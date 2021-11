Doppelte Freude im Zolli Basel: Nachwuchs und PIngu-Spaziergang

Tierfreunde Doppelte Freude im Zolli Basel: Bei den Süsswasserkrokodilen gab es Nachwuchs und die Pingus sind wieder unterwegs Die jungen Krokodile leben sich im Zoo ein. Ausserdem können die beliebten Spaziergänge mit den Pinguinen in Anwesenheit der Besuchenden wieder durchgeführt werden. Ali Ahmeti 10.11.2021, 17.32 Uhr

Eines der jungen Krokodile traut sich vor die Kamera. zvg

Der Zoo Basel freut sich über Nachwuchs bei den australischen Süsswasserkrokodilen. Fabian Schmidt, Kurator im Basler Zoo, sagte am Mittwoch, dass das Weibchen insgesamt zehn Eier gelegt habe. Diese Art der Reptilien gehört zu den Sandgrubennestbauern. Das bedeutet, dass sie die Eier im Sand legen. Wie Schmidt weitererzählt, sei es so, dass die Mutter nicht über die Eier wache. Erst, wenn sie anfangen zu schlüpfen, kehre sie zurück. Das führe zu einem Vorteil für die Tierpflegenden: Sie können die Eier sorglos für die künstliche Inkubation einsammeln. Von den zehn Eiern sind vom 17. bis 21. Mai vier geschlüpft. Sie wogen rund 40 Gramm und waren alle im Schnitt etwa 24 Zentimeter lang.

Die Faktoren für die Geschlechtsverteilung

Das Geschlecht wird durch die Bruttemperatur bestimmt. Diese Eigenschaft teilen die schuppigen Vierbeiner mit anderen Reptilienarten. In der Natur ist es so, dass es etwa drei bis vier Mal mehr Weibchen gibt. Doch europaweit überwiegen die Weibchen in den zoologischen Gärten. Deswegen versucht der Zoo Basel, die Zahl der männlichen Tiere anzutreiben. Deshalb muss gewährleistet werden, dass eine Temperatur von 32 bis 32,5 Grad Celsius sichergestellt ist, denn bei diesen Werten ist eine Schlupfquote von 40 Prozent für die Männchen gewährt.

Ein Kleines wagt sich aus seinem Versteck heraus. zvg

Bei niedrigeren Werten schlüpfen mehrheitlich Weibchen. Die Brutzeit kann bis zu 108 Tage beanspruchen und die Jungtiere versuchen durch Kommunikation den Schlupf synchron durchzuführen. Das dient einerseits dem Schutz vor Feinden und andererseits locken sie mit gemeinsamen Rufen die Mutter an. Diese hilft ihren Jungen beim Schlüpfen und nimmt sie dann ins Maul, um sie zu transportieren.

Am 26. Mai wurden die vier jungen Krokodile an die Eltern retourniert. Seit die Jungtiere bei den Eltern sind, ist es für die Pflegenden nicht mehr möglich, ihre Anlage zu betreten, weil die Reptilien den Nachwuchs sehr stark verteidigen. Die Elterntiere sind ursprünglich im Frankfurter Zoo auf die Welt gekommen. Damit sind sie die ersten australischen Süsswasserkrokodile, die nicht in Australien zur Welt gekommen sind.

Auf Schritt und Tritt mit den Pinguinen

Die Spaziergänge mit den Pinguinen, die immer im Winter stattfinden, mussten vergangenes Jahr wegen Corona unterbrochen werden. Ab jetzt werden die Promenaden mit den schwarz-weissen Vögeln wieder durchgeführt. Jeden Tag um 11 Uhr laufen die Tiere durch einen Teil des Zoos. Dies kann nur im Winter durchgeführt werden und wenn die Temperatur zehn Grad Celsius oder weniger vorweist. Weiter werden zu Beginn nur die 19 Königspinguine mit auf den Marsch gehen.

Wie eine Schulklasse wackeln sie gemeinsam durch den Zoo. zvg

Die Eselspinguine dürfen dann bald nachziehen, denn diese Tiere sind sehr neugierig und nehmen auf dem Weg alles auf, was sie finden und verschlucken es bei Gelegenheit. Dieses Verhalten ist auf ihr Brut- und Nestbauverhalten zurückzuführen. In ihrem natürlichen Raum in den antarktischen Inseln gibt es kein Holz oder Laub, nur Steine. In der Paarungszeit heben die Tiere Steine auf und übergeben sie der Partnerin als Geschenk für die Brutzeit.

Die Pinguine spazieren neugierig durch den Basler Zoo. zvg

Die Pinguine sind alle freiwillig am Spaziergang dabei und die Dauer wird den Bedürfnissen der Tiere angepasst. Bei Fragen stehen die Pflegenden für die Wissenshungrigen bereit. Weiter dient der Marsch der körperlichen Gesundheit der Vögel. Das Herz-Kreislauf-System wird gefordert und der Muskelaufbau gefördert. Dazu wird das Immunsystem gestärkt und die Tiere kommen gestärkt und gesund durch den Winter. Die Spaziergänge finden nur im Winter statt, denn der Sommer bringe für die Vögel einige Risiken mit sich, wie Zootierarzt Christoph Wenker erklärt.

Ab 10 Grad staut sich die Wärme bei den Tieren und das hat gesundheitliche Komplikationen zur Folge. Weiter gibt es im Sommer Mücken, die Vogel-Malaria übertragen können. Das Immunsystem der Vögel ist dafür nicht vorbereitet, denn in ihrem natürlichen Raum gibt es keine Mücken. Die Krankheit kann fatale Folgen für sie haben. Um die Tiere vor dieser Gefahr zu schützen, werden die Pinguine im Sommer nicht draussen gehalten. Sie leben durch den Sommer nur in einer gekühlten Innenanlage im Vivarium.