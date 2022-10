So werden Allschwils Blindenführhunde ausgebildet

Jubiläum Wenn Hunde helfen: So werden die Blindenführhunde Allschwils ausgebildet Seit 50 Jahren gibt es die Blindenführhundeschule in Allschwil. Mittlerweile werden die Labrador Retriever aus der eigenen Zucht zu Führhunden ausgebildet. So sieht der Alltag eines Junghundes im Training aus. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Um 7 Uhr morgens beginnt der Tag für die Hunde im Freilauf, wo sie mit ihren Artgenossinnen und -genossen spielen können. Juri Junkov Anschliessend geht es zur Pflege. Juri Junkov Auf ihr Frühstück muss Iumy im Hundezimmer warten. Juri Junkov Nach dem Essen kommen die Hunde in einen Transporter, mit dem sie in die Stadt zum Training fahren. Juri Junkov Bevor die Arbeit losgeht, das Vergnügen: Es wird kurz gespielt, um die Hunde zu motivieren. Juri Junkov Iumy beginnt: Sie führt ihre Instruktorin Hannah Geiser durch die Steinenvorstadt. Juri Junkov Vorbei an Menschen,... Juri Junkov ...und anderen Hindernissen. Juri Junkov Iumy führt Hannah Geiser über Strassen... Juri Junkov ...und Treppen hinauf. Juri Junkov Im Café findet sie einen freien Platz für Geiser. Juri Junkov Auch Lasko und sein Instruktor Philipp Eugster sind im Einsatz. Hier findet der Rüde die Einstiegshilfe bei einer Tramhaltestelle. Juri Junkov Lasko analysiert die Baustelle und entschliesst sich, sie zu umgehen. Juri Junkov Vor Strassen halten die Hunde an, damit ihre Halterinnen und Halter den Trottoirrand mit dem Taststock erfühlen und die Strasse sicher passieren können. Juri Junkov Gemeinsam üben die Instruktoren auch das blinde Gehen mit der Dunkelbrille. Juri Junkov Hund Mylo zeigt ein Höhenhindernis an. Juri Junkov In der Blindenführhundeschule werden auch Welpen gezüchtet. Hauptsächlich sind es Labrador Retriever. Juri Junkov Die Welpen sind während zehn Wochen bei ihrer Mutter. Juri Junkov Danach gehen sie in ihre Patenfamilien. Juri Junkov

Laut dröhnend fährt ein Lastwagen durch die Basler Steinentorstrasse, auf dem Velostreifen flitzt ein Elektro-Trottinett vorbei. Gleichzeitig kommt ein Tram angefahren, lautes Quietschen erklingt zwischen Rädern und Gleisen. Iumy lässt sich davon nicht ablenken. Den Blick nach vorne gerichtet, geht die zweijährige Labradorhündin geradeaus auf dem Trottoir weiter. Bei der nächsten Strassenüberquerung bleibt sie stehen. «Brava», sagt ihre Instruktorin Hannah Geiser, und fühlt mit dem Taststock die Trottoirkante, bevor sie das Hörzeichen «Passare» gibt und von Iumy über die Strasse geführt wird.

Geiser und Iumy sind seit Februar dieses Jahres ein Team an der Blindenführhundeschule in Allschwil, die dieses Jahr ihr 50-Jahre-Jubiläum feiert (siehe unten). Neben Iumy lebt derzeit auch ihre zweite Schülerin Kira bei ihr. Die Ausbildung der beiden Hündinnen soll schon bald abgeschlossen sein, doch noch trainieren sie täglich.

Erst gehen die Hunde zu Patenfamilien

Ihr Tag beginnt um 7 Uhr, wenn der grösstenteils dunkle Himmel langsam von den ersten Rot- und Pinktönen abgelöst wird. Dann dürfen die Hunde eine halbe Stunde im Freilauf verbringen: spielen, toben, rennen. Es folgt die Pflege und das Frühstück. Der Rest des Vormittags wird in der Stadt verbracht. An diesem Morgen arbeitet Geiser in der Steinenvorstadt an den Feinschliffen ihrer beiden Schülerinnen.

