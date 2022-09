Theater Basel: Das ist das Theaterprojekt «Wie alles endet»

Theater Basel Leichtfüssig-tiefgründige Endspielereien: Das ist das Theaterprojekt «Wie alles endet» von der chilenischen Dramatikerin Manuela Infante Die chilenische Dramatikerin Manuela Infante lotet auf der Kleinen Bühne des Theaters Basel mit einem fulminant aufspielenden Schauspielerinnentrio das Ende des Seins aus. Dominique Spirgi 04.09.2022, 18.18 Uhr

Das Schauspielerinnen-Trio in einer Tragödie, die mit Slapstick gewürzt ist. Ingo Höhn

Das mit dem Ende ist so eine Sache. Im Theater ist es zu Ende, wenn sich der Vorhang schliesst oder er sich senkt. Das tut der Vorhang auf der Kleinen Bühne des Theater Basel – respektive tun deren drei – jeweils auf penetrante Art, wenn eine der drei Schauspielerinnen auftreten möchte.

Die Schauspielerinnen fügen sich dem Diktat dieser Vorhänge und verbeugen sich slapstickartig auf alle erdenkliche Weise, ernten von den Zuschauerinnen und Zuschauern aber lediglich Gelächter und keinerlei Applaus, weil es sich ja erst um den Anfang des angekündigten Endes handelt. Das mit den Vorhängen ist aber lediglich das formelle Ende einer Vorstellung. Was ist jetzt nun mit dem Ende der Zeit? Des Lebens? Dieser Welt?

Dieses Ende, die Sehnsucht nach dem oder die Furcht vor dem Ende ist im Moment oder bereits seit längerer Zeit voll im medialen und politischen Trend. Das Klima erwärmt sich so sehr, dass die Welt daran zugrunde geht. Oder zumindest mal die Menschheit. Oder ist die Welt, ist die Menschheit etwa doch noch zu retten? Was gibt es zu tun, wenn man auf das Ende wartet?

Sich vorzustellen, «Wie alles endet» – so der Titel des Theaterprojekts der chilenischen Dramatikerin Manuela Infante –, ist wahrlich nicht einfach. In Filmen sind es zum Beispiel Nuklearkatastrophen oder Kometen, die auf die Erde einschlagen, im Neuen Testament sind es die schauderbaren Apokalypse-Offenbarungen des Johannes mit Schwefel speienden Pferden, Feuer-Hagel, Erdbeben und quälenden Heuschreckenschwärmen.

Die drei Frauen auf der Bühne wissen es auch nicht. Ihre Versuche, eine Rede auf das bevorstehende Ende zu halten – «Ich würde gerne ein paar letzte Worte sagen …» – führen alle ins stotternde Nichts. Die Toasts auf «Liebe, Ende des Hungers, Gerechtigkeit und Friede» ebenso. Sie glauben, nur zu wissen, dass in zwei Stunden alles zu Ende sein wird; dann, wenn die milchige Sonne auf dem grossen, an ein Gemälde von Arnold Böcklin erinnernden Prospekt im Hintergrund untergegangen sein wird.

«Wir befinden uns in der Dämmerung der Menschheit», sagen die drei Frauen. Was gibt es zu tun, wenn man auf das Ende wartet? Die drei Frauen versuchen, dem Ganzen einen Sinn zu geben.

In einer wunderbar verschrobenen Diskursszene befassen sie sich als weibliche Delegation der Apostel am Abendmahl mit dem grassierenden Leadership-Problem, dem Prinzip Erlösung durch den weissen Mann, der auferstehen und so zum Helden werden könnte, was das Leadership-Problem in einem Kollektiv aber auch nicht zu lösen vermöge.

Autorin und Regisseurin Manuela Infante zelebriert dieses Endspiel, das als Koproduktion des Theaterfestivals Basel mit dem Theater Basel über die Bühne geht, als krude Melange aller erdenklichen Theaterformen: Tragödie, gewürzt mit Slapstick, eine possenhafte Komödie vor einem tief greifenden Unter- oder Hintergrund, Satire und Rührstück zugleich.

Hintergrundebene Hungerstreik

Der Regisseurin und Autorin steht mit Elmira Bahrami, Marie Löcker und Gala Othero Winter ein vorzüglich aufspielendes Schauspielerinnentrio zur Verfügung, das den verzwickten Endzeit-Parcours ebenso lustvoll verspielt wie präzise ziseliert bewältigt. Infante belässt es aber nicht bei den absurd-irrwitzigen Endspielereien.

Auf einer Hintergrundebene dringt die Geschichte einer Frau durch, die sich in einer Zelle mit ebendiesem Sonnenuntergangsbild in einem mittlerweile 63 Tage andauernden Hungerstreik befindet. Diese – über einen live mit Synthesizern verzerrten Chor erzählte – Geschichte gewinnt im Laufe des Stücks mehr und mehr an Gewicht.

Wir erfahren, dass bei Hungerstreikenden mit der Zeit Halluzinationen einsetzen. Ist das von den drei Frauen erwartete Ende lediglich Moment des Deliriums dieser auf der Hintergrundebene hungerstreikenden Frau?

Das Reizvolle und zugleich Schwierige des Abends ist, dass er keine klare Antwort darauf bereit hat. Aber wir erfahren, dass diese ausgezehrte halluzinierende Frau eigentlich gar nicht in einen Streik mit einer Botschaft oder einem Ziel getreten ist.

Sie habe schlicht aufgehört zu essen, weil die Chickenwings ungeniessbar, die Blaubeeren verseucht seien, heisst es. So wie die Erde durch die Menschen ausgehungert werde. Die wunderbar lakonische Erkenntnis des vom Publikum mit viel Applaus bedachten knapp anderthalbstündigen Theaterabends: «Die Apokalypse wird nicht kommen, sie ist schon da.»

Theater Basel / Theaterfestival Basel «Wie alles endet» von Manuela Infante.