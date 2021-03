Präsident der Theatergenossenschaft Basel

Michael Willi wurde im Mai 2019 zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Theatergenossenschaft Basel gewählt. Der 52-Jährige trat die Nachfolge von Samuel Holzach an. Er hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel studiert und war über zwanzig Jahre in der Unternehmenskommunikation der UBS tätig. Seit 2014 ist er Kommunikationschef der Novartis AG in Basel. Er lebt mit seiner Familie in Riehen.