Theater Basel «Inspiration wird krass überschätzt»: Intendant Benedikt von Peter über sein erstes Jahr am Theater Basel Seit rund einem Jahr leitet Benedikt von Peter das Theater Basel. Im grossen bz-Interview spricht der Kölner über Mundart auf der Bühne, Ängste im Publikum und die gesellschaftliche Relevanz des Theaters. Mélanie Honegger und Hans-Martin Jermann 17.12.2021, 05.00 Uhr

«Auch das kopflastige Theater redet dauernd darüber, wie sinnlich es ist»: Intendant Benedikt von Peter möchte ein junges Publikum ansprechen - gerne auch mit «sinnlosem Quatsch». Kenneth Nars

Herr von Peter, haben Sie einen Lieblingsort in Basel ausserhalb des Theaters?

Das ist eine schwierige Frage, ich bin wirklich viel hier. Oder zu Hause. Klar, ich bin viel eingeladen und muss ja abends auch oft zu Veranstaltungen und solche Geschichten. Wir wohnen am Rhein im Wettsteinquartier, das mag ich gerne. Das ist schon meine Lieblingsgegend da.

Und sonst in der Stadt, gibt es da Orte, wo Sie oft hingehen?

Nee. (Lacht schallend). Wir sind ja immer noch in der Pandemie.

In Basel beginnt ja bald die Fasnachtszeit. Was für einen Bezug haben Sie zur Fasnacht?

Ich bin in Köln geboren und da war ich sehr viel am Karneval, aber der ist schon sehr anders. Und ich habe hier in Basel mal inszeniert vor zehn Jahren, Parsifal wars, und die Premiere wurde durch die Pfeifer draussen unterbrochen. Vor acht Jahren war ich an der Fasnacht, da sind wir durch die Kneipen gezogen. In normalen Zeiten kommen die Schnitzelbänke hierher in unser Haus, aber das konnte ich bisher nicht erleben, weil es nicht stattfinden konnte.

Ist die Fasnacht etwas, was Sie einfach als Unterhaltung geniessen, oder können Sie auch etwas für Ihre Arbeit mitnehmen?

Klar, es ist ein ähnlicher Ursprung, sich zu verkleiden und in Rollen zu schlüpfen und Masken aufzuziehen, das machen wir hier am Theater quasi den ganzen Tag. Die Idee, ein anderer sein zu wollen, ist am Karneval in Köln sehr wichtig. Ich glaube, in Basel ist es ein bisschen anders. Ich habe mal gehört, dass es hier darum geht, die Ordnung nachzuspielen, statt die Unordnung geschehen zu lassen. Hier geht’s tatsächlich um ein bestimmtes Regelwerk.

Und die Sprache? An der Fasnacht kann man so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Im Theater ist das nicht so.

Ich glaube, das macht schon was mit dem Theater und der Rezeption. Wir haben kürzlich das Experiment gewagt, «Onkel Wanja» auf Mundart zu machen. Das war sehr interessant. Wir hatten niemandem gesagt, dass wir auf Schweizerdeutsch spielen. Die Verwaltungsräte sassen vor mir in der Generalprobe. Ich habe von hinten gesehen, wie sie stocksteif wurden. Ein Tschechow auf Mundart, das geht doch nicht. Nach zehn Minuten hat sich das dann gelockert. Es gibt da eine Grenze und eine empfundene Hierarchie. Das find ich schon verrückt. Die Mundart, die ich kenne und verstehe, empfinde ich als eine sehr sinnliche und expressionsreiche Sprache, die auch literarisch klingt.

Sorgte für Unruhe im Verwaltungsrat des Theaters: die Dialektfassung von Tschechows "Onkel Wanja", hier Hauptdarsteller Fabian Krüger. zvg/Judith Schlosser

Ist für Sie die Arbeit in der Schweiz deshalb schwieriger?

