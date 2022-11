Tötungsdelikt Auf TV-Show folgt die Polizeiarbeit: Aktenzeichen XY führt zu vielen Hinweisen im Mordfall von Ana Paula Die umfangreichste Öffentlichkeitsfahndung in der jüngeren Geschichte der Baselbieter Polizei bringt die Ermittlungen in einem 16 Jahre alten Mordfall neu ins Rollen. Das Deutsche Fernsehen hat den Fall nachgestellt und vor Millionenpublikum ausgestrahlt. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 10.11.2022, 13.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Baselbieter Staatsanwalt Mark Balke zu Gast im brandneuen Fernsehstudio von «Aktenzeichen XY» in München. zdf/screenshot

Das wahrhaftig geschehene Verbrechen fiktiv rekonstruiert: Das Deutsche Fernsehen ZDF beherrscht dies mit seiner Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» in Perfektion. In der Sendung vom Mittwochabend stellte die Deutsche Kriminal-Fachredaktion (DFK) wieder einmal einen Schweizer Fall nach: Jenen von Ana Paula, einer Baslerin, die im September 2006 brutal ermordet wurde. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur.

«Es war eindrücklich zu sehen, wie sie mit dieser Art von Journalismus alles daransetzen, den Strafverfolgungsbehörden zu helfen, Fälle aufzuklären», sagt Michael Lutz, Kommunikationschef der Baselbieter Staatsanwaltschaft, am Tag nach der Livesendung in München. «Sie ordnen dem alles unter.»

Kleinbasel in München nachgestellt

«Aktenzeichen XY» versteht es, die Balance zwischen einer True Crime-Show und nüchterner Aufklärungsarbeit zu finden. Der Kurzfilm zu Ana Paula rekonstruiert das Leben der aus Brasilien stammenden Baslerin unbeschönigt. Zeigt, wie sie sich am Strassenstrich beim Claramatte-Park prostituiert, um Geld aufzutreiben, mit welchem sie ihrer Kokain-Sucht nachkommt. Ein Leben auf der Strasse, wo die Freier die missliche Lage der sich prostituierenden Frauen in einem rauen Umfeld ausnutzen.

Sie wollen einen Hinweis geben? Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit diesem Fall im Zusammenhang stehen oder Angaben zu einer Person machen kann, die dem Täterprofil entspricht, kann sich auf verschiedenen Kanälen melden:

- per Telefon bei der Polizei Baselland +41 61 553 20 30

- bei jeder Polizeidienststelle in der Schweiz

- über die Notrufnummern 112 und 117

Ana Paula war schizophren, führte Selbstgespräche, wenn sie durch Basels Strassen zog. Für das auffällige Verhalten war sie stadtbekannt. Der nachgestellte Film bringt so auch ihre Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck, die sie zugleich so vulnerabel machte. Dies ist auch der Grund, weshalb der Deutsche Fallanalytiker Alexander Horn davon ausgeht, dass sie ein Zufallsopfer war.

Das ziemlich genaue Bild des Mörders, das die Polizei mit den Spezialisten rekonstruiert hat, wird im Film wiedergeben. Ein Mann, der sich im Milieu bewegt, im Umgang mit Mitmenschen keine Empathie zeigt, im versteckten gewaltverherrlichende Pornografie konsumiert.

Ansichtskarte zu den Ereignissen im September 2006: Am Claramatte Park dürfte der Täter Ana Paula aufgegriffen haben. Wenig später fand eine Joggerin ihre Leiche in Allschwil. zdf/screenshot

Täterprofil führt zu den erhofften Hinweisen

«Aktenzeichen XY» zeigt den Hochbetrieb am Strassenstrich an der Claramatte zwischen vier und sieben Uhr morgens, wenn viele Fabrikangestellte Schichtwechsel haben. Unter ihnen befinden sich auch Pendler aus Frankreich und Deutschland. War der Mörder von Ana Paula einer von ihnen? Am frühen Morgen nach 6 Uhr nimmt der fiktive Täter Ana Paula in seinem Auto mit und erdrosselt sie danach.

Knapp 40 Prozent der Fälle vermag die Sendung «Aktenzeichen XY», mit einer Einschaltquote von jeweils über fünf Millionen Menschen, aufzuklären. Eine beachtliche Quote, wenn man bedenkt, dass es sich meist um Fälle handelt, bei welchen die Polizei in den Ermittlungen festgefahren war. Erste positive Signale gibt es auch vonseiten der Baselbieter Staatsanwaltschaft.

Die Öffentlichkeitsfahndung am Montag vor den Schweizer Medien und die TV-Show vom Mittwoch haben zahlreiche Hinweise ausgelöst. Wie viele es sind, kann Michael Lutz noch nicht beziffern. Er sagt:

«Es sind vor allem Hinweise von Frauen, die einmal mit jemandem in einer Beziehung waren, der zum Täterprofil passen könnte. Wir wollten möglichst viele solcher Hinweise.»

Hinweise lassen sich noch nicht einordnen

Über die Qualität der Hinweise liessen sich jedoch noch keine Aussagen machen. Bisher gab es keinen Hinweis, der einen dringlichen Polizeieinsatz auslöste. Wie «Aktenzeichen» in der Livesendung verkündete, seien in den Hinweisen auch Namen und Wohnorte genannt worden.

Eine zeitliche Dringlichkeit sei, anders als unmittelbar nach einer entdeckten Tat, nicht gegeben. «Die Task-Force wird nun überlegen, wie sie taktisch vorgeht», sagt Lutz. Nun brauche es akribische polizeiliche Ermittlungsarbeit. «Jedem Hinweis gehen wir nach, das sind wir diesen Menschen schuldig», sagt Lutz.

Kommunikationschef Lutz wertet die Medienstrategie der Staatsanwaltschaft zum neu lancierten Mordfall bereits jetzt als Erfolg. Ob auch die daraus folgenden Ermittlungen erfolgreich verlaufen, darüber wird die Staatsanwaltschaft zu gegebener Zeit informieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen