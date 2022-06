Tribal Art Aktenzeichen ungelöst in der Fondation Beyeler – wie problematisch ist die Herkunft der 27 Objekte? Ozeanische und afrikanische Kunstwerke der Fondation Beyeler haben eine museale Vergangenheit, etwa in der DDR. Dies hat die Provenienzforschung bisher ignoriert. Christian Mensch Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Im Kontext der Raubkunst-Debatte sollte abgeklärt werden, wie problematisch die Herkunft der insgesamt 27 Objekte sei. KUL

Als Ernst Beyeler 2009, ein Jahr vor seinem Tod, in seiner Fondation die Ausstellung «Bildwelten» präsentierte, war dies ein Ereignis. Erstmals präsentierte er seine Sammlung ethnografischer Werke, Figuren und Objekte aus Afrika und Ozeanien, im Kontext seiner Sammlung der Moderne. Über 80’000 Besucherinnen und Besucher strömten nach Riehen, der damalige französische Präsident Jacques Chirac reiste an. Die Kunstwelt war hingerissen.

Im November 2020 lieferte die Fondation dem Bundesamt für Kultur einen 14-seitigen Abschlussbericht «Provenienzforschung an ethnografischen Objekten» ab. Im Kontext der Raubkunst-Debatte sollte abgeklärt werden, wie problematisch die Herkunft der insgesamt 27 Objekte sei, die den Weg in die Fondation gefunden haben. Der nur halbwegs beruhigende Befund: «Für keines der Werke konnten wir eindeutige Beweise dafür finden, dass es vom Ersterwerber aus dem ursprünglichen kultischen Gebrauch herausgerissen oder unter Gewaltanwendung entwendet worden sei.»

Problematische Fokussierung auf den «Ersterwerb»

Bei sieben Objekten sei völlig unbekannt, wie sie in den wertvermehrenden Kreislauf des Kunsthandels geraten sind. Bei elf Objekten liessen sich dazu immerhin «fundierte Hypothesen» formulieren. Bei neun Objekten könne der Ersterwerb genauer rekonstruiert werden. Für das Bundesamt für Kultur, das die Arbeiten finanzierte, ist die Aufgabe damit jedoch vollständig erfüllt, wie es auf Anfrage mitteilt: «Sofern der Schlussbericht plausibel und nachvollziehbar ist, wie im Fall der Fondation Beyeler, erfolgt keine weitere Kontaktaufnahme.»

Die emeritierte Ethnologie-Professorin Brigitta Hauser-Schäublin sieht die Provenienz der «Tribal Art» kritischer. In der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» machte sie kürzlich deutlich, dass eine Provenienzforschung, die sich auf den «Ersterwerb» fokussiert, zu kurz greife. Problematisch seien häufig auch die weiteren Stationen. Was sie anhand einer Maske von den Mortlock-Inseln zeigt, die einst im Dresdner Völkerkundemuseum hing und zuletzt für 9,2 Millionen Euro bei Christie’s versteigert wurde, gelte auch für weitere Objekte – auch solche der Fondation Beyeler.

Die Rolle des zwielichten Händlers Everett Rassiga

Sieben der 27 Objekte, die einst vom Ehepaar Ernst und Hildy Beyeler auf dem Kunstmarkt erworben wurden und nun der Fondation gehören, gehörten einst zu Sammlungen von Völkerkundemuseen. Vier fanden zur Zeit der DDR den Weg aus dem Museum auf den Kunstmarkt und wohl bei allen wirkte der kriminell veranlagte Händler Everett Rassiga mit.

Rassiga war Kunsthändler und Galerist in Dallas und New York, bevor er das Land verliess. Er war aufgeflogen, dass er versuchte, Maya-Antiquitäten von Mexiko in die USA zu schmuggeln. Er dislozierte nach Bern, wo er sich Rassiger nannte, und später nach Budapest. Sein einträgliches Geschäft bestand nun darin, Ostdeutschen Museen Tauschhandel anzubieten, die nach dem Prinzip Quantität gegen Qualität verliefen. Er bot Objekte, die sich zumindest in einzelnen Teilen als Fälschungen erwiesen, und erhielt dafür Objekte, die er über sein Beziehungsnetz in den Kunsthandel einschleuste.

Von Museen der DDR auf Umwegen in die Fondation Beyeler

In Beyelers Provenienzforschung ist aufgeführt, dass drei Objekte aus Ozeanien vom Völkermuseum Leipzig direkt an Rassiga gegangen sind. Dessen problematische Handlungsweise ist in Fachkreisen zwar hinlänglich bekannt. Bereits 1973 schrieb die «New York Times» über dessen Schmuggel. Erst 1992 wurde seinem Treiben allerdings ein Ende gesetzt, nachdem er dem Zürcher Rietberg einen Bronzekopf anbot, der im Dresdner Völkerkundemuseum zunächst als vermisst galt und dann plötzlich wiedergefunden wurde.

Im Abschlussbericht von 2020 findet sich dazu kein Wort. Beyelers haben allerdings auch nie direkt bei Rassiga eingekauft, sondern über William Rubin, einem Kunsthistoriker und Kurator am Museum of Modern Art und vor allem über Patricia Ann Withofs, einer australischen Kunstsammlerin und -händlerin. Withofs war direkt bei 17 Ankäufen direkt beteiligt und stand wohl auch bei weiteren beratend zur Seite.

Der Tauschhandel mit dem Basler Museum der Kulturen

Wahrscheinlich hat Rassiga auch die «Maske mit Anthromorphem Gesicht» dem Dresdner Museum entlockt. Verbürgt ist allerdings bloss, dass die Maske irgendwann bis spätestens 1980 bei Withofs landete und diese sie im Zeitraum zwischen 1989 und 1991 an die Beyelers weiterverkaufte. Gemäss Fondation ist die Provenienz der Maske relativ unproblematisch, da zumindest das Jahr 1884 bekannt ist, an sie dem auf einer Torres-Strait Insel zur Welt des Kunsthandels stiess.

Tauschhandel gibt es auch mit den Musen in Stuttgart und Basel. Bei zwei Objekten, die schliesslich in der Fondation landeten, war der Basler Sammler und Händler Lorenz Eckert involviert. So gehörte eine männliche Figur aus Papua-Neuguinea einst dem Basler Völkerkundemuseum, bevor es sich in Museum für Kulturen umbenannte. 1975 startete ein komplexer Tauschhandel. Das Museum bestätigt auf Anfrage, dass es eine Flötenaufsatzfigur gegen zwei Objekte, darunter die Figur aus Papua-Neuguinea, eingetauscht habe. Eingebracht wurden die Objekte demnach von Lorenz Eckert, die Figur zu Beyeler vermittelte aber wiederum Patricia Ann Withofs.

Nach dem Abschlussbericht ist vor dem neuen Abschlussbericht

Die Fondation Beyeler sagt auf Anfrage: «Wir sind uns der Problematik bewusst und stehen in Kontakt mit unseren Kollegen.» Der Abschlussbericht sei denn auch noch nicht abschliessend; die Provenienzforschung der ethnografischen Objekte in der der Sammlung werde weitergeführt.

