Traditionshandwerk Basler Gold- und Metallschmiede erleben in der Krise schmucke Zeiten Nirgends in der Schweiz ist die Dichte an Schmuckläden derzeit so hoch wie in der Region Basel. Es kommt in diesen unsicheren Zeiten gar zu Neueröffnungen. Doch die Branche wird auch von Sorgen umtrieben - und jene, die nicht mit der Zeit gehen, haben es schwer. Eine Reportage. Rahel Koerfgen 04.05.2021, 05.00 Uhr

Lea Good verkauft mit ihrem Geschäftspartner Arnaud Pernet seit wenigen Wochen ihren handgefertigten Schmuck an der Feldbergstrasse. Es ist ihr erster Laden. Nicole Nars-Zimmer

Lichtgeflutet ist der Raum, grosszügig geschnitten. Im Zentrum dieses wunderschönen Mikrokosmos: puristisch anmutende Ohrringe, Ringe und Armreifen aus vergoldetem Messing und Sterlingsilber, drapiert auf einem überdimensionalen Rundtisch. Kleine Kunstwerke des Schmucklabels Baiushki, das 2016 von der ehemaligen Modedesignerin Lea Good gegründet wurde. Bis dato waren die handgefertigten Kreationen der Zürcherin online und in Concept-Stores erhältlich. Vor wenigen Wochen hat sie den Schritt gewagt und mit Partner Arnaud Pernet einen eigenen Laden an der Feldbergstrasse 37 eröffnet – samt Atelier. «Wir sind überrascht darüber, wie viele Leute uns von Anfang an besuchten und sich für unser Angebot interessieren», sagt Good.

Die feingliedrige Frau, die sich zur Metallschmiedin hat ausbilden lassen, wirkt nicht wie jemand, der sich auf tollkühne Abenteuer einlässt. Sie hat gute Gründe, warum sie mitten in der Krise den stationären Handel entert – und das erst noch in Basel: Die Stadt biete eine spannende kulturelle Vielfalt, sagt sie:

«Unser Schmuck mit seiner skulpturalen Einfachheit und unsere Philosophie der lokalen Produktion passen zum Mindset der Stadt.»

Sie habe seit längerer Zeit von einem eigenen Showroom geträumt: «Die Erfahrung zeigte uns, dass es ein klares Bedürfnis der Kunden ist, Schmuck vor dem Kauf zu sehen und auszuprobieren. Daran konnten auch die Lockdowns nichts ändern.»

Die Koryphäe am Spalenberg – umringt von Konkurrenz

Lea Good hat sich in einer Stadt niedergelassen, in der Schmuck Trumpf ist. In Basel findet sich die grösste Dichte an Schmuckläden und Goldschmieden in der Schweiz. 2018 zählte die Münz- und Schmuckherstellungsbranche total 247 Unternehmen; mindestens 50 davon sind in der Region Basel angesiedelt. Entsprechend so viele Adressen befinden sich jedenfalls in der Kartei von Beat Lehmann.

Er gehört zu den alteingesessenen Goldschmieden der Stadt; seit 43 Jahren wirkt er am Spalenberg 32. Tausende Eheringe hat er in seiner Karriere gefertigt, er gilt als Koryphäe. Zu den Anfängen, so erzählt Lehmann, sei er der einzige Goldschmied in der Gegend gewesen. «Heu­te bin ich umringt von Konkurrenz», sagt er und lacht. Tatsächlich finden sich alleine im Perimeter Spalenberg um die zehn Goldschmiede. Das bedeute ja nichts Schlechtes, Konkurrenz belebe, so Lehmann.

Aktuell laufe es allerdings eher harzig, das bereite ihm ein wenig Sorgen, so Lehmann. «Das liegt aber nicht an der Konkurrenz, sondern an der Mode. Mein Bauhausstil passt nicht zu den Vorstellungen, die junge Leute derzeit von einem Schmuckstück haben.» Lehmann arbeitet oft mit farbigen Steinen, etwa Rubinen oder Aquamarin. «Das reibt sich an der Schlichtheit von heute. Schade. Früher kamen die Kunden mit viel verrückteren Ideen.»

Warum die Dichte an Goldschmieden in Basel so hoch ist, darüber kann Lehmann nur mutmassen. An der Baselworld selig könne es nicht liegen: «Davon habe ich nie profitiert. Und die Anzahl entsprechender Läden hat seit dem Aus der Messe nicht abgenommen. Das Gegenteil ist der Fall.» Basel habe jedoch seit Jahrzehnten einen guten Ruf als Ausbildungsstätte von Goldschmieden (siehe unten).

Ein eingespieltes Team im wunderschönen Atelier: Beat Lehmann mit seiner Lehrfrau Anna Zwicky. Nicole Nars-Zimmer

Nur zwei Hausnummern neben Lehmann befindet sich Laden und Atelier von Dominique Haefeli. Seit elf Jahren ist die Goldschmiedin hier präsent, seit drei Jahrzehnten übt sie den Beruf aus. Sie fokussiert sich auf individuelle Kreationen, Verlobungs- und Eheringe und besondere Goldlegierungen. Dazu finden sich Armreifen aus einem Leder-Lurex-Mix im Sortiment, die entsprechend preisgünstiger sind. Sie müsse ein Stück weit mit der Mode gehen, sagt Haefeli – «darin sehe ich allerdings nichts Falsches, ich lasse mich gerne inspirieren. Ich möchte ja nicht dasselbe wie vor 20 Jahren machen».

