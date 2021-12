Theater Basel: Auf der Achterbahn des Lebens und Strebens

Theater Basel «Verlorene Illusionen»: Auf der Achterbahn des Lebens und Strebens Regisseur Martin Laberenz treibt am Theater Basel Balzacs satirisches Sittengemälde «Verlorene Illusionen» durch den Kapriolen-Apparat. Dominique Spirgi 06.12.2021, 05.00 Uhr

Peter Knaak und Ensemble auf der Achterbahn des von Aufstieg und Fall bestimmten Lebens im Pariser Feuilleton des 19. Jahrhunderts. zvg/Ingo Höhn

Honoré de Balzac führt in seinem Roman in das Paris des 19. Jahrhunderts, genauer in die Welt des damaligen Feuilletons, die er als Ausbund an Dekadenz und Verlogenheit beschreibt. In diese Welt gerät der Provinzler Lucien. Mit einem Roman-Manuskript und einer Sammlung an Sonetten in der Tasche reist er nach Paris, voller Illusionen, dort als Autor reüssieren zu können, um dann von den Gesetzen der Szene zerrieben und zu Fall gebracht zu werden.

Auf der Kleinen Bühne symbolisiert eine Achterbahn dieses von Aufstieg und Fall bestimmte Schicksal. Das Setting lässt erahnen, dass es rasant zu- und hergehen wird in der Inszenierung – der Name des Regisseurs Martin Laberenz steht auch nicht wirklich für leise Töne und feine Facetten. Und doch beginnt der Abend mit leisen Tönen. Mit Birte Schnöink als Lucien, der in einer Vorwegnahme des später erfolgenden Falls über Selbstmord sinniert.

Eine Inszenierung mit gewollter Schludrigkeit

Doch mit dieser Zurückhaltung ist es bald vorüber. Die Rolle des Lucien wird weitergegeben: an Julian Anatol Schneider, der mit akrobatischen Einlagen den quirligen Emporkömmling gibt, an Annika Meier, die mit tragikomischem Slapstick nacherleben lässt, wie Lucien von den Klauen des Molochs erfasst wird, und schliesslich an Peter Knaack, der einen Schritt zu weit geht und in den Abgrund fällt.

Laberenz präsentiert in seiner Inszenierung nicht ein zeitgemässes Abbild des von Balzac meisterhaft gemalten Sittengemäldes. Er konstruiert aber auch keine aktualisierte Version, was mit einer Übertragung auf die Social-Media-Szene denkbar wäre. Er hat sich für eine Art Hybrid entschieden, der zwischen dem Damals und dem Jetzt hin- und hermäandriert. Und er tut dies nicht mit der Sorgfalt eines Theater-Literaten, der eine Romanadaption genau vorzeichnet.

Laberenz’ inszenatorisches Gerüst ist von einer gewollten Schludrigkeit geprägt, die den Fluss der erzählten Geschichte immer wieder anstauen und aufbrechen lässt. Sein Erfolgsrezept scheint zu sein, dass er dem Ensemble viel Raum zur individuellen und dadurch manchmal etwas verwirrenden Entfaltung gibt. Und dass er seine Spielerinnen und Spielern zu hinreissenden Kabinettstückchen und wunderbaren gesanglichen Einlagen anzutreiben vermag.

Diese Stückchen zu einem Ganzen zusammenzufügen, gelingt nicht immer. Am Schluss scheinen dem Ensemble der Schnauf und die Zeit ausgegangen zu sein, Balzacs Geschichte nachvollziehbar zu Ende zu erzählen.

Tänzerische Trance als Auflösung der Geschichte

Stattdessen greift Laberenz zu einem bewährten Mittel aus der Operetten-Kiste, das er subversiv umkehrt: Als negativer Deus ex Machina legt er einen monotonen Rock-’n’-Roll-Sound über die Szenerie, der das Ensemble in eine tänzerische Trance versetzt und wohl symbolisieren soll, dass es aus dem Strudel der Ereignisse kein Entrinnen gibt.

Bei «Verlorene Illusionen» darf man sich keine Illusionen machen, dass hier eine Geschichte stringent erzählt wird. Der Abend ist mit drei Stunden lang, sorgt aber mit einem Feuerwerk an Ideen dafür, dass er einem nicht lange vorkommt. Das Premierenpublikum feierte die Aufführung mit viel Applaus.

«Verlorene Illusionen»

Theater Basel, bis 6. Februar.

www.theater-basel.ch