Basel: Übernachtungszahlen erholen sich vom Corona-Einbruch

Tourismus Freizeit statt Arbeit: Übernachtungen in Basel nehmen wieder zu Der Basler Freizeittourismus rollt wieder an. Künftig sollen auch Kongresse wieder mehr Menschen nach Basel bringen. Rafael Hunziker 02.12.2022, 17.39 Uhr

Die Infrastruktur der Basler Messe soll künftig wieder die Hotelzimmer füllen. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Der Basler Tourismus erholt sich nach und nach wieder nach der Coronapandemie ‒ doch die Art des Fremdenverkehrs in der Stadt hat sich verändert. Das wurde an einer Medienorientierung von Basel Tourismus am Freitag klar. Aktuell sind zwei Drittel der Übernachtungen auf Freizeittouristinnen und Freizeittouristen zurückzuführen. Geschäftliche Übernachtungen hingegen sind in der Pandemie, aufgrund von abgesagten Kongressen und Geschäftsreisen, eingebrochen.