Tierpark Störche, Esel, Rothirsche und mehr: Tierische Nachwuchsquote in den Langen Erlen Ein überdurchschnittlicher Bruterfolg bei den Weissstörchen, junge Strahlenziegen und Nachwuchs bei den Rothirschen – der Tierpark Lange Erlen darf sich über tierische Babyboomer freuen. Und intensiviert die Zusammenarbeit mit parkexternen Institutionen. Tanja Opiasa-Bangerter 18.07.2022, 17.53 Uhr

Ein noch etwas scheues Zwergeselfohlen. zvg

«Wir sind mit der diesjährigen Nachwuchsquote sehr zufrieden», meint Tierparkleiter Bruno Ris an der Medienorientierung vom Dienstag. Besonders der Nachwuchs bei den, in ihrer Art bedrohten, Wisents freue ihn. Mit Wisentkalb Bamika, das am 7. Juni 25 Kilogramm schwer geboren wurde, seien nun acht Tiere im Gehege und die obere Grenze damit bald erreicht, meint Ris.

Letzten Sommer habe man bereits zwei Tiere in einem Auswilderungsprogramm des WWFs in Rumänien platziert. Auch die am 23. Juni geborene Eselstute Isabelle dürfte in einem Jahr ein neues Zuhause finden – oder in die bestehende Eselgruppe integriert werden.

Das Wisentkalb Bamika. zvg

«Je nach Gruppendynamik», betont Ris und schliesst wenig später die Türe zum Gehege der Mesopotamischen Damhirsche auf. Ein Junges der stark gefährdeten, im Nahen Osten heimischen Hirschart sitzt etwa zwei Meter entfernt von seiner Mutter hinter einem Baumstamm – nur die Ohren sind zu sehen. «Zum Schutz vor Feinden», meint Ris und erklärt uns bei den Enten, deren Nachwuchs sich soeben von anthraziten Gefieder zu Schwarzem mausert, wie wichtig Wasserflächen als Schutz vor Beutetieren seien.

Tierische Hitzeprofis

Und nicht nur dazu – im diesjährigen Hitzesommer sei der Zugang zu ausreichend Wasser für die Tiere essenziell, meint Ris.

«Mit Wasser und Schattenplätzen überstehen sie die hohen Temperaturen in der Regel gut.»

Die tierischen Parkbewohner machen im Hitzesommer etwas im Wesentlichen besser als wir Menschen, sagt Ris und fügt schmunzelnd an: «Nämlich nichts.» Sozusagen im Energiesparmodus seien sie dann, meint Ris und zeigt uns, wie sich die hitzeempfindlichen Wildschweine im Wasser suhlen. Anders im sonnigen Gehege bei den Eseln. «Nach vier Uhr kommen sie wieder in den Stall», meint Ris, der betont, wie selten es mit einem Eseljungen klappe.

Neue Wege mit der Schule für Gestaltung

Eselstute Gilberte und ihr erst einmonatiges Fohlen Isabelle grasen in der prallen Sonne. Schattenplätze und in der Folge die Pflege des Baumbestandes seinen umso wichtiger, sagt Geschäftsführerin Claudia Baumgartner und erzählt von den Baum-Patenschaften, die nebst den Tierpaten neue Vereinsmitglieder ansprechen.

Fehkaninchen beim nachmittäglichen Kuscheln. zvg

Neue Wege gehe man auch in der Zusammenarbeit mit der Schule für Gestaltung, meint Erlenverein-Präsident Carlos Menthner. Im Rahmen der Kunst-Zusammenarbeit haben sechzehn Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahres der Fachklasse für Grafik Image-Plakate über den Tierpark entworfen, sagt er und schwärmt von der künstlerischen Vielfalt der jungen Nachwuchsgrafiker. «Unser Park soll mit der Zeit gehen», so Menthner.