Premiere «Der Spieler» am Theater Basel: Party hard im Hamsterrad

Am Anbandeln: Polina Alexandrowna (Annika Meier) und Alexej Iwanowitsch (Elmira Bahrami). Zvg/Ingo Hoehn

Ein so junges Publikum konnte eine Schauspielpremiere am Theater Basel schon lange nicht mehr anlocken. Bei Pınar Karabulut ist das anders. Die 34-jährige Regisseurin steht für temporeiche Inszenierungen mit viel Witz und Energie. «Moderne, antipatriarchale Aneignungen klassischer Stoffe» seien ihre Arbeiten, heisst es auf der Website des Theater Basel.

Das gilt auch für ihr neues Stück, das am Freitag im Schauspielhaus Premiere feierte. «Der Spieler», eigentlich ein moralisches Lehrstück von Fjodor Dostojewski, wird bei Karabulut ein schriller Casino-Trip. Bühne, Kostüme, Musik: Alles hier ist schräg. In der Mitte der Bühne steht das glitzernde Casino auf einer runden Scheibe, die sich dreht und dreht. Rundherum tanzt das Schauspielensemble in grotesken Zuckungen und knalligen Kostümen. Das Ganze unterlegt die Regisseurin mit einem Beat, der immer wieder auftaucht und dem Stück seinen berauschenden Rhythmus gibt.

Sex auf der Bühne, Kreischen im Publikum

Schnell wird klar: Wer dieses Stück schaut, erhält eine Party, keinen Klassiker. Dostojewski hat seinen Roman innert 26 Tagen geschrieben. Unter hohem Zeitdruck verarbeitete er darin seine eigene Spielsucht. Eine Gruppe verschuldeter Spielfreudiger verprasst im Casino von Roulettenburg ihr Geld und frönt unglücklichen Liebschaften.

Auch die Basler Inszenierung setzt auf Tempo ‒ und ist doch ganz anders als die Romanvorlage, auf der sie beruht. Ungesunde Liebschaften werden hier nicht einfach als solche dargestellt, sondern hinterfragt. «Das hört sich super toxisch an» oder «dein Charakter ist krank, Digga»: An den Klassiker erinnert hier nur wenig. Im Basler Casino räkeln sich in bester Borat-Manier drei Figuren in Leopard-Bodys an der Stange und liefern eine Show, die den Saal aufheizt.

Und zwar so richtig: Immer wieder kreischt und applaudiert das Publikum, als sei es an einem Popkonzert. In dieser Intensität gibt es das selten am Schauspielhaus, und es ist eine grosse Leistung von Karabulut, ein junges Publikum anzuziehen und derart mitzureissen.

Verzocken sich stets aufs Neue: Alexej Iwanowitsch (5.v.r.) und seine Truppe. Zvg/Ingo Hoehn

Sehr viel an diesem Abend ist denn auch zum Lachen, sehr viel von einer unglaublichen performativen und körperlichen Wucht. Mit pinkem Federschmuck, lachsfarbenem Tüll oder in Reizunterwäsche: Der Klassiker wird bei Karabulut zu einer Modeschau, zu einem exaltierten Konzert, das stets explizit mit Sexualität und Rollenbildern spielt. Das macht einfach nur Spass, einem grossen Teil des Publikums und ganz offensichtlich auch den Darstellenden. Frauen spielen Männer, Männer Frauen, alles spielt gar keine Rolle, denn jede steht auf jeden.

Als das Geld verzockt ist, hofft die Truppe auf den baldigen Tod der stinkreichen Grossmutter (Barbara Colceriu), bis diese fit und munter zu Besuch kommt und allen die Leviten rappt. «Frauen sind für Freundschaft da, Männer zum Vögeln», sagt sie, die auf den Armen von zwei muskelbepackten Männern im silbernen Slip wie eine Königin über allen thront. Immer wieder schrammt die Inszenierung haarscharf an der Grenze zum Peinlichen vorbei. Und hier liegt die Stärke der Regisseurin: Es ist ihr schlicht egal.

Nur leider hat sie sich dazu entschieden, die üppige, bunte Szenerie immer wieder zu unterbrechen. So, als versuche sie, ihrer Inszenierung doch noch mehr Tiefe zu geben, als sie tatsächlich hat. Dann sinniert Hauptfigur Alexej Iwanowitsch (Elmira Bahrami) minutenlang über das Roulettespiel, obwohl die Handlung, die das Glückspiel mit sich bringt, rasch erzählt ist: Setzen oder nicht? Das Hamsterrad der Spielsucht dreht bis zum Schluss, der Spieler zockt sich von Rausch zu Absturz und wieder zurück.

Berauschende Show mit trägem Zwischenspiel

Viel mehr passiert eigentlich nicht, ständig wird gezockt, bis das ewige «Les jeux sont faits» des Croupiers langsam, aber sicher zu nerven beginnt. Und so schwankt dieser Abend immer wieder zwischen fantastisch berauschender Show und trägem Zwischenspiel. Das ist schade, denn mit dem Wechsel aus temporeicher Performance und langwieriger Sinnsuche fällt die Energie, eben noch im gesamten Saal spürbar, stets aufs Neue in sich zusammen.

Ob es der Versuch war, sich nicht zu sehr von der Romanvorlage aus dem 19. Jahrhundert zu lösen? Dem Klassiker doch noch gerecht zu werden und so auch ein älteres Publikum anzusprechen? Das Hin und Her zwischen moderner Pop-Ästhetik und langen Monologen ist jedenfalls eher verwirrend, denn erhellend. Es bleibt die Frage, warum Karabulut das Stück nicht konsequent in die Gegenwart übersetzt hat. Schliesslich muss nicht jede Theaterinszenierung intellektuell wirken oder nah am Original bleiben ‒ besonders nicht dann, wenn sie über weite Strecken derart unterhaltsam ist.

Der Spieler

Theater Basel, Schauspielhaus. Bis 19.6.

www.theater-basel.ch