Ich glaub nicht, dass es hier schwieriger ist. Es wird hier unfassbar viel ins Theater gegangen. Und es gibt hier noch mehr traditionelles, alltägliches, gelebtes Zusammensein, was sehr viel mit Theater zu tun hat. Wenn man in Österreich ein Stück inszeniert, dann wissen vorher alle, wie es sein muss. Das ist in der Schweiz nicht so. Die gucken hin, was da passiert.

Hatten Sie dieses Gefühl sowohl in Luzern als auch in Basel? Oder gibt es beim Publikum Unterschiede?

Da gibt’s schon Unterschiede. Ich denke, dass der bildungsbürgerliche Zugang oder der hochkulturelle Zugang in Basel stärker ist als in Luzern. Luzern ist katholisch. Wenn da Nebel auf der Bühne ist, dann finden das die Leute gut. (Gelächter) Hier in Basel gibt es viel mehr Diskurs. Das Ganze ist intellektueller, würde ich sagen. Kopfgesteuerter. Hier hat man auch mehr den Wunsch danach, was Politisches geboten zu bekommen. Ich brauche das selbst nicht immer. Wir haben jetzt grad «Die Nase» gehabt, was einfach ein totales Spektakel ist. Das ist einfach sinnloser Quatsch, der total Spass macht. Das Basler Publikum kennt sehr viel und kann vergleichen. Es ist extrem gut informiert. Das ist in der Schweiz schon ganz toll. Ich habe sehr viele Arbeiten gemacht, die in Räumen stattfinden, wo man von hinten ins Theater rein muss und die Sitze fehlen. In Deutschland musst du das 50 Mal irgendwo hinschreiben. In der Schweiz schreibst du das einmal in einen Newsletter rein und dann wissen alle, was das bedeutet.

«Sinnloser Quatsch»: die Oper «Die Nase» am Theater Basel. zvg/Thomas Aurin

Sie sagen, in Basel wünschten sich viele ein politisches Theater. Welche Rolle spielt das Theater denn heute noch für die Gesellschaft?

Für mich ist die politische Funktion dann da, wenn sich sehr unterschiedliche Menschen in einem Raum zusammensetzen und versammeln. Es ist ja gar nicht so einfach, auf einer Bühne über etwas zu erzählen, was irgendwo in Afrika gerade passiert. Da hat sich die grosse Klappe des Theaters verändert. Man fragt sich: Über wen darf man sprechen? Man kann nur von dort aus erzählen, wo man selbst auch ist. Da ist das Theater genauer geworden, würde ich sagen. Und vorsichtiger. Das begrüsse ich. Das Theater von heute soll ein Raum sein für die unterschiedlichsten Menschen. Ein Ort, wo man nicht das Gefühl hat, ich bin doof, wenn ich das nicht verstehe, oder doof, wenn ich falsch angezogen bin. Wir engagieren uns gerade stark dafür, Theater für Menschen aus verschiedenen Richtungen mit verschiedenen Portemonnaies und verschiedenen Erfahrungen zu bieten.

Kann das Theater heute noch gesellschaftspolitische Debatten anstossen?

Nein. Das Problem ist weniger das Theater, sondern die Frage, wo sich gesellschaftspolitische Debatten abspielen. Gibt es noch den einen Raum? Ich glaube nicht, aber es gibt die Sehnsucht danach. Die gesellschaftlichen Debatten haben sich ausdifferenziert und werden in sehr kleinen Grüppchen geführt. Die Leute gehen in ihre Gruppe und diskutieren dort. Dann kommen sie zurück und es knallt. Das ist ja ein bisschen das, was wir jetzt bei Corona erleben. Der Wille oder das Vermögen einer grösseren Gruppe der Gesellschaft, auch übergreifend Dinge auszuhandeln, nimmt ab. Das ist ein Problem. Ich glaube, Theater ist ein möglicher Ort, wo die Leute zumindest zusammenkommen und nicht abdriften in einzelne Grüppchen.

Es wäre aber schon Ihr Anspruch, dass im Theater Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichem Gedankengut zusammenkommen?

