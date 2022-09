Das etwas andere Speed Dating der Basler Gastro-Szene

Treffen der Gastroszene Vier Minuten für einen Flirt: Das etwas andere Speeddating im «Trois Rois» Gastronomen und Landwirtinnen trafen sich in Basel zum Speeddating. Ziel des Anlasses war, Produzentinnen mit Käufern zusammenzubringen. Ein Augenschein. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 06.09.2022, 17.15 Uhr

Adrian Tobler vom Bauernhof Untere Tanne bei Liestal preist im «Trois Rois» seine seltenen Apfelsäfte an. Juri Junkov

«Einladung zum Speeddating», heisst es in dem E-Mail, das letzthin in die Redaktionen der regionalen Medien flatterte. «Bajour» vermutete zuerst «eine schmierige Spam-Nachricht», um schliesslich festzustellen, dass sich doch eine ernst zu nehmende Veranstaltung hinter der Einladung verbirgt. Und tatsächlich: Allein schon der Schauplatz des Geschehens – das Hotel Les Trois Rois – spricht für die Seriosität des Datinganlasses.

Entsprechend gross ist denn auch das Interesse, wie sich an diesem Abend vor Ort zeigt. Über 40 Interessierte sind gekommen, um eine Beziehung zu einer anderen Person aufzubauen, mit der sie sich eine längere Partnerschaft vorstellen können. Einzelne wollen sich noch nicht binden, aber sich zumindest darüber informieren, was gerade auf dem Markt ist. Allerdings geht es nicht um die amouröse Verkuppelung von Singles, wie sehr schnell zu erkennen ist, sondern darum, dass sich Gastrobetriebe, Produktionsfirmen von Lebensmitteln sowie Landwirtinnen und Landwirten aus der Region kennen lernen.

Diese präsentieren sich und ihre Produkte an kleinen Tischchen. So wie Ivon Karle und Hermann Arni. Die beiden betreiben seit viereinhalb Jahren den Hof Maienbühl in Riehen und bieten allerlei Bioprodukte an, darunter Kartoffeln, Eier sowie Milchprodukte von ihren 35 Kühen – diese haben sie als Plastikfigürchen auf ihrer Präsentationsfläche aufgestellt. Ivon Karle erhofft sich vom Abend, dass sie ihr Kontaktnetz erweitern kann. Wenn es dann zu einem ernsthaften Interesse von Seiten eines Abnehmers oder einer Abnehmerin komme, umso besser.

«Aber es muss schon gegenseitig passen – wie in einer Beziehung.»

Haben sich beim Speeddating gut verstanden: Urs Gschwend (links), Küchenchef der Brasserie des Hotels Les Trois Rois, ist interessiert an den Produkten vom Hof Maienbühl in Riehen. Ivon Karle (rechts) und Hermann Arni (Zweiter von rechts) erzählen ihm von ihrer Arbeit. Juri Junkov

Auch da gehört es dazu, dass man erst einmal etwas über den anderen erfahren will, um abschätzen zu können, ob das Gegenüber mit den eigenen Erwartungen übereinstimmt. Die sind manchmal sehr gross, wie sich gleich bei einem der ersten Interessierten, der an ihrem Tischchen Platz nimmt, zeigt.

Urs Gschwend, Küchenchef der Brasserie im «Les Trois Rois», ist laufend auf der Suche nach frischen Produkten aus der Region. Allerdings ist er bei sogenannten Kleinproduzenten nicht selten mit demselben Problem konfrontiert:

«Ich brauche grosse Mengen an Ware, die ich kaufe.»

Er benötige pro Tag zwischen 20 und 30 Kilogramm Kartoffeln, an Spitzentagen bis zu 50 Kilogramm. «Das ist für uns machbar», sagt Ivon Karle, die auf einer Fläche von 0,7 Hektaren Kartoffeln anbaut. Gschwend schaut sich die beiden Sorten Kartoffeln fachmännisch an. Das, was er sieht, gefällt ihm offenbar. Jedenfalls nimmt er sich eine Visitenkarte, verabschiedet sich und wechselt an den nächsten Tisch. Für das nächste Date.

Den direkten Handel im Umkreis von Basel fördern

Alle vier Minuten klingeln die Veranstalter mit einer Glocke. Das ist das Signal, sich zum nächsten Tisch zu begeben. Damit sich nach den 20 Runden alle Produktionsbetriebe und potenziellen Abnehmerinnen und Abnehmer kennen gelernt haben.

Organisatorin des dritten Gastro-Speeddatings ist die nicht gewinnorientierte Genossenschaft «Feld zu Tisch», die es seit vier Jahren gibt. Gründungsmitglied und Präsident Christoph Schön erklärt, dass die Organisation den direkten regionalen Handel im Umkreis von rund 30 Kilometern um Basel fördern wolle. Dabei sei vor allem das Netzwerken ein grosses Bedürfnis, wie er, der bei der Markthalle Basel als Verwaltungsrat mitwirkt, in Gesprächen mit Gleichgesinnten immer wieder festgestellt hat.

«Wir wollen all das Know-how, über das die verschiedenen Player verfügen, zusammenbringen.»

Auf einem Online-Marktplatz mit gemeinsamer Logistik sowie Info- und Netzwerkveranstaltungen wie eben dem Speeddating.

Glutenfrei, biologisch oder vielfältig

Vier Minuten pro Runde sind nicht viel. Deshalb müssen die Datingpartnerinnen und Datingpartner, die sofort per Du sind, schnell auf den Punkt kommen. Ralf Lorenz, Küchenchef im Alters- und Pflegeheim Marienhaus im Kleinbasel, sucht Produkte, die er fotografieren und dann den Bewohnenden der Institution zeigen kann. Beim Biohof Maienbühl wurde er bereits fündig, als er in Riehen joggen ging; nun begrüssen er und die Biobauern sich mit grossem Hallo – Wiedersehen macht Freude.

Der Hof Maienbühl in Riehen produziert auf 0,7 Hektaren Land etwa Kartoffeln. Juri Junkov

Adrian Tobler vom Bauernhof Untere Tanne bei Liestal versucht, seine seltenen Apfelsäfte anzupreisen: «Wir haben 50 verschiedene Apfelsorten.» Und stösst damit auf Anklang: Jedenfalls flirten einige mit ihm und verlangen nach seiner Kontaktnummer. Dominik Bissegger von der «Kabar» in der Kaserne wiederum interessiert sich für die Produkte, die Kathrin Kasper von «Glutenfreie Köstlichkeiten» in Riehen anbietet. «Ich werde das vertiefen», sagt er und schnappt sich ihre Visitenkarte.

Der Küchenchef und «Miss Toronto»

Die Stimmung ist aufgeräumt, passend zum Motto des Abends und ungeachtet der aufziehenden Energiekrise, die nach der Coronakrise für neue Unsicherheiten im Gastrobereich sorgt; sie ist an diesem Abend kein Thema. Lieber witzelt Urs Gschwend über das «richtige» Speeddating, das er einst als Jugendlicher in Bern mitmachte. Die Tische seien mit Städtewappen beflaggt gewesen. «‹Miss Toronto› zog sofort meine ganze Aufmerksamkeit auf sich.»

