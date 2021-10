Restaurant Boo expandiert ins Grossbasel

Thai-Food Bekanntes Thai-Restaurant Boo wächst um eine weitere Filiale Das Restaurant Boo, das mit zwei Filialen im Klybeck und am Messeplatz vertreten ist, eröffnet im Dezember eine neue Filiale in der Aeschenvorstadt. Ali Ahmeti 25.10.2021, 15.51 Uhr

Das Restaurant Boo gibt es schon bald auch in Grossbasel. Ali Ahmeti

Dim Sum, Pad Thai, Pat si Yu, Tom Kha Gai oder Bai Kapao, das sind nur vier der vielen Gerichte, die es im Restaurant Boo gibt. Das Restaurant wächst um eine neue Filiale. Zu den bestehenden zwei Lokalen an der Klybeckstrasse und am Riehenring kommt ein neues im Grossbasel dazu. Per Dezember wird ein neuer Standort an der Aeschenvorstadt 55, wo einst eine Filiale von Stripped Pizza stand, eröffnet.

Die Expansion zwischen dem Aeschenplatz und Bankverein wird vor allem als Chance gesehen, ihre Produkte unter die Bevölkerung zu bringen, so Samuel Bürgi, Sprecher für das Restaurant Boo. Weiter sagt er: «Wie andere Unternehmen möchten auch wir uns natürlich erweitern. Wir tun das, was wir machen, mit grosser Leidenschaft. Entsprechend ist unser Ziel nicht nur ökonomischer Natur, sondern wir wollen unsere Leidenschaft mit möglichst vielen teilen.» Man habe schon lange darüber nachgedacht, eine neue Filiale im Grossbasel zu eröffnen. Einer der wichtigsten Gründe dafür waren die vielen «Fans», die sie im Stadtzentrum haben. Sie hätten diesen schon lang versprochen, die Nähe zu ihnen zu suchen, so Bürgi.

Das Unternehmen wird an der Aeschenvorstadt mit dem bekannten Angebot arbeiten. Bürgi sagt aber gegenüber der bz, dass es Unterschiede in diesen gibt. «Es ist so, dass wir mit einer festen Grundkarte arbeiten und diese eigentlich gleich bleibt. Jedoch gibt es für jedes Restaurant einzelne Spezialitäten, welche den Standort besonders auszeichnen.» Ein Blick auf die Menukarten zeigt beispielsweise: Gyoza, gebratene Teigtaschen mit Gemüse, gibt es nur am Messeplatz. Das Pat Gai Khing, gebratenes Hähnchen mit Ingwer gibt es nur in der Klybeck-Filiale. Die Spezialitäten, die es an der Aeschenvorstadt geben wird, sollen eine Überraschung bleiben.