Das Coronajahr liess die Kasse klingeln

In ihrer Kartei finden sich 2000 Stammkunden jeglichen Alters. Gewisse begleitet sie schon seit Jahren, nicht selten würden auch deren Kinder zu Kunden werden. «Entscheidend ist, die Arbeit gut, ja sehr gut zu machen. Dann kommen Erstkunden wieder zurück. Von einer Einmaligkeit kann man nicht dauerhaft erfolgreich sein.»

Dominique Haefeli ist seit elf Jahren am Spalenberg präsent - und zählt mehr als 2000 Stammkunden. Nicole Nars-Zimmer

Haefeli kann sich heute den Luxus leisten, dass sie nur Aufträge annimmt, die ihr gefallen und hinter denen sie stehen kann. Mit dem aktuellen Geschäftsgang ist sie nämlich sehr zufrieden: «Das Coronajahr gehört zu meinen besten Jahren.» Sie habe bei vielen Kunden gespürt, dass diese sich etwas leisten möchten. «Man konnte nicht in die Ferien, nicht ins Restaurant – die Leute sehnten sich nach ein wenig Luxus.»

Dass es Goldschmieden wie Haefeli gerade in Zeiten, in denen der übrige Handel unter der Last von Corona ächzt, so gut läuft, überrascht Mathias Böhm indes nicht. Der Geschäftsleiter von Pro Innerstadt sagt, der Markt sei tatsächlich sehr stabil, jetzt gewinne das Besondere, Einzigartige an Bedeutung. Zudem sei der Mix in Basel sehr interessant, mit vielen unterschiedlichen Positionierungen, Konzepten und Sortimenten, so Böhm: «Spannend sind die traditionellen, dennoch sehr modernen Geschäfte und als Ergänzung dazu die neuen trendigen, frechen Jungen.» Eine Übersättigung des Marktes droht in seinen Augen nicht.

Gute Nachrichten also für Schmuckdesigner, die den Schritt in den stationären Handel wagen wollen – so wie es Good an der Feldbergstrasse vor wenigen Wochen in die Tat umgesetzt hat.

Die Zahl der Lehrstellenplätze in Basel schrumpft und schrumpft

Der Basler Ausbildungsstandort für Goldschmiede schwächelt seit Jahren - am fehlenden Interesse der Jugendlichen liegt es nicht.

Basel ist eine Stadt, in der es nur so wimmelt von Goldschmieden. Umso spärlicher ist das Angebot an entsprechenden Lehrstellen. Auf eine ausgeschriebene Lehrstelle kommen etwa 50 Bewerbungen, schätzt Goldschmied Beat Lehmann. Er muss es wissen, zählte er doch in seinem Atelier am Spalenberg bereits 21 Lernende. Seine aktuelle Lehrfrau Anna Zwicky befindet sich im zweiten Lehrjahr. Lehmann sagt:

«Es wäre wünschenswert, wenn die Zahl der Lehrbetriebe bald wieder zunimmt, damit das Handwerk in Basel weiterlebt.»

Er gehört zu jenen neun Goldschmieden, die der über 700 Jahre alten Basler Hausgenossen-Zunft angehören. Dort wird die Entwicklung mit Sorge betrachtet: Wurden vor wenigen Jahrzehnten noch rund zwei Dutzend Lernende jährlich an der Schule für Gestaltung (SfG) in Basel ausgebildet, dümpelt dieselbe Zahl heute zwischen zwei und drei Auszubildenden in der Bedeutungslosigkeit herum. Im vergangenen Jahr wurde gerade mal eine Lehrstelle vergeben, ein Tiefpunkt (siehe Tabelle).

Beim Basler Erziehungsdepartement (ED) wurde die Ursache des Problems längst geortet. «Oftmals sind Goldschmiede Kleinstbetriebe, die nicht über die Kapazitäten zur Betreuung Lernender verfügen. Zudem sind sie oft sehr spezialisiert und decken daher nur einen Teil der Bildungsanforderungen ab,» sagt ED-Sprecher Simon Thiriet auf Anfrage. Lehmann erklärt dazu, dass viele Betriebe vor noch 20 bis 30 Jahren mehrere Leute im Atelier beschäftigten und deshalb auch Kapazitäten hatten. So habe auch er stets eine Angestellte beschäftigt, vor rund 20 Jahren aber angesichts des stetig rückgängigen Umsatztrends in der Branche beschlossen, darauf zu verzichten. Die Ausbildung eines angehenden Talents habe er indes nicht auslassen wollen. «Als Einzelperson muss man aber natürlich die Ruhe haben, sich stören zu lassen. Das ist längst nicht bei allen der Fall.»

Kann der Ausbildungsstandort noch gerettet werden?

Angesichts der spärlichen Anzahl an Lehrstellenplätzen schrammte Basel vor rund sechs Jahren noch knapp am Verlust des Ausbildungsstandorts vorbei: Die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz hatte damals eine Konzentration auf die Standorte Zürich und Genf in Betracht gezogen. Doch der Basler Ausbildungsstandort konnte gerettet werden. Damals begannen jedes Jahr noch durchschnittlich fünf Jugendliche eine Goldschmied-Lehre und besuchten dafür die SfG. Heute sind es nach einem einmaligen Effekt im Jahr 2017 als Reaktion auf die Standortfrage deutlich weniger. Könnte Basel nun endgültig ins Abseits geraten? Laut Einschätzung von ED-Sprecher Thiriet nicht: Das Szenario sei «momentan» kein Thema in der Subkommission Schulorte.