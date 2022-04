Theater Nach Corona: Basler Spielstätten haben sich noch nicht erholt Wie geht es den Theatern in der Region nach der Aufhebung sämtlicher Covid-Massnahmen? Die bz hat nachgefragt. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Die letzte Premiere vor dem Lockdown Ende 2020: «Die Zauberflöte» am Theater Basel. Bild: Zvg/Ingo Höhn

2018 war alles noch anders: Vor der Pandemie konnten Kulturschaffende in der Region auf mehr oder minder gefüllte Ränge hoffen. Nach zwei Ausnahmejahren stellt sich nun die Frage: Ist alles wieder beim Alten? Mitnichten. Die Rückmeldungen aus der Theaterszene fallen sehr unterschiedlich aus. Klar ist: Die Lage hat sich auch zwei Monate nach der Aufhebung der Masken- und Zertifikatspflicht nicht vollständig normalisiert.

Das Theater Basel, das in der Pandemie bei den Gästen einen massiven Einbruch von 93 Prozent verzeichnete, befindet sich aber bereits auf dem Weg zur Besserung. Verglichen mit der Zeit vor der Pandemie habe man im Februar 2022 nur noch zehn Prozent weniger Auslastung. «Corona wird uns noch lange begleiten», sagt Sprecherin Mavi Behramoglu.

«Unser grosses Problem sind zurzeit vor allem die Coronafälle im Ensemble.»

Auch seien die Menschen generell zögerlicher – «die einen wegen der Maske, die anderen wegen der fehlenden Maske und wieder andere aufgrund ihres Alters und der Sorgen um die Gesundheit».

Risiko: Ein älteres oder ein besonders junges Publikum

Zu einem ähnlichen Schluss kommt Nicole Konstantinou von der Kaserne Basel. Der Besuch der Konzerte, Tanz- und Theatervorstellungen sei nach wie vor schwankend und schwierig einzuschätzen. «Wir sind mit unseren Zuschauerzahlen noch nicht auf dem gleichen Niveau wie vor der Pandemie angelangt», so Konstantinou. «Wir beobachten auch, dass das Publikum eher auf bekannte Namen setzt, sich aktuell noch vorsichtig verhält und noch nicht so ausgehfreudig ist wie vor der Pandemie.»

Beim Theater Basel sanken die Besuchszahlen während der Pandemie auf 13'286 Personen in einer Saison. Das sind 93% weniger als zu normalen Zeiten. Bild: zvg/Jahresberichte/

Grafik: Oliver Marx

Die Zurückhaltung beim Publikum spüren auch viele andere Häuser in der Region. Das Vorstadttheater und das Junge Theater berichten, dass während der Pandemie besonders die fehlenden Besuche von Schulklassen spürbar waren. «Der Krankenstand in den Schulen ist beim Personal wie auch bei den Schülerinnen und Schülern so hoch, dass alles sehr knapp ist», so Uwe Heinrich vom Jungen Theater.

«Da wir ja unsere Angebote zu 50 Prozent für Schulklassen machen, fehlt dann eine wesentliche Besuchergruppe.»

Fast identisch ist die Rückmeldung von Maria Bauer vom Vorstadttheater, das Theater für ein besonders junges Publikum veranstaltet: «Das Theater ist mit vielen Lehrpersonen in der Stadt verbunden, und strenge Massnahmen führten zu deutlich weniger Besuchen und Rückfragen.» Eine Situation, die sich aktuell aber langsam wieder entspanne.

Optimismus bei den Theatern Roxy und Fauteuil

Deutlich positiver sieht es aktuell im Theater Roxy in Birsfelden aus. «Die ersten drei Monate des Jahres 2022 sind für das Roxy extrem erfolgreich verlaufen», sagt Theaterleiter Sven Heier. «Unser diverses Programm in dieser Zeit fand einen grossen Zuspruch.» Die Lage im Roxy sei nie sehr angespannt gewesen. Das zeigen auch die Zahlen: Selbst während der Pandemie war die Auslastung im Theater vergleichsweise hoch.

Ähnlich klingt es beim Theater Fauteuil. «Die Masken- und die Zertifikatspflicht hatten über die letzten zwei Jahre gesehen kaum Einfluss auf das Publikumsinteresse im Fauteuil und im Tabourettli», so Caroline Rasser. Das grosse Publikumsinteresse in der Vorfasnachtszeit – «zu Omikron-Hoch-Zeiten» – habe sie positiv überrascht.

Dennoch: Entwarnung gibt auch Rasser nicht. Nach der Fasnacht sei es «leider etwas ruhiger geworden» am Spalenberg. Es dürfte wohl überall noch eine Weile dauern, bis in den Betrieb wieder Normalität einkehrt. «Es scheint, dass es Menschen gibt, die generell dem Kulturleben und Menschenansammlungen nach wie vor noch fernbleiben» – so sagt es Alexa Tepen vom Gare du Nord. So unterschiedlich die Rückmeldungen, so einheitlich ist der Tenor: Vorbei ist Covid wohl noch länger nicht. Auch ohne behördliche Massnahmen.