Die 29-Jährige ist seit sechs Jahren Blindenführhundeinstruktorin. Sie hat sich damit einen Traum erfüllt, den sie zwölfjährig fasste, als ihre Familie Patenhunde der Schule betreute: Wenn die Welpen aus der eigenen Zucht der Schule zehn Wochen alt sind, werden sie in Patenfamilien untergebracht, welche die jungen Hunde an die Umwelt gewöhnen, sozialisieren und ihnen das Hunde-ABC beibringen, bis sie rund anderthalbjährig für ihre Ausbildung bereit sind.

Zehn Wochen bleiben die Welpen bei ihrer Mutter. Juri Junkov

Nach Abschluss der Ausbildung dürfen die Paten ihre ehemaligen Schützlinge live bei einer Spezialvorführung beobachten, um zu sehen, was sie gelernt haben. Geiser:

«Als ich mit zwölf Jahren erstmals eine Patenvorführung besucht habe, war es klar: Das ist mein Wunschberuf.»

Stand heute hat sie sechs Hunde ausgebildet. Ihr Kollege Philipp Eugster, der heute mit India und Lasko in Basel trainiert, darf bereits auf 26 zum Blindenführhund ausgebildete Tiere zurückblicken.

Augenoptiker, IT-Spezialist oder Innendekorateurin

Eugster ist seit 15 Jahren Instruktor. Mit Lasko würde er bereits heute die Prüfung bestehen, schätzt er – doch er möchte noch einige Wochen üben. Den Zeitpunkt abwarten, an dem er «eben einfach weiss, dass er bereit ist». Dafür habe er ein Gespür entwickelt.

Zuvor hat Eugster als Augenoptiker gearbeitet. Da die Ausbildung zum Instruktor erst ab 22 Jahren möglich ist, sind fast alle Mitarbeitenden der Schule Quereinsteiger. Hannah Geiser war etwa medizinische Praxisassistentin. An der Schule bilden von der Innendekorateurin bis zum IT-Spezialisten Menschen aus allen denkbaren Branchen die Junghunde zu Führhunden aus.

Wie Lasko diese zukünftige Aufgabe als Führhund einer sehbehinderten Person meistern wird, zeigt er an diesem Morgen in der Innenstadt: Er zeigt für Eugster Hindernisse wie Schläuche am Boden oder auf dem Trottoir parkierte Autos an, findet Einstiegshilfen an der Tramhaltestelle auf Kommando und erkennt, wie er einen Umweg schafft, wenn ein Durchgang blockiert ist. So etwa, als vor einem Gebäude eine Leiter und drei Warndreiecke auf Bauarbeiten hinweisen: Lasko hält an, analysiert die Situation und entscheidet sich schliesslich, auf die kaum befahrene Strasse auszuweichen, um das Hindernis zu umgehen. Er verdient sich damit ein Leckerli und Streicheleinheiten seines Instruktors.

Den richtigen Hund für den richtigen Menschen

Doch um das Führen einer erblindeten oder sehbeeinträchtigten Person richtig üben zu können, müssen die Instruktoren in ebendiese Rolle schlüpfen können: mit Hilfe von Dunkelbrillen. «Der Hund spürt, ob man unterbewusst mitarbeitet oder wirklich nichts sieht», erklärt Eugster. Er begleitet Instruktor Thibaut Blairon, der an diesem Morgen das blinde Gehen mit Schüler Mylo übt.

Nach bestandener Prüfung gilt es, einen neuen Halter oder eine neue Halterin für die Hunde zu finden und das zukünftige Team erfolgreich zusammenzuführen, was nochmals ein halbes Jahr dauert. Die Instruktoren erklären:

«Man muss die richtige Person für den richtigen Hund finden.»

Lebensstil, Charakter und Bedürfnisse müssten zueinander passen.

In der Einführung trainieren und begleiten sie dann das Gespann auf seinem Weg zur selbstständigen und sicheren Mobilität. Letzteres sei der schwierigste Teil des Jobs, sagt Thibaut Blairon, der zuvor über zehn Jahre in Frankreich und Irland Blindenhunde ausgebildet hat. Die Instruktoren begleiten die Teams ein ganzes Hundeleben lang, auch, wenn die Hunde zwischen neun und elf Jahren pensioniert werden.

Umso schöner sei es aber, wenn die Einführung gelingt, findet Hannah Geiser: «Es gibt kein grösseres Dankeschön, als hinter einem Team zu laufen, welches man auf dem gemeinsamen Weg der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund begleitet hat und sieht, wie gut es harmoniert und die beiden zusammengefunden haben.»

