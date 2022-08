Hotelzimmerpreise in Basel im Vergleich sehr tief

Tourismus Hoteliers schlagen Alarm: Zimmerpreise in Basel sind zu tief Vor zehn Jahren gehörte Basel zu den teuersten Hoteldestinationen Europas. Heute sind die Preise im Vergleich zu anderen Städten sehr tief. Die Gründe hierfür sind divers, der Frust in der Branche ist gross. Rahel Empl Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neu eröffnete Marriott Hotel, ehemals «Plaza», am Messeplatz. Eine Übernachtung hier kostet deutlich weniger als im Zürcher Ableger der Hotelkette. Kenneth Nars

Vordergründig haben die Basler Hoteliers Grund zum Aufatmen. Nach der Coronakrise nehmen die Übernachtungszahlen in Basel wieder zu; die Auslastung hat zwar noch nicht das Niveau von vor der Pandemie erreicht, aber die Erholung ist auf dem Weg. Trotzdem herrscht in der Branche alles andere als Zufriedenheit. Vielmehr ist der Frust gross.

Im Vergleich zu anderen Städten wie Genf oder Zürich liegen die Hotelzimmerpreise in Basel klar unter dem Schweizer Durchschnitt, wie eine Recherche der bz ergeben hat. Angela Lilienthal, Gastgeberin des Marriott Hotels am Messeplatz, hält fest: «Es ist schon auffällig, dass Basel im Jahr 2021 eine durchschnittliche Rate von 145 Franken erzielte und gleichzeitig die geringste Auslastung gegenüber anderen Schweizer Vergleichsdestinationen erreichte.» Laut Lilienthal erzielte Genf im selben Zeitraum nämlich eine Rate von 260 Franken, Lausanne knapp 190 und Zürich 240 Franken; alle diese Städte wiesen trotz der höheren Preise eine bessere Auslastung vor.

Präsident der Basler Hoteliers ist besorgt

Auch in diesem Jahr hinkt Basel bezüglich Belegung den anderen Städten hinterher. Und die Preisunterschiede sind auch aktuell deutlich. Beispiel: Während zwei Personen für eine Übernachtung ohne Frühstück von Samstag, 20. August auf Sonntag, 21. August im Superiorzimmer des neu eröffneten Basel Marriott 295 Franken bezahlen, sind es in Zürich am Neumühlequai – zu gleichen Bedingungen – 374 Franken. Bei anderen Ketten wie Ibis oder Radisson ergeben sich ähnliche Preisgefälle.

Diese «signifikanten» Unterschiede bereiteten ihm Sorgen, weil die tiefen Preise keine positiven Auswirkungen auf die Auslastung hätten, sagt Raphael Wyniger, Präsident des Basler Hoteliervereins: «Dies ist für die Region bedauerlich, wir vergeben da viel Wertschöpfung.» Gleicher Meinung ist Christoph Bosshardt, Vizedirektor von Basel Tourismus:

«Wir positionieren uns ja nicht als Billigdestination. Ob jemand Basel besucht oder nicht, hängt nicht massgeblich vom Zimmerpreis ab.»

Auch Lilienthal vom Marriott Hotel kann die Entwicklung nicht nachvollziehen: «Der Irrglaube, dass der Preis nur tief genug sein muss, damit genug Gäste kommen, ist wissenschaftlich widerlegt worden.» Diese Preispolitik führe zu einem Wettbewerb um den günstigsten Preis und damit zu einer Abwärtsspirale, warnt sie.

Auf die Frage, warum die Übernachtung in ihrem Hotel in Basel denn deutlich weniger koste als bei den Kollegen in Zürich, krebst sie zurück: «Hotelpreise in verschiedenen Städten und Ländern können nur bedingt verglichen werden.» Die Preisfindung hänge von vielen Faktoren wie etwa der Nachfrage ab.

Die Baselworld als einstige Preistreiberin

Die Zimmerpreisentwicklung in Basler Hotels ist auch angesichts der anziehenden Inflation und Prognosen, wonach die Hotelpreise deutlich anziehen im Jahr 2022, bemerkenswert. Besonders bitter aus Anbietersicht ist indes der Blick zurück: Vor knapp zehn Jahren gehörte Basel noch zu den teuersten Hoteldestinationen Europas. 2015 wurde ein Durchschnittspreis von 190 Franken bezahlt – 2021 waren es noch 145 Franken.

Dieser Absturz dürfte auch mit dem Ende der Baselworld zu tun haben. Während der Uhren- und Schmuckmesse erreichten die Übernachtungspreise ungeahnte Höhen.

Händeringend wird in der Branche nun nach Gründen für die Preiserosion gesucht. Während Wyniger lediglich sagt, dass die Gründe in der Nachfrage und Angebotsstruktur zu suchen seien, hat ein anderer Hotelier, der seinen Namen nicht genannt haben will, die Hauptschuldigen ausgemacht: «Es sind die grossen, vormals auf Geschäfts- und Kongressreisende ausgerichteten Ketten, die in den vergangenen Monaten in Basel immer wieder mit den Preisen runter sind, um angesichts der Ebbe beim Geschäftstourismus die Lücke mit Freizeitreisenden zu füllen. Das setzt uns Individual-Hotels enorm unter Druck.»

Tatsächlich wurde Basel, das einst wegen prosperierender Messen und Kongressen in der Vergangenheit vor allem auf den Geschäftsmarkt fokussierte, besonders hart von der Pandemie getroffen. Zurzeit arbeiten alle Hotels daran, für den Freizeitmarkt attraktiver zu werden. Dass das über den Preis nicht aufgehen kann, zeigt die aktuelle Entwicklung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen