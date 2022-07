LDP reicht Motion und Vorstoss zu Trinkwasserversorgung ein

Trinkwasser LDP fordert in Basel-Stadt und national Konzept zur Wasserversorgung Die Liberal-Demokratische Partei reicht beim Kanton eine Motion und beim Bund einen Vorstoss ein. Die Versorgung mit Trinkwasser soll vorausschauend geplant werden. Salomé Lang 15.07.2022, 10.24 Uhr

Noch ist Trinkwasser reichlich vorhanden. Mit Blick auf Klimawandel und Bevölkerungswachstum sollen Bund und Kanton Konzepte entwerfen, damit es so bleibt. Nicole Nars-Zimmer

LDP-Grossrat Michael Hug reicht beim Regierungsrat eine Motion ein. Zvg

Der Regierungsrat soll ein Konzept vorlegen, wie Bevölkerung und Wirtschaft auch zukünftig in Anbetracht des Klimawandels und des Bevölkerungswachstums in ausreichender Menge mit Trinkwasser versorgt werden können. So lautet die Forderung, die der Basler Grossrat Michael Hug (LDP) in einer Motion stellt, wie die Partei am Freitag mitteilt.