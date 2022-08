Basel erlebt Tourismusboom, Hotels mit guten Übernachtungszahlen

Tourismus Reisende kehren nach Basel zurück – trotz guter Zahlen bleiben Hoteliers skeptisch Schritt für Schritt nähern sich die Auslastungszahlen der Basler Hotels dem Niveau von vor der Pandemie. Zu verdanken ist das vor allem dem Freizeittourismus. Doch die Branche zittert bereits vor dem Winter. Rahel Empl 03.08.2022, 05.00 Uhr

«Say Cheeeese:» Touristen bevölkern wieder Basel - das ist zum Beispiel beim Rathaus gut sichtbar. Kenneth Nars

Am vergangenen Donnerstag feierte das Hotel Märthof am Marktplatz seinen ersten Geburtstag. Direktor Álvaro Ferrandis und sein Team hatten gleich doppelt Grund zum Feiern: Wie eine Sprecherin gegenüber der bz sagt, sei man mit dem ersten Jahr zufrieden. Und: «Seit April 2022 verzeichnen wir einen spürbaren Aufschwung.»

Der «Märthof» stellt dabei keine Ausnahme dar: Die Freizeittouristen kehren nach Basel zurück. Gerade jetzt in den Sommermonaten spazieren sie gut sichtbar mit Dachkäppli, bequemen Shorts und Fotoapparat ausgerüstet durch die Gassen der Stadt. Schwimmen mit dem obligaten Wickelfisch begeistert im Rhein und baden in unseren Brunnen. Alles Bilder, die in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Pandemie Seltenheitswert hatten.

Die Zahlen belegen diese Beobachtung. Sackte die Zimmerauslastung in den Basler Hotels im Juni 2020 auf 21 und im Juni 2021 auf 29 Prozent ab, erreichte sie gemäss Christoph Bosshardt, Vize-Direktor von Basel Tourismus, im Juni 2022 65 Prozent. «Wenn man das laufende Jahr anschaut, dann hat sich die Auslastung von Monat zu Monat kontinuierlich verbessert,» sagt Bosshardt, und fügt an:

«Wir nähern uns somit Schritt für Schritt dem Niveau von vor Corona. Im August könnte der Wert von 2019 annähernd erreicht werden.»

Im Juli 2022 dürfte die Auslastung der Basler Hotels im Schnitt bei etwa 60 Prozent liegen, schätzt Raphael Wyniger, Präsident des Basler Hotelier-Vereins und Inhaber der Wyniger-Gruppe, zu der unter anderem das Hotel Teufelhof gehört. Das sei zwar noch tiefer als im Sommer 2019, aber trotzdem erfreulich: «Grundsätzlich sind viele Betriebe dankbar für den Sommer, insbesondere auch die Woche vom Basel Tattoo war sehr stark. Dass solche Events wieder stattfinden können, ist ein Segen für die Branche.»

Schweizer kommen weiterhin nach Basel – trotz Ende der Coronakrise

Dies entspricht einem schweizweiten Trend, wie diese Zeitung bereits vergangene Woche berichtete. Demnach profitieren grössere Schweizer Städte von einem Touristenboom - während Destinationen in den Bergen das Nachsehen haben. Dabei hält die grosse Nachfrage im Heimmarkt trotz Ende der Coronakrise an, wie auch Bosshardt bestätigt: Bis und mit Juni 2022 habe Basel Tourismus bereits 10 Prozent mehr Gäste aus der Schweiz verzeichnet als im Rekordjahr 2019.

Aber auch mit den Märkten Deutschland und Frankreich könne man zufrieden sein, sie lagen im ersten Semester nur noch 25 Prozent unter dem Niveau von 2019, so Bosshardt. «Den grössten Zuwachs an ausländischen Gästen verzeichnen wir jedoch aus den Niederlanden». Zuversichtlich stimmt Basel Tourismus ausserdem die Entwicklung bei den Gästen aus den USA, die vielfach mit den Kreuzfahrtschiffen ankommen und ihren Aufenthalt in Basel verlängern.

Mit der positiven Entwicklung im Freizeittourismus dürfte es vorerst weiter gehen, zumindest im August. Denn Events wie das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln, der Zionistenkongress, das Floss Festival und ein Meditationsworkshop in der St. Jakobshalle ziehen etliche Übernachtungsgäste an. «Es läuft im August einfach generell sehr viel und das wird sich in einer guten Zimmerauslastung niederschlagen», so Bosshardt. Im Herbst stünden zudem einige besucherstarke Kongresse in den Büchern.

Die Situation bleibt herausfordernd

Trotz dieser ermutigenden Aussichten bleibt der Vizedirektor von Basel Tourismus vorsichtig, wie er weiter ausführt: «Die pandemiebedingten Reiserestriktionen sind zwar momentan nicht mehr vorhanden. Mit den unsicheren Prognosen für den Herbst sowie dem Krieg in der Ukraine und den dadurch verursachten wirtschaftlichen Problemen bleibt die touristische Situation jedoch herausfordernd.» Und auch Wyniger hält fest, dass viele Basler Hoteliers trotz momentan gut gefüllter Häuser besorgt nach vorne blicken würden - neben dem Krieg auch wegen der drohenden Energiekrise. Das könnte gerade Schweizer Gäste, die Basel eben erst für sich entdeckt haben, bald wieder fernhalten.