Tierschutz Fütterungsstation in Basel mehrfach demoliert – eine Katze wurde tot aufgefunden Eine Fütterungsstation für Katzen im St.-Johann-Quartier wurde kurz vor Weihnachten von Vandalen beschädigt. Es folgten zwei weitere Angriffe. Tierschützerin und Leiterin der Katzenstation Ines Zehnder macht mit einem Facebook-Post auf das Leid aufmerksam. Aimee Baumgartner und Ali Ahmeti 28.12.2021, 14.03 Uhr

Mehrere Teile der Station wurden zerstört. Bild: Facebook

Das Basler St.-Johann-Quartier beherbergt seit rund sieben Jahren eine Fütterungsstation für Katzen. Diese wird von der Tierschützerin Ines Zehnder geleitet. Auf Facebook teilte sie am letzten Donnerstag mit, dass die Katzenstation einen Tag vor Heiligabend von Unbekannten demoliert wurde. Eine Katze wurde tot aufgefunden. Die Anteilnahme ist gross. Der Post wurde bislang fast 300-mal kommentiert und von über 1800 Personen geteilt. «Ich bin extrem gerührt über so viel Empathie, Anteilnahme und Mithilfe aus der Bevölkerung», schreibt Zehnder am Montag, «von Herzen sage ich euch danke.»