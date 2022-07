Todesfall Langjähriger Basler Pharmaunternehmer Markus Altwegg verstorben Markus Altwegg ist am vergangenen Freitag im Alter von 80 Jahren nach einer schweren Krankheit verstorben. Lea Meister 20.07.2022, 09.38 Uhr

Markus Altwegg war während 17 Jahren in der Konzernleitung von Roche. zvg/WIR

Am vergangenen Freitag verstarb Markus Altwegg mit 80 Jahren nach schwerer Krankheit, wie seine Familie am Mittwoch in einer Todesanzeige mitteilte. Altwegg war über 17 Jahre Konzernleitungsmitglied der Roche und Präsident der Aargauer Siegfried-Gruppe. Ausserdem war der Volkswirtschafter über 35 Jahre in verschiedenen Management-Positionen tätig.