Auf jeden Fall. Offensichtlich ist, dass es diese Orte immer weniger gibt. Der Marktplatz stirbt aus. Er verlagert sich ins Digitale. Weil du im Digitalen die passenden Leute zu deiner Meinung findest. Es ist dann bequemer, bei denen zu sitzen.

Was bedeutet das für das Theater?

Der klassische Kanon im Theater hat früher diktiert, was wichtig ist. Heute gibt es diesen Bildungskanon nicht mehr. Und seit diese Hierarchie abgenommen hat, Gott sei Dank, definieren die Leute selbst, was sie wichtig finden. Ich finde das aber gut. Die Menschen kommen so «freiwilliger» ins Theater, nicht mehr, weil es dazu gehört oder weil sie müssen. Im Gegenzug kommen sie aber auch nicht mehr, wenn sie nicht verstehen, was auf der Bühne passiert. Das ist ein direkterer und konkreterer Austausch als früher, so zumindest nehme ich das wahr.

Wird es durch diesen Abbau der Hierarchie einfacher, junge Menschen fürs Theater zu begeistern?

Ja. Komischerweise gilt das auch für viele ältere Personen. Junge Leute, wie alle anderen auch, brauchen ein Programm, das sie anspricht. Das ist ganz banal. Gemeinsam mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank haben wir günstige Tickets für junge Menschen aufgelegt. Viel hat aber auch mit Werten zu tun. Etwa mit der Frage: Bin ich da gemeint? Wir haben in den letzten Monaten ein sehr durchmischtes Publikum erlebt. Ich glaube, dass die Leute irgendwie gemerkt haben, dass es einen Raum gibt, der für sie gemeint ist.

Viele junge Personen haben ja auch das Gefühl, sie müssten etwas wissen, wenn sie ins Theater gehen. Wie kann man ihnen die Angst nehmen, etwas falsch zu machen?

Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was für ein Theater man macht. Es muss bei einer Inszenierung schon die Möglichkeit geben, auch an der Oberfläche mitzukommen. Auch wenn ich das ganz Komplexe dahinter nicht verstehe. Ich halte nicht wahnsinnig viel davon, dass in einem Stück ständig erklärt wird, was da genau läuft. Eine weitere Tendenz ist, dass das junge Publikum nicht ständig Messages von vorne bekommen will, sondern sich in einem Stück selbst verhalten und mitmachen möchte. Das ist ein Weg für ein jüngeres Publikum, der momentan ganz gut funktioniert.

Geht es auch darum, sinnliche Erlebnisse zu vermitteln?

Ja, aber auch das kopflastige Theater redet dauernd darüber, wie sinnlich es ist. (lacht)

Auch am Theater Basel sind Hierarchien abgebaut worden. Wieso?

Das ist einfach passiert, ehrlich gesagt. Auf der Suche nach einer Schauspielleitung für Basel habe ich Einzelfiguren getroffen und irgendwann gemerkt, dass es auch um die Spartenleitung geht, ums Budget, um administrative Fragen. Dann hat sich der Dialog ausgedünnt: Gestalten ja, aber Verantwortung nein. Da habe ich eben vier Personen angefragt, die sich in ihren Fähigkeiten ergänzen. Wir haben ausserdem vier Leute neben mir in die Geschäftsleitung geholt. Jetzt habe ich eine Fünfer-Geschäftsleitung und eine Theaterleitung mit 16 Personen. Ich bin immer noch Hauptverantwortlicher, aber es ist eine stark teamorientierte Situation.

Wie beurteilen Sie das finanzielle Umfeld des Theaters in Basel? Welchen Ansprüchen von aussen sehen Sie sich konfrontiert?

Der Hauptanspruch an mich ist, dass ich das Budget hinkriege. Das ist schwierig genug in einem Laden mit 600 Veranstaltungen pro Jahr und 450 Mitarbeitenden. Die Subventionen der Kantone sind seit vielen Jahren gleich hoch, umgekehrt steigen viele Kosten ungebremst. Allein die Sozialkosten sind beim Theater in den vergangenen Jahren um 1,5 Millionen Franken gestiegen. Das müssen wir irgendwie auffangen. Ich mache sehr viel Akquise, wir haben neu Fundraising und einen Gönnerkreis aufgebaut. Die BLKB ist seit kurzem unser Hauptsponsor, wir stehen mit weiteren Firmen in Kontakt, auch mit Mäzenen.

Für Sie als Theaterdirektor ist es ein Privileg, in einem solchen Umfeld zu arbeiten?

Mega! Was da die Stadt Basel mit seinen 200'000 Einwohnern im Stande ist zu erschaffen, das ist unglaublich. Die mäzenatische Szene ist in Basel einmalig. Das gibt es auf der ganzen Welt höchstens noch in den USA. Und das sind ja auch keine Neureichen, sondern in der Regel solche, die auch was von Kunst verstehen. Das ist schon superselten. Im Gegensatz zu den USA ist es hier zudem nicht so, dass diese Mäzene budgetbestimmend wirken. In den USA wurden während des Lockdowns viele Theatermitarbeitende einfach auf die Strasse gestellt. Die aktuelle Krise zeigt einmal mehr, dass das subventionierte System eben schon sehr wichtig ist.

Die Subventionen fürs Theater Basel sind aber im Vergleich zu ähnlichen Häusern in anderen Städten eher niedrig.

Das ist schon so. Das führt unter anderem zu gravierenden Preisunterschieden zu Institutionen in Deutschland. Im Theater Basel kostet ein Ticket der Kategorie A werktags 130 Franken, in Freiburg kriegen Sie dasselbe bereits für 60 Euro, zudem ist dort der Anteil an günstigen 15-Euro-Tickets am Gesamtvolumen viel höher als in Basel. Dass die Menschen hier bereit sind, die massiv höheren Ticketpreise, die durch die höhere Kaufkraft nur teilweise erklärt werden können, zu zahlen, ist umgekehrt auch ein Zeichen grosser Wertschätzung.

Fordern Sie hier und jetzt eine Erhöhung der Kantonssubventionen?

Sicherlich nicht hier und jetzt. Aber wir werden die Diskussion führen müssen. Die Löhne der Gastkünstlerinnen und -künstler sind in den vergangenen 20 Jahren massiv gedrückt worden, die haben immer schlechtere Verträge und keine Gewerkschaft. Was da im gesamten deutschsprachigen Raum im Umfeld der Theater passiert ist, geht auf keine Kuhhaut. Das darf so nicht weitergehen. Es müssen neue Finanzierungslösungen her. Wir müssen zum Beispiel mehr Drittmittel generieren. Da sind wir, wie bereits ausgeführt, am Ball.

Sie arbeiteten früher als freier Theaterschaffender. Was ist in Ihrer heutigen Funktion als Theaterdirektor besser, was schlechter als damals?

Mir geht es jedes Jahr besser. Was aber nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt Theaterdirektor bin und früher Freischaffender war. Klar, ich hatte früher mehr Zeit, war nur für mich und meine Produktion verantwortlich. Heute stehe ich allein schon wegen der Premieren im eigenen Haus an 90 Abenden pro Jahr im Abendeinsatz und bin am folgenden Morgen wieder um 7 Uhr im Büro. Ich muss sehr viele Dinge regeln, die ich nicht verursacht habe. Während 90 Prozent meiner Tagesarbeitszeit beschäftige ich mich mit Strukturen, Geld oder Organisation.

Leiden Sie nicht unter der administrativen Arbeit?

