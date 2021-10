Baselbieter Investor sitzt in der «Höhle der Löwen»-Jury

TV-Sendung Immer einen Schritt voraus: Baselbieter Investor bereits in dritter Staffel in der «Höhle der Löwen»-Jury Sein erstes Unternehmen hat der Baselbieter Tobias Reichmuth während des Studiums gegründet. Mittlerweile sind diverse Weitere dazu gekommen – nebenbei investiert er in der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» in Start-ups. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

In «Die Höhle der Löwen Schweiz» investiert Tobias Reichmuth besonders in nachhaltige Produkte – Hund Fritz ist auch in der Sendung dabei. Kenneth Nars (Basel, 20. Oktober)

Tobias Reichmuth sitzt bequem im Sessel, sein blaues, sportliches Daunengilet über die Lehne gehängt, die Beine überkreuzt. Schwarze Socken, versehen mit gelben Bitcoin-Logos, blitzen aus seinen Schuhen hervor, daneben liegt Hund Fritz am Boden.

Im Fernsehen sieht man den 42-jährigen Investor so nicht. Neben dem Jurysessel ist Fritz zwar auch am Boden liegend zu finden – der Rhodesian Ridgeback ist immer dabei. Reichmuth jedoch trägt meist einen Anzug, wenn er in der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf 3+ in Start-ups investiert. Am kommenden Dienstag flimmert der Baselbieter Investor mit seinen Jurykollegen zum Start der dritten Staffel wieder über die Bildschirme der Schweiz.

Erstes Unternehmen während des Studiums gegründet

«Als ich angefragt wurde mitzumachen, dachte ich zuerst: eher nicht», sagt Reichmuth heute. Einerseits sei es der zeitliche Aufwand gewesen, der ihn abgeschreckt hat. «Ich habe mich auch gefragt, ob ich mein Gesicht tatsächlich im Fernsehen sehen will», sagt er und lacht. Schliesslich hat er sich doch dafür entschieden. Der Grund:

«Die Sendung zeigt auf, dass es jeder und jede schaffen kann, ein Unternehmen zu gründen und Investoren zu finden. Da wollte ich gerne dabei sein.»

Reichmuth selber hat dies erstmals im Jahr 1998 getan. In Liestal geboren und in Pratteln aufgewachsen, zog er 18-jährig nach St.Gallen, um BWL zu studieren. «Das war die Zeit des .com-Hypes», erzählt er. «Ein Job bei der UBS oder bei McKinsey war damals uninteressant, man wollte einfach etwas Eigenes, Neues gründen.» Dies tat er mit einer Firma für Employer-Branding – damit wurden Arbeitgeber beraten, wie sie nicht nur ihre Produkte, sondern auch ihr Unternehmen gut verkaufen können. Die Firma hat er nach seinem Studium erfolgreich verkauft.

Auf sein Kernthema Nachhaltigkeit stiess Reichmuth erst danach. Nach zwei Jahren bei Boston Consulting reiste er ab 2006 während zweier Jahre im Auto um die Welt.



«Da habe ich gesehen, dass der Klimawandel nicht nur die Schweizer Gletscher betrifft. Es waren das fehlende Trinkwasser in Bolivien oder die Methanbubbles im Norden Alaskas. Ob Sibirien oder Argentinien – der Klimawandel findet überall statt.»

Er habe nach seiner Zeit im Consulting auch gemerkt, dass er wieder Unternehmer sein wollte: 2009 gründete er deshalb sein zweites Unternehmen.

Neue Faszination gefunden

Mit Susi Partners AG investierte er in die Umsetzung nachhaltiger Energie, die 2009 noch in den Anfängen steckte. «Es war schwierig, Akzeptanz für das Thema zu finden», sagt Reichmuth. Heute hingegen ist es fast Voraussetzung, dass Anlageprodukte nachhaltig sind – «nun stehen diese Türen offen, aber am Anfang musste man diese von Hand aufstossen», sagt er.

Nach zehn Jahren hat er den CEO-Posten der Susi Partners AG weitergegeben, blieb aber Mitglied des Verwaltungsrats. «Wenn ich am Punkt bin, an dem ein Manager meinen Job besser machen kann als ich, ist es Zeit, abzugeben», sagt Reichmuth. Die Faszination liege für ihn darin, im Neuen Dinge zu lernen.

«Vor zehn Jahren haben mich Windparks noch fasziniert, aber nach einer Weile weiss man, wie ein solcher funktioniert.»

Reichmuth will den Trends voraus sein. 2009 war das der Klimawandel, 2016 hat er die Crypto Finance AG – ein Unternehmen für Kryptowährungshandel – mitgegründet, 2017 entstand die Singularity Group. Letztere befasst sich mit sogenannten Exponential Technologies – Technologien, die innert kürzester Zeit exponentiell anwachsen und für die Masse relevant werden. Reichmuth nennt beispielsweise das Handy in den 90er-Jahren oder, noch früher, den Kühlschrank. Es wird analysiert, welche Firmen von diesen Technologien profitieren und welchen diese schaden. So ergibt sich, in welche Aktientitel es sich lohnt zu investieren.

Momentan fasziniert ihn seine neue Maximon AG am meisten. Diese investiert in Firmen und Gründer, die sich mit Longevity befassen – Langlebigkeit. «Im Durchschnitt werden Schweizerinnen und Schweizer 84 Jahre alt, gesund sind sie jedoch nur 71 Jahre», erklärt Reichmuth. Das Themengebiet Longevity untersucht, wie man gesund älter wird. Das Ziel ist nicht ewiges Leben, betont er. Man wolle den «Healthspan» – den Zeitraum, in dem man gesund ist – dem «Lifespan» – der Lebensdauer – anpassen.



Nicht alle Deals kommen tatsächlich zu Stande

Eine Firma folgt auf die nächste, gleichzeitig sitzt er für «Die Höhle der Löwen Schweiz» vor der Kamera – wie nimmt Reichmuth sich die Zeit, all diese Aufgaben unter einen Hut zu bringen? «Delegieren», antwortet er. «Alles, was andere besser können als ich, sollen andere machen.» Auszeiten nimmt er sich in der Natur, die es in der Umgebung seines Chalets in St.Moritz, wo er zu Hause ist, genügend gibt. «Ich nehme auch gerne an Rallys teil», sagt er. Und schiebt gleich nach:

«Ich weiss, das lässt sich mit der Nachhaltigkeit nicht wirklich vereinbaren. Ich kaufe dann jeweils CO 2 -Zertifikate.»

Für die dritte Staffel teilt er sich ausserdem seinen Sessel: Er wird nur die Hälfte der Episoden selber abdecken. Denn: «Man muss sich auch die Zeit nehmen, die Unternehmen, in die man investiert, zu coachen und zu begleiten.» Bei einem Aktienanteil von 10 Prozent nehme er einen Sitz im Verwaltungsrat ein, darunter begleitet er die jeweilige Firma etwas weniger eng.

Wie Reichmuth ausserdem verrät: Nicht alle Deals, die im Fernsehen mit Handschlag besiegelt werden, kommen auch tatsächlich zu Stande.

«Niemand würde nach einer einstündigen Präsentation 100’000 Franken investieren.»

Beide Parteien könnten noch aus dem Deal austreten. Reichmuth wolle nach der Sendung jeweils die gemachten Angaben überprüfen und sich mit der Branche genauer auseinandersetzen. So seien ein paar der gemachten Deals weggebrochen.

Wie viele Jungunternehmer der Investor in der nächsten Staffel unterstützt, ist also noch offen. Was aber klar ist: Reichmuth wird sich den Staffelauftakt mit Freunden und anderen «Löwen» in seinem Bauernhof in Zug, seinem Firmendomizil, anschauen. Daran, sein Gesicht auf dem Bildschirm zu sehen, hat er sich mittlerweile gewöhnt.