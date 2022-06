Die Coronapandemie bringt mehr Schweizer Touristen nach Basel

Tourismus Basel boomt bei den Schweizern: Seit 88 Jahren gab es nicht mehr so viele Hotelübernachtungen wie diesen April Die Pandemie veränderte den Tourismus nachhaltig. Nach Basel reisen die Menschen vermehrt in ihrer Freizeit. Die Geschäftsreisenden hingegen werden wohl nicht mehr alle zurückkommen. Zara Zatti Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Basel statt London: In der Stadt am Rheinknie werden künftig mehr Freizeittouristen als Geschäftsreisende erwartet. Kenneth Nars

Wer im Coronajahr 2020 in die Ferien wollte, dem oder der blieben nicht viele Optionen: Gesperrte Schweizer Grenzen und Einreiseverbote in andere Länder verhinderten den Wunschurlaub. Man fand sich also mit dem ab, was blieb: der Schweiz. Wandern in den Bündner Bergen, Schwimmen im Lago Maggiore oder Flanieren am Rhein – viele lernten das Land und seine touristischen Perlen durch die Pandemie erst richtig kennen. Das spürt jetzt auch die Stadt Basel.

Wie Zahlen des Statistischen Amts des Kantons Basel-Stadt zeigen, buchten Schweizerinnen und Schweizer im April 2022 genau 46'474 Logiernächte in Basler Hotels. Das sind so viele wie noch nie in einem April seit Beginn der statistischen Erhebung im Jahr 1934. Christoph Bosshardt, Direktor ad interim von Basel Tourismus, erklärt sich das so:

«Schweizer Touristinnen und Touristen entdeckten während der Coronapandemie die Schweiz, darunter auch Basel.»

Von Januar bis April 2022 gab es zwei Prozent mehr Übernachtungen von Inlandsgästen als in der gleichen Zeitspanne im Jahr 2019. Nach Prognosen des Statistischen Amts Basel-Stadt soll der Basel-Boom weiter anhalten. Prognostiziert werden im Jahr 2024 zehn Prozent mehr Inlandsgäste als vor der Pandemie. Anders sieht es bei den Übernachtungen von ausländischen Gästen aus. Im Vergleich zum Jahr 2019 (Januar bis April) buchten europäische Touristen 41 Prozent weniger Übernachtungen, Gäste von ausserhalb Europas sogar 59 Prozent weniger.

Die asiatischen Gäste werden noch länger fehlen

Insgesamt wirkt sich die Coronapandemie noch immer negativ auf den Tourismus aus: In den ersten vier Monaten von 2022 verzeichnete Basel-Stadt 30 Prozent weniger Logiernächte als 2019. Bei den nichteuropäischen Gästen fällt die Prognose von Basler Tourismus unterschiedlich aus: «Während die Gäste aus Nordamerika ziemlich rasch wieder nach Basel reisten, dauert es bei den asiatischen Gästen coronabedingt sicher noch bis zum nächsten Jahr, bis sie zurückkehren», sagt Bosshardt. Auch im Jahr 2024 prognostiziert das Statistische Amt noch zehn Prozent weniger europäische Gäste und sogar 20 Prozent weniger aussereuropäische Gäste. Logiernächte insgesamt sollen es noch sechs Prozent weniger sein als im Jahr 2019.

Interessant ist auch der Blick auf die Verteilung der Reisesegmente: Denn die Pandemie änderte die Gründe, wieso die Menschen eine Reise nach Basel antreten. Laut Erhebungen von Guest Monitor Basel und Basel Tourismus besuchte im Jahr 2019 etwa je ein Drittel die Stadt aus geschäftlichen Gründen (36 Prozent), wegen Messen und Kongressen (31 Prozent) oder in der Freizeit (33 Prozent). In den Jahren 2021 und 2022 wuchs der Freizeitsektor auf 71 Prozent an. Dafür brachen die Geschäftsreisen um neun Prozent ein, die Reisen aufgrund von Messen und Kongressen sogar um 29 Prozent.

Geschäftsreisende werden längerfristig fehlen

Basel Tourismus geht davon aus, dass die Pandemie den Tourismus in der Region nachhaltig verändert hat: 2025 soll der Anteil an Freizeitreisenden noch immer grösser, der Anteil an Geschäftsreisenden noch immer kleiner sein als vor der Pandemie. «Die Digitalisierung hat einen Schub erhalten.

Anstatt eine Reise anzutreten, nimmt man jetzt eher einmal über Zoom an einem Meeting teil», erklärt sich das Bosshardt. Positiv sieht er die Entwicklung der Besucherinnen und Besucher von Messen und Kongressen. Da diese in nächster Zeit wieder zahlreich stattfinden, rechnet er damit, dass sich dieses Reisesegment erholen wird und 2025 praktisch keine Auswirkungen mehr spürbar sind.

Mit den veränderten Gründen, wieso die Menschen nach Basel reisen, will oder muss auch Basel Tourismus seine Strategie anpassen: Denn anders als die Geschäftsreisenden können Touristinnen und Touristen mit attraktiven Angeboten und gutem Marketing nach Basel gelockt werden. Im Moment verteilen Basel Tourismus und Stadtkonzept Basel gratis Postkarten mit berühmten Basler Sehenswürdigkeiten. Diese soll die Stadt Bekannten in aller Welt schmackhaft machen.

