Auffrischimpfung betragen 60 Franken. Für schwer immundefiziente Personen ist die zweite Boosterimpfung empfohlen und somit nach wie vor kostenlos.

Im Kanton Basel-Stadt ist die zweite Auffrischimpfung ab dem 22. Juni möglich. Diese muss selbst bezahlt werden, kostet ebenfalls 60 Franken und ist ab 12 Jahren zugelassen, wenn der erste Booster mindestens vier Monate zurückliegt. Vorerst werden die Impfungen nur im Corona-Impfzentrum Basel mit den Stoffen von Pfizer und Moderna durchgeführt.

Euro Airport setzt auf gute Vorbereitung der Passagiere

Der Euro Airport Basel empfiehlt, sich gut auf eine bevorstehende Reise vorzubereiten und frühzeitig am Flughafen zu erscheinen. Ein hohes Passagieraufkommen und zusätzliche Kontrollen aufgrund der Bestimmungen einzelner Länder können zu langen Wartezeiten führen. Testen ist am Flughafen möglich, aber auch dort ist mit Wartezeiten zu rechnen und eine Terminreservierung wird empfohlen.

Je nach Reiseziel müssen Passagiere einen negativen Covid-Test vorweisen könne. Kenneth Nars

Zudem bleibt die Personalsituation angespannt, da die Passagierzahlen schneller steigen, als es die Aufstockung des Personals erlaubt, schreibt der Euro Airport in einer Medienmitteilung am 22. Juni. Den Reisenden wird empfohlen, sich genau zu informieren, welche Dokumente für das gewünschte Zielland benötigt werden und zudem die Bestimmungen der Fluggesellschaft abzuklären, da diese sich teilweise von den Bestimmungen des angeflogenen Landes unterscheiden können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen