Theater Basel Nach der grossen Leere: Diese Stücke sollen die Säle füllen 25.05.2021

Die Theaterleitung blickt voran: Benedikt von Peter (stehend) präsentiert die kommende Spielzeit. Mit ihm auf der Bühne (v.l.n.r.): Richard Wherlock (Ballettdirektor), Inga Schonlau (Schauspiel), Anja Dirks (Schauspiel), Jörg Pohl (Schauspiel), Antú Romero Nunes (Schauspiel). Bild: Kenneth Nars

«Ausverkauft» steht an diesem Dienstag auf der digitalen Anzeigetafel am Schauspielhaus. Tatsächlich hat die Quote der vollen Häuser in der laufenden Spielzeit wohl neue Rekordhöhen erklommen. Es ist jedoch, angesichts der auf 50 oder gar 15 Personen beschränkten Zuschauerzahlen, ein trauriger Rekord.

Folgerichtig richtete Theaterdirektor Benedikt von Peter zu Beginn der Spielplanpräsentation für 2021/22 einen inbrünstigen, fast schon flehenden Appell an die Medien und vor allem das Publikum: «Baslerinnen und Basler – wir brauchen alle. Theater ohne Publikum ist keines», sagte er.

44 Vorstellungen in sechs Wochen

Damit die Säle ab dem zweiten Halbjahr wieder richtig voll werden, benötigt das Basler Dreispartenhaus nicht nur Pandemieglück und den entsprechenden politischen Willen, sondern auch ein gutes Programm. Den Auftakt machen dabei die «Extra ­Wochen» ab August, eine Art Appetizer, bestehend aus 44 Vorstellungen in sechs Wochen zu speziellen Sommerpreisen, samt Bar und Grill. Gezeigt werden auch neun Stücke, die in der zu Ende gehenden Saison nie oder kaum auf die Bühne gebracht werden konnten.

Millionendefizit wegen Corona Die Zahl von 10,5 Millionen Franken klingt beunruhigend hoch. Ein so grosses Defizit haben die Massnahmen gegen die Corona-Pandemie dem Theater Basel in den vergangenen Monaten eingebrockt. Beruhigend für Theaterdirektor Benedikt von Peter und seine Belegschaft: Der Negativbetrag kann vollständig kompensiert werden. Wie von Peter an der Spielplan-Medienkonferenz vorrechnete, haben die Kurzarbeits-Entschädigungen von insgesamt 4,6 Millionen Franken, 1,2 Millionen Franken an Rückstellungen durch die Vorgängerdirektion sowie 4,7 Millionen Franken an Einsparungen durch den Wegfall von Produktionen die Theaterbilanz zumindest für den Moment wieder ins Lot gebracht. Froh zeigte sich von Peter insbesondere über die Tatsache, dass den Gastkünstlerinnen und Gastkünstlern trotz Ausfalls der Produktionen bis zu 80 Prozent ihrer Gage habe erstattet werden können. Eine gute Nachricht gibt es auch in Sachen Renovation des Haupthauses: Noch zieren zwar Gerüste den Bau aus den siebziger Jahren. Das 72-Millionen-Projekt sollte jedoch Ende Jahr abgeschlossen sein. (map)

Den Start zur «richtigen» Spielzeit markiert das Ballett «Empty Thrones» von Ballett­direktor Richard Wherlock, der eben sein 20-Jahr-Jubiläum am Theater Basel feiern konnte. Dass bei den leeren und wechselnd besetzten englischen Königsthronen zwischen Richard II. und Richard III. ein Aktualitätsbezug zu unserer politisch turbulenten Gegenwart gemacht werden kann, liegt auf der Hand. Weitere Parallelen zu unserer ­Lebenswelt, der Instabilität und Pandemie wurden jedoch von den Basler Theaterverantwortlichen im Hinblick auf die nächste Saison nicht gezogen. Das legt einerseits den Schluss nahe, dass die Theatermacher selbst wohl noch einige Zeit brauchen, bis sie «Corona» verdaut und in eine künstlerische Form gegossen haben. Anderseits tut es auch gut, in den kommenden Monaten nicht einem gezwungen gegenwartsbezogenen, über-didaktischen Theaterschaffen beiwohnen zu müssen.

20 Jahre neues Schauspielhaus

Die Viererleitung des Schauspiels ist jedenfalls immer noch bemüht, ihren bei Amtsantritt prominent propagierten Versuch eines «Kollektivensembles» weiterzuführen beziehungsweise nun erst richtig damit loszulegen. Das Ergebnis dieser dekretierten flachen Hierarchien und Mitspracherechte aller Beteiligten wird unter anderem bei Friedrich Dürrenmatts «Physikern» zu sehen sein, dem Gassenhauer schlechthin. Gespannt sein darf man auch darauf, wie der New Yorker Regisseur John Collins den «Ulysses» von James Joyce in 90 Minuten auf die Bühne zu transferieren gedenkt. Fast so lange wie Richard Wherlock am Theater gibt es übrigens mittlerweile das Schauspielhaus: Im Januar 2022 werden es 20 Jahre her sein, seit die Sponsorinnengruppe der «First Ladies» diesen Bau zwischen Klosterberg und Steinentorstrasse ermöglicht haben.

Ein prominenter Basel-Rückkehrer wird derweil auf der Grossen Bühne tätig: Christoph Marthaler, den Benedikt von Peter wieder stärker ans Haus binden möchte, wird «Der letzte Pfiff – ein Drehschwindel» zur Uraufführung bringen. Ebenso nach Basel zurückkehren wird der Mezzosopran-Weltstar Anne Sophie von Otter. Sie wird «Eine Winterreise» nach Liedern von Franz Schubert grossräumig, aber intim im Charakter darbieten. In der Oper werden «La Traviata» (Inszenierung: Benedikt von Peter) und «Die Nase» von Dmitri Schostakowitsch (Regie: Herbert Fritsch) die Marksteine sein.

