Theologiestudium Von der Managerin zur Pfarrerin: Der Kirche gehen die Geistlichen aus Die Reformierte Kirche der Nordwestschweiz wirbt aus Personalnot aktiv für das Theologiestudium für Quereinsteigende. Immer mehr Frauen wählen diesen Weg in den Pfarrberuf. Nora Bader 22.07.2021, 05.00 Uhr

Plakat in einem Basler Tram – fotografiert vor der Heiliggeistkirche. Nora Bader

«Ich bin Rechtsanwältin, jetzt werde ich Pfarrerin.» Das steht neben dem Bild einer in die Kamera strahlenden Frau mittleren Alters. Die Basler Trams sind aktuell voll mit dieser Werbung für ein Theologiestudium auf dem zweiten Bildungsweg. Der nächste Studiengang startet im Herbst 2022. Dauer: drei bis vier Jahre im Voll- oder Teilzeitstudium. Angesprochen werden sollen Akademikerinnen und Akademiker zwischen 30 und 54 Jahren, wie es bei der Reformierten Kirche Basel-Stadt auf Anfrage heisst.

Die Frau auf dem Bild in den Basler Trams ist die Zürcher Rechtsanwältin Marie-Ursula Kind (55). Pfarrerin zu werden, sei ihr Jugendtraum gewesen. Sie habe sich als junge Frau aber den Pfarrberuf nicht zugetraut und studierte Rechtswissenschaften, wo sie sich auf Völkerstrafrecht spezialisierte, erzählt sie. Irgendwann sei sie am Punkt angelangt, wo sie sich eine berufliche Veränderung gewünscht habe. So wagte sie den Schritt mit der Zweitausbildung.

Sabine Mäurer ist Pfarrerin in Zweitausbildung. zvg

Auch Baslerinnen und Basler sind unter den Quereinsteigenden in den Pfarrberuf. Etwa Sabine Mäurer (59), die gerade in Riehen ein Vikariat bei Pfarrer Andreas Klaiber absolviert hat. Sie war Teilnehmende des Pilotstudiengangs vor fünf Jahren. «Ich bin per Zufall auf das Angebot gestossen», sagt sie. Nach dem Studium in Romanistik, Germanistik und Sinologie stieg sie in die Industrie ein und arbeitete später für die internationale Finanzwirtschaft und die Versicherungsbranche. Auch diverse Führungspositionen hatte sie inne. Sie war tätig bei Daimler Chrysler AG, der Credit Suisse, der Holy Fashion Group und der Basler Versicherung.

Die Region Basel habe sie also schon gekannt, so Mäurer. Nochmals ein Studium zu beginnen habe Mut gebraucht, aber sei auch sehr bereichernd gewesen, weil verschiedene Generationen aufeinandertrafen. «Mein berufliches und auch das private Umfeld hatte Verständnis.» Einfach sei es nicht immer gewesen.

«Studium und Beruf stellen eine Herausforderung dar, auch finanziell – daher musste ich ein dreiviertel Jahr pausieren.»

Nun hat sie den Abschluss geschafft. Im letzten Jahr in ihrem Vikariat in Riehen habe sie schöne Begegnungen gehabt. Für ein Gemeindeprojekt sass sie auf einem «Bänkli» und lud die Bevölkerung zum Gespräch. Das Angebot sei rege genutzt worden. Derzeit ist Sabine Mäurer gerade am Zügeln: Sie hat ihre erste Stelle als Pfarrerin in der Region Zürich angenommen.

Zwei Drittel aller Pfarrstellen werden bald frei

Der Grund der aktiven Werbekampagne für den Studiengang Theologie liegt unter anderem im Mangel an Fachkräften. «In den nächsten 15 Jahren werden zwei Drittel aller reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer pensioniert», so Sara Stöcklin. Die Baslerin hat selber Theologie studiert und ist für die Nachwuchsförderung Theologie in der Deutschschweiz zuständig. «In der Deutschschweiz können schon bald nur noch die Hälfte der frei werdenden Pfarrstellen besetzt werden, wenn man die aktuellen Studierendenzahlen anschaut», prognostiziert Stöcklin.

Die Kirche sei gerade für junge Menschen fremd geworden. Das Image der Kirche entspreche nicht mehr den aktuellen Verhältnissen.

«Oft haben junge Menschen ein klischeebehaftetes Bild des Pfarrberufs»,

so Stöcklin. Manche würden ausserdem die Arbeitsbedingungen und die Verantwortung abschrecken. Auch da lägen die Vorstellungen oft weit entfernt von der heutigen Realität. Gerade was Teilzeit angehe, habe sich das Berufsbild stark verändert. Und immer mehr Frauen würden als reformierte Pfarrerinnen arbeiten.

Ihre Aufgabe sei es aber nicht, Missionsarbeit zu betreiben, sondern Leute zum Nachdenken anzuregen, so Stöcklin. So hat sie unter anderem einen theologischen Foxtrail entwickelt, der auch in Basel durchgeführt werden kann.

Und: Eine der vielen Massnahmen gegen den Nachwuchsmangel bei Pfarrerinnen und Pfarrern ist eben der Quereinsteigerstudiengang, der seit fünf Jahren an den Theologischen Fakultäten der Universitäten Basel und Zürich absolviert werden kann. Berufsleute sollen ihre Fähigkeiten und Kompetenzen aus anderen Bereichen und ihre Lebenserfahrung einbringen können. Nach anfänglichem Widerstand gegen die neue Form der Ausbildung hätten die Unis und Kirchgemeinden gute Erfahrungen gemacht mit Quereinsteigenden, so Sara Stöcklin.

Grossteil der Quereinsteigenden sind Frauen

Von 66 Personen, die aktuell im sogenannten Quest-Studiengang studieren oder diesen bereits abgeschlossen haben, sind 40 Frauen und 26 Männer. 16 Personen sind bereits im Pfarramt bei einer reformierten Kirchgemeinde tätig, drei befinden sich im einjährigen Lernvikariat, das an das universitäre Studium anschliesst. 30 Personen sind zwischen 50 und 60 Jahre alt, 20 Personen zwischen 40 und 50 und 15 Personen zwischen 30 und 40. An der Theologischen Fakultät Basel, wo auch Personen mit Masterabschluss einer Fachhochschule oder einer Pädagogischen Hochschule zugelassen sind, haben sich bisher 25 Personen eingeschrieben, während es an der Universität Zürich 39 sind.

Durch die Werbekampagne erhofft man sich bei der Reformierten Kirche allerdings noch mehr Anmeldungen.

