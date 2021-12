Thai-Küche Für Dumplingliebhaber: Das «Nua» definiert die Teigtaschen neu Nachdem das Restaurant Nua an der Feldbergstrasse coronabedingt gescheitert ist, eröffnet es nun neu im ehemaligen «Steakhouse 800 Grad» am Messeplatz. Mit viel Dampf und Shows möchte der Gastronom Samuel Bürgi für ein besonderes Erlebnis sorgen. Ali Ahmeti Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Samuel Bürgi zeigt, wie ein Dumpling zubereitet wird. Kenneth Nars

Crêpe Suzette, verschiedene Dumplings, Fried Rice in einer ausgehöhlten Ananas: Nur drei der vielen Kreationen, die Samuel Bürgi, ehemaliger Gastroleiter des thailändischen Restaurants Boo am Messeplatz, für das Restaurant Nua vorsieht. Dabei möchte er die Teigtaschen neu definieren. «Alle Gerichte müssen vom Gedankenspiel her mit dem Dumpling verbunden sein. Das ist wie bei der Crêpe Suzette: Dort kommen Crêpe und Glace separat. Das ist für mich ein dekonstruierter Dumpling», sagt Bürgi.

Das «Nua» wird von Samuel Bürgi am 10. Dezember am Riehenring 109, wo einst das «Steakhouse 800 Grad» war, eröffnet. Das neue Restaurant soll nicht verglichen werden mit dem «Boo», dem Lokal, in dem Bürgi Gastroleiter war. Aber: «Das Label ‹Nua Dumpling› haben wir im ‹Boo› angefangen, aber schon damals mit dem Ziel, es als eigenständigen Brand zu etablieren, unabhängig vom ‹Boo›.» Denn der Name «Nua» kam ursprünglich von den Eigentümern des «Boo».

Bürgi durfte im September 2020 die Verantwortung über das «Nua» nehmen. Für ihn war klar, dass es ein neues Konzept brauchte, um die Teigtaschen zu etablieren. Doch die ursprüngliche Startzeit sei unglücklich geraten. «Wir starteten im Oktober 2020, kurz vor dem zweiten Lockdown im November desselben Jahres.» Der sechsmonatige Lockdown habe für das vorzeitige Ende des «Nua» an der Feldbergstrasse gesorgt. Die vergebliche Suche nach einem neuen Lokal sowie drei Einbrüche im Januar 2021 waren der Grund, dass sie den Standort im Matthäusquartier aufgaben.

Kombination seiner Erfahrungen als Leitfaden für das «Nua»

Wegen seines gastronomischen Hintergrunds entschied sich Bürgi dazu, das Konzept des «Nua», dass er entwarf, weiterzuverfolgen. Er ist ausgebildeter Servicefachmann und war während zweier Jahre Geschäftsführer des Restaurants Minamoto am Badischen Bahnhof. «Was wir hier im ‹Nua› tun möchten, ist: meinen gesamten Erfahrungsschatz mitnehmen und kombinieren», so Bürgi. Dabei setzt er besonderen Wert darauf, die japanische mit der thailändischen Küche zu vereinen.

Für Bürgi ist es besonders wichtig, dass es stets ein Erlebnis ist, wenn man bei ihm seinen Abend verbringt. Bestellt jemand beispielsweise eine Crêpe Suzette, wird ein kleiner Wagen an den Tisch gerollt. Auf diesem ist ein Herd und der Koch flambiert die Crêpe Suzette vor den Gästen.

Die Geschichte des «Boo» Das erste Restaurant Boo eröffnete im Mai 2012 an der Klybeckstrasse 86. Die Idee von «Boo» war, schnelles, gutes und frisches Essen zu liefern. Das zweite «Boo» wurde im Jahr 2017 am Riehenring 77 am Messeplatz eröffnet. Das Restaurant startete 2016 unter anderem auch das Café Huckebein an der Feldbergstrasse 72, bevor das Lokal schliesslich zum ersten «Nua» umgewandelt wurde. Im Dezember 2021 eröffnet ausserdem die dritte Filiale der Gruppe an der Aeschenvorstadt 55. (yha)

