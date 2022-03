15:14 Uhr 04.03.2022

Video: «D Fasnacht goht wyter»

«Nach zwei fasnachtsfreien Jahren dürfen wir eindlich wieder zum Morgenstreich einstehen und 72 Stunden Fasnacht leben», ist in der Beschreibung eines am Donnerstag veröffentlichten Video. Hinter dem Projekt «D Fasnacht goht wyter» steckt eine kleine Gruppe aktiver Fasnächtler aus dem Kleinbasel.

«Einige Binggis verloren den Kontakt zur Fasnacht, andere fanden erst gar nicht den Weg zu einer jungen Garde. Dies erschwert das Weitergeben und Weitertragen dieser wunderschönen Tradition, doch gerade davon lebt die Fasnacht und entwickelt sich Jahr für Jahr weiter», heisst es weiter.

Im Zentrum des Videos steht ein Fasnachtszug, der pfeifend und trommelnd hinter einer eigens für dieses Video gemalten Laterne her zieht. Mit dabei sind auch Vorträbler, ein Schnitzelbänkler, ein Waagen-Waggis und eine Gugge. Gegen Ende wird die Führung des ganzen Zugs an die Kinder übergeben, die von da an die Richtung vorgeben und einen neuen Takt vorgeben. (aib)