Ich mache das gerne und ich merke, dass sich mein Einsatz in diesem Bereich lohnt. Das ist Arbeit, deren Ergebnis heute oder morgen noch nicht so sichtbar ist, aber längerfristig zu guten Strukturen führt. Wir haben zum Beispiel ein Adresssystem implementiert. Damit wird nun, so hoffe ich, die nächsten 15 Jahre gearbeitet. Natürlich sind gelungene Premieren wichtig. Aber sie sind für die Zuschauenden vermutlich wichtiger und prägender als für mich. Als ich das Theater Luzern Richtung Basel verliess, erinnerte ich mich vor allem an das, was ich dem Haus an Strukturen hinterlassen hatte.

Der Intendant zählt auf die Ideen aus dem Team. Kenneth Nars

Welche zeitliche Perspektive haben Sie in Basel?

Mein Vertrag läuft über fünf Jahre, also bis 2025. Darüber hinaus sage ich derzeit nichts. Was ich sagen kann: Basel ist eine super Stadt, um Theater zu machen.

Sie haben mitten in der Coronakrise Ihren Job angetreten. Wie haben Sie den Start erlebt?

Natürlich war Corona mühsam: Wir mussten wegen der terminlichen Unsicherheiten 27 Mal umplanen letztes Jahr. Sie müssen sich das vorstellen: 27 Mal 30 Premieren anfassen mit allen Künstlern und der ganzen Logistik hintendran. Da lernst Du die Leute schon kennen, auch die Prozesse und Strukturen. Das wiederum empfand ich als positiv: Die langen spielfreien Zeiten gaben Raum, diese zu hinterfragen. Da konnte keiner kommen und sagen: Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Für mich persönlich ist der Start geglückt, auch wenn die Umstände natürlich sehr seltsam waren.

Wo holen Sie sich künstlerische Inspiration? Was für Kunst lesen, hören, schauen Sie?

Das Moment der Inspiration wird krass überschätzt. Bei einem Theaterstück macht Inspiration vielleicht 3 Prozent aus, es zu machen und gut hinzukriegen 97 Prozent. Wenn Menschen zusammenkommen, dann fehlt es nie an guten Ideen. Als Theaterdirektor muss ich jedenfalls nie zu Ideen aufrufen. Die grosse Kunst ist, eine gute Idee gut umzusetzen. Eine gute Produktion und Umsetzung ist für mich wesentlicher als die Inspiration. Wichtig bei Theaterprojekten ist auch, viele gute einzelne Gedanken zusammenzuführen. Ich kenne keinen Kreativen, der seine Ideen nicht ständig restrukturiert, bis daraus etwas wird, was andere Leute anspricht.

Wir stellen die Frage nochmals anders: Als Aussenstehende haben wir das Gefühl, Sie als Theaterdirektor würden Abend für Abend Produktionen in anderen Häusern anschauen gehen.

Das ist nicht so. Vergleichen wir es mit einem Waschmaschinenhersteller: Der weiss doch auch, welche anderen Maschinen sonst auf dem Markt sind und wie diese im Vergleich zu seinem eigenen Produkt funktionieren. Der geht vielleicht hin und wieder an eine Messe, um sich über Neuheiten zu informieren – das tue ich als Theaterdirektor auch. Ich bin seit 25 Jahren am Theatermachen. Ich kenne so viele Leute in meiner Branche. Klar: Bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen gehe ich schon mal hin, um zu schauen, wie die das machen. Und ich besuche die Stücke guter Bekannter.

Mit anderen Worten: Sie brauchen neben Ihrer Arbeit hier im Haus nicht noch haufenweise Kultur.

Ich brauche Soziales. Am liebsten verbringe ich die freie Zeit mit meinem Sohn. Meine Frau und ich sind oft zum Abendessen bei Bekannten eingeladen. Wir beide haben eine grosse Familie, auch das geniesse ich sehr. An vielen Wochenenden bin ich beruflich unterwegs, sei es in Rom oder Berlin. Da fahren wir jeweils als Familie mit unserem kleinen Sohn hin. Diese Wochenenden sind sehr wichtig, ich arbeite dann jeweils fünf bis sechs Stunden pro Tag, habe aber auch Zeit für meine Frau und den Sohn.

