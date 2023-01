Bioläden in Basel kämpfen wegen Teuerung um ihre Existenz

Teuerung Nach Reformhaus-Konkurs: Auch andere Bioläden in Basel kämpfen um ihre Existenz Der Bio-Fachhandel steckt in der Krise. Weil der Umsatz fehlt, arbeitet das Personal bei «Basel unverpackt» freiwillig und sucht nach neuen Geschäftsideen. Ein junger Anbieter jedoch trotzt der Teuerung. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 04.01.2023, 20.22 Uhr

Mittlerweile würden noch weniger Leute im Quartierladen einkaufen als vor Corona, sagt Nathalie Reinau vom Unverpackt Basel. Bild: Roland Schmid

Die Reformhaus-Kette Müller meldete am Dienstag Konkurs an. Damit verschwinden auch die beiden Filialen in Basel, an der Freien Strasse und im Bahnhof SBB. Der Preis habe sich immer mehr als wichtigstes Kaufkriterium etabliert, teilte das Reformhaus mit. Gleichzeitig geben Schweizerinnen und Schweizer immer mehr Geld für Bioprodukte aus.

459 Franken pro Kopf waren es im 2021 gemäss Bio Suisse. Fünf Jahre zuvor lag der Betrag noch bei 300 Franken pro Jahr. Einen grossen Teil des Geldes dürften grosse Detailhändler wie Migros und Coop einkassieren, die ihr Biosortiment besonders während der Pandemie stark ausweiteten. In Basel eröffnete die Migros im November 2022 bereits die zweite Alnatura-Filiale.

Doch haben sich in der Stadt in jüngster Zeit auch viele eigenständige Bio- und Unverpacktläden angesiedelt. Wie sind sie von der Teuerung und der Konkurrenz durch die Grossverteiler betroffen?

Abfüllservice könnte Geschäft ankurbeln

Nathalie Reinau. Bild: Roland Schmid

Auf der Website von Basel unverpackt steht in fetter Schrift: «Nun braucht es dich, damit wir weiter unverpackte Produkte anbieten können.» Schon im Sommer 2021, als Corona in den Hintergrund trat, habe man weniger verkauft, sagt Co-Geschäftsführerin Nathalie Reinau.

Mittlerweile sei der Umsatz gegenüber 2020 um 30 Prozent eingebrochen. «Wir hoffen schwer, dass dieser starke Rückgang nur temporär ist, weil die Leute sparen», sagt Reinau. Mit den vielen unverpackten Produkten grenze sich der Quartierladen immer noch deutlich von Migros und Coop ab.

Den Laden aufzugeben, sei noch kein Thema. Stattdessen habe man Sparmassnahmen aufgegleist. So arbeiteten einige Teammitglieder vermehrt freiwillig. Auch das Lager wurde reduziert, damit weniger Geld gebunden ist.

«Klar ist, dass wir uns überlegen müssen, neue Dienstleistungen anzubieten», sagt Reinach. Denkbar sei etwa, einen Abfüllservice einzuführen oder mit einem mobilen Verkaufsladen an den Markt zu gehen, um mehr Leute zu erreichen.

Umsatz um über 20 Prozent eingebrochen

Einer der grösseren Bioläden ist «Höheners – der Basler Bioladen» an der Schützenmattstrasse. Gründer Andreas Höhener übergab das Geschäft Anfang 2021 an die Firma Bio Partner, die schweizweit 14 Bioläden führt. Im Hauptgeschäft beliefert sie als Grosshändlerin Reformhäuser, Bioläden oder die Gastronomie mit Bioprodukten.

Tag der Übergabe: Andreas Höhener (links) vor seinem Biofachgeschäft. Bild: Zvg

In allen Läden sei der Umsatz im 2022 im tiefen zweistelligen Prozentbereich zurückgegangen, sagt Andreas Lieberherr, Geschäftsführer von Bio Partner. Ein wichtiger Grund für die Umsatzeinbussen sei, dass sich die Leute wieder mehr unterwegs seien und deshalb weniger oft zu Hause kochen. «Der Corona-Effekt ist verpufft.»

Hinzu komme, dass in Zeiten von Krieg und Inflation viele als Erstes beim Essen sparen würden. Auch die Konkurrenz von Grossverteilern auf dem Biomarkt sei zunehmend spürbar. Während der treue Kundenstamm erhalten blieb, gingen Gelegenheitskäuferinnen verloren, so Lieberherr.

Kundinnen schätzen flexible Öffnungszeiten

Zuversichtlich zeigt sich Nicolas Zeier von Bioflix. Der Quartier-Hofladen im St. Johann, in dem mittels eines QR-Codes rund um die Uhr eingekauft werden kann, eröffnete erst Ende 2021. «Wir sind sehr zufrieden, wie das Geschäft läuft», sagt Zeier. Mittlerweile hätten sich fast 1700 Personen registriert, jeden Monat kämen neue hinzu.

Der Bioflix im St. Johann-Quartier: Mittels Self-Check-out kann hier auch spät abends noch eingekauft werden. Nicole Nars-Zimmer

Vor zwei Monaten richtete das dreiköpfige Gründerteam deshalb einen zweiten Laden am Spalenring ein. «Wir glauben an den langfristigen Trend hin zu biologisch und vor allem lokal produzierten Produkten», so Zeier.

Durch die Self-Check-out-Lösung würden viel weniger Lohnkosten anfallen als in anderen Bioläden, weshalb man auch die Produkte etwas billiger anbieten könne. Die flexiblen Öffnungszeiten würden zudem sehr geschätzt, da die meisten Leute ihre Einkäufe nach Feierabend zwischen 18 und 22 Uhr tätigen.

