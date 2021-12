Theater Die Wonder Woman von Birsfelden Zweieinhalb Jahre lang hat sich Schauspieler Benedikt Greiner für sein Theaterstück mit der Comicfigur Wonder Woman auseinandergesetzt. Seither erfüllt er im Superheldinnenkostüm die Wünsche wildfremder Menschen. Mélanie Honegger 18.12.2021, 05.00 Uhr

Ein Auftragswerk: Für eine Auslandbaslerin, die Basel vermisst, besuchte Greiner deren Lieblingshaltestelle. zvg/Christian Heller

Eigentlich wollte Benedikt Greiner nur ein Theaterstück schreiben. Der Schauspieler aus dem Allgäu war frisch nach Birsfelden gezogen, ganz in die Nähe des Theater Roxy, und war überfordert. Jahrelang hatte er fest am Theater Graz gearbeitet, aber just ein halbes Jahr vor der Pandemie gab er seinen Job auf, um sich als freier Theaterschaffender zu versuchen. Überall sah Greiner zu dieser Zeit ­Kinoplakate mit der Superheldin Wonder Woman. Die Figur ­faszinierte ihn, und er klopfte an beim Theater gleich um die Ecke, das ihm Unterstützung ­zusicherte.

Das war vor zweieinhalb Jahren. Seither beschäftigt sich Greiner ständig mit der Superheldin. Für die Umsetzung seines Stücks «Emotionen normaler Menschen» gründete er das Kollektiv «schöner scheitern», für das er mit Dramaturgin Eva-Maria Burri arbeitet.

Nun kommt das Stück mit einer pandemiebedingten Verspätung von einem Jahr auf die Bühne. Die Solo-Performance ist eine Pseudo-Dokumentation, ein Mockumentary geworden. Greiner rollt die Entstehungs­geschichte der Superheldin auf und mischt sie mit seinen eigenen Zweifeln und Versagensängsten. Er hinterfragt die Machtverhältnisse zwischen Autor und Figur, aber auch seine Rolle. «Wie kann ich mich als Mann dieser Rolle überhaupt annehmen, ohne zu viel Raum einzunehmen?», fragt er.

Ein Schokoladenkuchen gegen Liebeskummer

Im Stück wird dann aber klar: Es geht Greiner nicht um eine trockene Debatte. Seine Kunstfigur hat er sich seit der Pandemie denn auch längst angeeignet. Sie heisst bei ihm schlicht «WW», aus urheberrechtlichen Gründen, und ist weit mehr als bloss eine Figur, die Greiner auf der Bühne spielt. «Ich fühle mich in meinem Kostüm unverwundbar», erzählt er. Kürzlich erlitt er als «WW» einen Anflug von Grössenwahn und griff am Basler Rheinhafen in eine Schlägerei ein ­– mit Erfolg. Greiners Taktik: «Die meisten Leute sind einfach nur perplex, wenn sie mich sehen. Oder sie lachen.»

Benedikt Greiner als «WW» in «Emotionen normaler Menschen». zvg/Joel Sames

Während der Pandemie hat Greiner seine Superkraft eingesetzt, um anderen Menschen Freude zu bereiten. Da er sein Stück nicht aufführen konnte, startete er das Projekt «Dein blaues Wunder». Was den Leuten denn am meisten fehle, wollte er wissen, und stellte seine Handynummer online. Seither erfüllt er als «WW» immer wieder mal den Wunsch einer fremden Person. Als sich jemand wünschte, endlich wieder einmal richtig lachen zu können, zog Greiner los und schickte der Person 35 handgeschriebene Postkarten von verschiedenen Menschen, die von ihren lustigsten Erlebnissen berichten.

Für eine andere Frau, die früher in Basel gewohnt hatte, besuchte er deren Lieblingsorte in der Stadt und schickte ihr Fotos. In Erinnerung bleibt ihm auch die Baslerin, die an Liebeskummer litt. Greiner brachte ihr einen Schokoladenkuchen in Herzform vorbei. Vierzehn Wünsche konnte er bisher bereits erfüllen – oder zumindest für ein Schmunzeln sorgen. Dieses Wochenende steht «WW» nun also zum ersten Mal auch auf der Bühne.

Das Kostüm macht Unangenehmes erträglicher

Die Fördergelder, die der Schauspieler für sein Projekt erhalten hat, sind mittlerweile ausgelaufen. Mit der Aufführung seines Theaterstücks wäre eigentlich auch seine Wunschaktion zu Ende gekommen. Eigentlich, denn «WW» ist Greiner ans Herzen gewachsen. Er möchte seine Figur nicht einfach hinter sich lassen. «Immer wieder hörten wir als Kulturschaffende während der Pandemie, dass wir nicht systemrelevant seien», erzählt er. Dass Ärztinnen und Ärzte im Moment wichtiger sind als Kulturschaffende, möchte er nicht abstreiten. Aber er hofft, dass er mit seinen Einsätzen als Wonder Woman den getrübten Alltag seiner Mitmenschen aufhellen kann. «Das ist jetzt mein Beitrag an die Gesellschaft.»

Manchmal nutzt Greiner sein Kostüm aber auch einfach, um unangenehme Situationen erträglicher zu machen. Dann schlüpft er in seinen Ganzkörperanzug, setzt sich sein Stirnband auf und füllt seine Steuererklärung aus. Endlich.

«Emotionen normaler ­Menschen»

Theater Roxy, Birsfelden. Sa, 18. 12., 20 Uhr, und So, 19. 12., 18 Uhr. www.schoenerscheitern.ch