Die Hundeschule früher und heute in Bildern:

Ugo Sprecher, Leiter Bereich Ausbildung und Zucht, ist seit 32 Jahren in der Blindenführhundeschule Allschwil. Seither habe sich viel verändert. Juri Junkov Die Eröffnung der Schule im Jahr 1972. Stiftung Schweizerische Schule Für Blindenführhunde Allschwil Walter Rupp gründete die Schule mit seiner Frau und bildete selber Führhunde aus. Stiftung Schweizerische Schule Für Blindenführhunde Allschwil Eine eigene Zucht wurde schon früh aufgebaut. Stiftung Schweizerische Schule Für Blindenführhunde Allschwil So wurden die Welpen früher an die Stadt gewöhnt. Stiftung Schweizerische Schule Für Blindenführhunde Allschwil In einem Wagen wurden die Hunde durch die Stadt geführt. Stiftung Schweizerische Schule Für Blindenführhunde Allschwil Bereits vor Jahrzehnten war die Schule ein beliebtes Ausflugsziel für Schulklassen. Stiftung Schweizerische Schule Für Blindenführhunde Allschwil In den 80er Jahren wurde für Zutrittsrechte gekämpft. Stiftung Schweizerische Schule Für Blindenführhunde Allschwil

Die Geschichte Walter Rupp war hauptberuflich Zollbeamter in Allschwil, als er sich 1964 privat von der Schweizer Kynologin Anna Auer als Führhundeausbildner trainieren liess. Mit seiner Frau Rosa gründete Rupp 1970 eine private Führhundeschule und 1972 schliesslich die Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde. In der Zwischenzeit hat sich vieles verändert. So etwa die IV-Finanzierung: Erst seit Ende der 70er-Jahre wurden auch an nicht erwerbstätige Personen Führhunde abgegeben. Auch die Zutrittsrechte der Tiere an Orten mit allgemeinem Hundeverbot haben sich verändert – heute haben sie überall Zutritt. Im Training gab es ebenfalls Neuerungen. Seit 1978 werden etwa auch Rüden und nicht nur Hündinnen ausgebildet. Und während früher diverse Rassen trainiert wurden, werden in der Schule in Allschwil seit 2000 hauptsächlich Labrador Retriever gezüchtet – sie eignen sich wegen ihrer Gutmütigkeit und Anpassungsfähigkeit besonders für die Aufgabe. Zwischen 2000 und 2002 entstand in Allschwil ein Neubau der Blindenführhundeschule. 2002 kam zu den Führhunden die Sparte Sozialhunde hinzu: Hunde, die sich nicht als Führhunde eignen, sollten für soziale Einsätze in Altersheimen oder Schulen ausgebildet werden. Seit 2012 werden Assistenzhunde für Menschen mit eingeschränkter Mobilität trainiert und Autismusbegleithunde für Familien mit autistischen Kindern ausgebildet. Seit 2010 wird ausserdem die Ausbildung zum eidgenössisch diplomierten Blindenführhundeinstruktor höhere Fachausbildung anerkannt. Wenn Ugo Sprecher, Leiter Bereich Ausbildung und Zucht, auf den Start seiner Karriere vor 32 Jahren zurückblickt, nennt er als grösste Veränderung hauptsächlich die Ausbildungsmethoden. «Wir wissen sehr viel mehr über das Lernen und Verhalten von Hunden», sagt er. Heute werde beispielsweise mit Futteranreizen gearbeitet, vor einigen Jahrzehnten war eine strengere Hand üblich. Eine Entwicklung, die ihm hingegen weniger gefalle, sei die veränderte Wahrnehmung der Hunde in der Öffentlichkeit: Führhunde hätten eine grosse Wertschätzung, aber dass es nach wie vor Tiere seien und keine Maschinen – sie bellen, toben herum und sind auch mal schmutzig – werde heute weniger verstanden. Stand heute arbeiten 54 Personen in der Schule. Seit 1972 wurden über 2450 Welpen geboren und 1023 Blindenführhunde, 29 Assistenzhunde und 47 Autismusbegleithunde ausgebildet und abgegeben. Aktuell sind zudem 423 Sozialhundeteams im Einsatz. (ksp)

