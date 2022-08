Verbote zu Feuer und Wasser in beiden Basel

Trockenheit Die Verbote rund um Feuer und Wasser: Wo man in beiden Basel was darf und soll Trockenheit und Hitze halten weiter an, die Waldbrandgefahr ist weiterhin gross, die Fische leiden stark. Beide Basel haben verschiedenste Verbote ausgesprochen: Eine aktuelle Übersicht. Salomé Lang 09.08.2022, 19.06 Uhr

Die Trockenheit hält an: Das Baden in Teilen der Birs und der Ergolz ist verboten, und über 20 Gemeinden rufen zum Wassersparen auf. Ähnlich sah die Situation 2018 aus (im Bild: Aufruf von damals). Martin Toengi

Seit Wochen dürsten Flora und Fauna nach Regen, der sich jedoch kaum blicken lässt. Die Waldbrandgefahr ist weiterhin auf Gefahrenstufe 4 (insgesamt gibt es 5 Stufen), die Wasserstände sind tief und sinken. Beide Basel haben diverse Verbote ausgesprochen. Die behördlichen Vorgaben, die vor der Bundesfeier ausgesprochen wurden, unterschieden sich jedoch, der Flickenteppich sorgte für Verwirrung. Nun gelten die Bestimmungen Flächendeckend: Auch im Stadtkanton gilt nach der Bundesfeier wieder das Feuerwerksverbot.

Damit stimmen beide Kantone in ihren geltenden Bestimmungen grösstenteils überein: Verboten sind das Entfachen von Feuer im Wald und an Waldrändern (Mindestabstand 50 Meter), das Wegwerfen von brennenden Zigaretten, anderen Raucherwaren und Streichhölzern, das Steigenlassen von Himmelslaternen und das Abbrennen von Feuerwerk. Im Baselbiet sind zudem Höhenfeuer und das Entnehmen von Wasser aus Gewässern, zum Beispiel mit der Giesskanne, verboten. Am Dienstag lobte der Landkanton seine Bevölkerung in einer Mitteilung für ihren vorbildlichen Umgang mit dem Feuerverbot. Es sei bisher zu keinen nennenswerten Vorfällen im Baselbiet gekommen.

Auch die Verbote für das Fischen, Baden und Betreten über verschiedene Abschnitte der Birs und Ergolz gelten weiterhin, wie beide Kantone am Dienstag in Erinnerung riefen: In der Birs gelten die Verbote von der Redingbrücke bis zur Mündung in den Rhein und zwischen der Schänzlibrücke und der Holzbrücke in Münchenstein. In der Ergolz gelten sie zwischen der Rösslibrücke in Augst und der Brücke über die A2, sowie zwischen der TCS-Brücke in Füllinsdorf und dem Kesselfall in Liestal.

Badeverbot könnte auf die Kilchberger Giessen ausgeweitet werden

Die bestehenden Verbote um die Gewässer müssten allenfalls noch ausgeweitet werden, wie Baselland schreibt. Ueli Meier vom Amt für Wald beider Basel erklärt auf Anfrage, dass derzeit Mitarbeitende des Bereichs Wasserbau das Becken der Kilchberger Giessen im Oberbaselbiet ausweiten. Im Fluss, der für seinen Wasserfall und die schlechte Wasserqualität berüchtigt ist, soll Raum geschaffen werden für abgefischte Fische aus dem oberen Einzugsgebiet der Ergolz.

Werde von dem vertieften Becken gebrauch gemacht, gelte dort ebenfalls ein Badeverbot, so Meier: «Weil es für die Giessen ohnehin eine Empfehlung gibt, aus gesundheitlichen Gründen auf das Baden zu verzichten, ist diese Restriktion aus unserer Sicht zumutbar.»

Über 20 Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

In der prekären Situation riefen bisher 23 baselbieter Gemeinden ihre Bevölkerung in Mitteilungen dazu auf, sorgfältig mit Trinkwasser umzugehen. Stand Dienstag sind es Aesch, Bennwil, Böckten, Buckten, Buus, Hersberg, Itingen, Känerkinden, Liedertswil, Lupsingen, Maisprach, Nenzlingen, Ormalingen, Pfeffingen, Reigoldswil, Rümlingen, Schönenbuch, Sissach, Titterten, Thürnen, Wintersingen, Wittinsburg, Ziefen und Zunzgen. In Bennwil, Hersberg, Lupsingen und Sissach wurden ausserdem die Brunnen abgestellt. Aesch und Pfeffingen stellen diese Massnahme ebenfalls in Aussicht.

Durchgängig ist der Aufruf zu lesen, auf das Rasensprengen, Autowaschen und Poolfüllen zu verzichten und generell mit dem Trinkwasser sorgsam umzugehen. Die meisten betroffenen Gemeinden betonen, es seien mehrere Tage Niederschlag nötig, damit die Situation sich wieder entspanne.