Les Trois Rois: Dem Küchenchef der Brasserie wurde gekündigt

Trois Rois Dem Küchenchef der Brasserie wurde gekündigt Urs Gschwend, der mehrfach ausgezeichnete «Executive Chef de Cuisine» im Hotel Les Trois Rois, muss gehen. Die Gründe sind unklar. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 26.09.2022, 18.05 Uhr

Urs Gschwend kocht seit drei Jahren in der Brasserie. Juri Junkov

Gewichtiger Abgang im «Les Trois Rois»: Urs Gschwend, «Executive Chef» in Basels einzigem Fünfsterne-Hotel und verantwortlich auch für die beliebte «Brasserie», wurde gekündigt; er verlässt den Betrieb bereits Ende September.

Über die Gründe schweigen sich beide Parteien auf Anfrage aus. Von Seiten des «Les Trois Rois» wird auf den Persönlichkeitsschutz verwiesen, weshalb keine Stellungnahme möglich sei. Urs Gschwend selber erklärt bloss, dass es ihm sehr gut gehe, «auch weil ich weiss, was ich für das Hotel geleistet habe». Unter seiner Ägide stieg die «Brasserie» im Gault-Millau-Ranking in die 15-Punkte-Kategorie auf.

Gschwends Entlassung erfolgt keine drei Monate, nachdem mit Philippe D. Clarinval ein neuer Direktor seine Arbeit im «Les Trois Rois» aufgenommen hat; er folgte auf Tanja Wegmann, die in den Verwaltungsrat wechselte. Sowohl Gschwend als auch Clarinval sind zwei starke Persönlichkeiten, die sich im Laufe ihrer Karriere einen hervorragenden Ruf erarbeitet und mehrere Branchenauszeichnungen eingeheimst haben. Sie sollen, so ist zu hören, das Heu nicht auf derselben Bühne gehabt haben.

«Pause einlegen und durchschnaufen»

Urs Gschwend heuerte vor drei Jahren auf Empfehlung von Peter Knogl, dem Dreisterne-Koch im hoteleigenen «Cheval Blanc», in Basel an. Zuvor hatte der 55-Jährige die Gastronomie im «Lenkerhof», im «Giardino» in Ascona sowie im «Le Grand Bellevue» in Gstaad geleitet, das einst im Besitz von «Les Trois Rois»-Eigentümer Thomas Straumann gewesen war.

Gschwend kann sich gut vorstellen, weiter in der Region tätig zu sein. Zuerst einmal möchte er jedoch «eine Pause einlegen und durchschnaufen», wie er erklärt. Grosse Sorgen um seine Zukunft muss er sich nicht machen: Qualifizierte Gastronomen sind derzeit gesucht wie nie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen