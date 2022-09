Tiertransport Lama büxt aus Tiertransporter aus In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verliess eine Guanako-Dame einen Tiertransporter und liess sich nicht mehr einfangen. Matteo Calonder 09.09.2022, 14.28 Uhr

Die drei Guanakos waren vom Prager Zoo unterwegs in Richtung Zürich. Keystone

Am Donnerstag, 8. September um kurz vor 20 Uhr meldete ein Fahrer eines Tiertransportes der Polizei, dass ihm auf einem Parkplatz eines Hotels in Weil am Rhein ein Lama aus dem Tiertransporter ausgebüxt sei.