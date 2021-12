Träume und Wünsche Das Ende von Corona und eine Playstation 5: Das wünschen sich Baslerinnen und Basler Die Festlichkeiten rücken immer näher. Am Rümelinsplatz können Baslerinnen und Basler wieder ihre Herzensangelegenheiten aufschreiben und an den Wunschbaum anhängen. Das Weihnachtsbuch hingegen fällt auch dieses Jahr der Pandemie zum Opfer. Ali Ahmeti Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch dieses Jahr steht der Wunschbaum am Rümelinsplatz. Nicole Nars-Zimmer

Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und Weihnachten naht. Pünktlich zur Jahreszeit schreiben Jung und Alt ihre Weihnachtswünsche auf. In Basel verfasst man die Herzensangelegenheiten allerdings nicht nur zu Hause. Denn wer über den Rümelinsplatz spaziert, sieht den grossen Tannenbaum mit den vielen Wunschzetteln. Auch dieses Jahr hat man die Möglichkeit, seinen Wunsch an den Baum zu hängen. Ein Augenschein zeigt, dass die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind.

So wünscht sich ein Kind die Konsole Playstation 5 von Sony. Ein anderes Kind sehnt sich nach dem Ende von Corona. Eine Jugendliche träumt von Bestnoten im Zeugnis und «dass ich nicht mehr depressiv aufwache». Corona hat bei der Jugend und bei den Kindern Spuren hinterlassen. Die bz berichtete, dass etwa die Psychiatrie Baselland an ihre Grenzen stiess und die Betroffenen teilweise monatelang warten mussten, um ambulant behandelt zu werden. Eine andere Person schrieb: «Ich wünsche mir, dass Männer aufhören, ihre nicht vorhandene Männlichkeit zu verbreiten, und dass mein Velo ganz bleibt», und hängte es an den Wunschbaum. Jemand möchte am liebsten möglichst viele Weihnachtskekse essen, ohne dick zu werden. Ein Kind möchte mit seiner Freundin oder seinem Freund für immer befreundet sein.

Das Weihnachtsbuch fällt dieses Jahr aus

Das Weihnachtsbuch fällt, wie bereits vergangenes Jahr, wegen Corona weg. Auf Anfrage der bz sagt der Basler Regierungssprecher Marco Greiner dazu: «Wir haben auch dieses Jahr wegen der Pandemie-Situation mit grossem Bedauern darauf verzichtet, das Wunschbuch aufzulegen. Erfahrungsgemäss drängeln sich jeweils viele Leute – Erwachsene und Kinder – eng um das Wunschbuch. Sie berühren es mit den Händen, blättern darin und machen Einträge.» In dieser Situation müsste man Schutzmassnahmen ergreifen. Das wäre aber laut Greiner ein unverhältnismässig grosser Aufwand für ein einzelnes Buch.

Das Wunschbuch gibt es seit 1993 im Innenhof des Rathauses in Basel. Baslerinnen und Basler konnten seither ihre Wünsche reinschreiben und hoffen, dass sie in Erfüllung gehen. 2014 kam der Wunschbaum am Rümelinsplatz für die Sehnsüchte dazu. Dieser wurde vom Verein Instand-Belebung Rümelinsplatz (VIBR) aufgestellt. Ein Blick auf die Website des VIBR zeigt, dass der Verein sich bemüht, den Ort aufzuwerten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen