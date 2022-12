TNW Von Schwaderloch bis Tecknau: Wo die U-Abo-Fans und die ÖV-Muffel wohnen Intensive Nutzung oder schlichtweg ein Ladenhüter: Wir haben erstmals ausgewertet, in welchen Gemeinden und Quartieren die Abonnemente des Tarifverbundes Nordwestschweiz ein Renner sind. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 28.12.2022, 18.15 Uhr

Je besser die ÖV-Erschliessung eines Ortes, desto höher die U-Abo-Dichte. Es gibt aber Ausreisser (Bild: Einfahrt Bahnhof SBB, Basel). Bild: mto/bz-Archiv

Seit zehn Jahren sind die jährlichen Verkaufszahlen der Halbtax- und Generalabos für jede Gemeinde öffentlich verfügbar, und auch die grossen Verkehrsverbünde veröffentlichten nach und nach ihre Abozahlen. Einzig der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) machte daraus bislang ein Geheimnis. Die bz hat mit Hilfe des Öffentlichkeitsgesetzes die Daten nun zumindest teilweise erhalten und ausgewertet. Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

Zur Verfügung stehen die Postleitzahlen. Setzt man die Anzahl der Abos ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, war bis zum Jahr 2020 der Postleitzahl-Kreis des Gundeldinger-Quartiers (4053) U-Abo-König: Pro hundert Einwohnerinnen und Einwohner waren hier am meisten Umweltschutz-Abos in Umlauf. Seit 2021 wurde das Quartier allerdings auf den zweiten Platz verdrängt, die Krone trägt nun der Postleitzahl-Bereich 4055 und damit das Gotthelf-Iselin-Quartier mit umgerechnet 355 Monatsabos pro 100 Einwohner (siehe Infobox), im «Gundeli» waren es 353. Die Bronzemedaille geht mit 331 Abos an 4057, also an die Quartiere Clara, Matthäus, Klybeck und Kleinhüningen.

Das TNW-Abo ist keineswegs nur in der Stadt beliebt. An vierter Stelle steht mit 320 Abos bereits das Tunneldorf Tecknau. Danach folgen die restlichen Basler Quartiere und die direkt angrenzenden Gemeinden, wobei Witterswil (295) und Maisprach (278) erstaunlicherweise noch vor dem Basler Bruderholzquartier rangieren. Flüh und Bättwil liegen mit Arlesheim (259 Abos) gleichauf, und im untersten Bereich der Top-Liga spielen Eptingen, Kleinlützel und Seltisberg mit. Im Laufental sticht Grellingen mit 274 umgerechneten Monatsabos heraus. Damit spielt es in derselben Liga wie Birsfelden, Binningen und Reinach.

Noch im oberen Mittelfeld liegen Muttenz, Pratteln und Rodersdorf, danach folgen Liestal und Laufen mit jeweils rund 240 Abos. Danach folgen Frenkendorf, Gelterkinden, Rheinfelden, Sissach, Bubendorf, Waldenburg und Bettingen: Hier waren im Jahr 2021 pro 100 Einwohnerinnen noch jeweils 225 Abos im Umlauf.

Erstaunlich ist: Liesberg (zumindest Liesberg Station, im Dorf sind die Zahlen deutlich niedriger), Brislach und Laufen haben ähnliche Quoten wie Laufen (240 Abos pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner). Die Bezirkshauptstadt kann offenbar vom Fernverkehrshalt nicht übermässig profitieren. Man darf gespannt sein, wie sich die Zahlen nach dem Spurausbau im Laufental entwickeln. Der deutschsprachige jurassische Exot Ederswiler (56) liegt auf den hintersten Rängen der Tarifverbundsgemeinden.

Massiv weniger Abos werden in den Gemeinden Pfeffingen (164) und Langenbruck (145) benutzt. Auch östlich von Rheinfelden geht es deutlich abwärts: In Laufenburg sind 124 Abos im Umlauf, in Frick noch 106. Das Schlusslicht im TNW bildet Schwaderloch mit mageren 26 Abos pro hundert Einwohner.

Fairerweise muss man erwähnen, dass im Fricktal seit 2018 der erleichterte Kauf von Tickets des benachbarten A-Welle-Verbundes hineinspielt. Die Ausrichtung nach Zürich ist deutlich: In Gipf-Oberfrick haben 35 Prozent der Einwohner ein Halbtax-Abo. Auf solche Werte kommen in der Region nebst den Stadtbaslern nur noch Binningen, Bottmingen und Sissach.

Pratteln fällt auf, mit der tiefsten Generalabo-Quote von 1,8 Prozent in der Nordwestschweiz. Je nach Sichtweise ist das die Folge (oder die Ursache) des gekappten Flugzughaltes. Den tiefsten Halbtax-Anteil der Gemeinden mit S-Bahn-Anschluss hat Zwingen mit knapp 17 Prozent.

Ein Argument gegen die Anerkennung des TNW-Abos via Trimbach nach Olten war bislang, dass auch in Tecknau Begehrlichkeiten nach einer Verbundsgebietsausdehnung in Richtung Olten entstehen könnten. Die Gemeinden unterscheiden sich erstaunlich stark: In Läufelfingen werden relativ zur Einwohnerzahl rund 45 Prozent weniger U-Abos benutzt als in Tecknau. Beeindruckend ist auch der Kantonsgraben vor dem Goetheanum: Trotz geteiltem Bahnhof liegen die Abo-Zahlen bezogen auf die Einwohnerzahlen in Dornach 25 Prozent tiefer als in Arlesheim. Offenbar kann ein Ortsbus keine Tramerschliessung ersetzen.

Seit Corona ist alles anders im öffentlichen Verkehr. Auch TNW-Geschäftsführer Adrian Brodbeck verweist auf das Problem «Homeoffice», betont jedoch, die Zahlen hätten sich inzwischen deutlich erholt. Allerdings fällt auf, dass der Corona-Knick in Gemeinden mit einem hohen Seniorenanteil sehr stark ausfällt.

In Bottmingen beispielsweise nahmen die Abozahlen von 2019 auf 2021 um über 26 Prozent ab. Da die Pensionierten bei den Jahresabos rund einen Drittel ausmachen, schlägt sich das durch. Unklar bleibt, ob hier auf Ausflüge verzichtet oder auf Alternativen wie Auto und Velo umgestiegen wurde.

Keinen sichtbaren Einfluss hatte der Busersatz im Waldenburgertal: Hier darf man gespannt sein, ob das neue WB-Bähnli künftig auch die Abozahlen hochtreibt.

Monatsäquivalente: So haben wir gerechnet Der TNW liefert nicht die Anzahl der Jahresabonnemente, sondern einzig eine «Leistungsbasis»: Die Zahl der Jahresabos mal zwölf plus die Monatsabos. So kann die Angabe von 1300 U-Abos einer Gemeinde beispielsweise 100 Jahres- und 100 Monatsabos bedeuten, oder aber auch 80 Jahres- und 340 Monatsabos – man weiss es nicht. Auch die Kantone haben keine detaillierten Zahlen. Um die Gemeinden vergleichbar zu machen, haben wir die Zahl der Abos ins Verhältnis zur Zahl der Einwohner gesetzt. Die TNW-Zahlen beziehen sich auf die im Jahr 2021 gültigen Abos, die Kulanzverlängerung aufgrund Corona führt deshalb zu einer leichten Verzerrung. Die SBB-Zahlen für GA und Halbtax basieren hingegen auf dem Kaufzeitpunkt im Jahr 2020. Neuere Zahlen erscheinen voraussichtlich erst im März 2023.

