Überfall in Basel 18-jähriger KV-Schüler bringt Räuber zur Strecke – er verfolgt den Tatverdächtigen bis zur Festnahme Ein 18-Jähriger beweist Zivilcourage: Nach dem Überfall verhilft er der Polizei zur Festnahme des Tatverdächtigen. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Der Vorfall geschah am 5. Mai gegen 17 Uhr im Velokeller der Handelsschule KV Basel am Aeschengraben. Nicole Nars-Zimmer

Es ist kurz nach 17 Uhr am Donnerstag, 5. Mai. Fabian K.* will mit seinem Velo die Rampe zum Fahrradkeller hinunterfahren. Denn in wenigen Minuten beginnt der Unterricht in der Handelsschule KV Basel am Aeschengraben. Beim Eingang wird der 18-Jährige gezwungen abzubremsen. Ein grosser, breiter Mann versperrt ihm den Weg.

Als Fabian K. sein Velo auf einen freien Platz abstellt, kommt der Mann von zuvor auf ihn zu. In der einen Hand ein blauer Plastiksack, in der anderen zwei Plastikbehälter mit Henkel. Plötzlich hält er ein Messer in der Hand. Er stellt sich nahe zu Fabian K., streckt die Stichwaffe aus und fordert:

«Gib mir Deinen Rucksack.»

Fabian K. erzählt nüchtern vom Vorfall. Die ersten paar Tage habe ihn das Ereignis stark beschäftigt. «Jetzt ist wieder alles wie vorher», sagt der 18-jährige Schüler und Lernende.

Geistesgegenwärtig fotografiert der Schüler den Mann

Fabian K. überlegt im Velokeller nicht lange, händigt dem Mann seinen Rucksack auf. Der weist ihn an: «Hau ab!» Fabian K. erzählt, er habe sich noch gefragt, warum nun er wegrennen sollte und nicht der Täter. Gleichwohl befolgt er die Anweisung und flüchtet aus dem Velokeller nach oben. «Ich rief den anderen dort zu, sie sollen aufpassen», so der Schüler eine Woche nach der Tat.

Dann sieht er den Mann die Rampe hoch kommen. Unsicher habe dieser sich umgeblickt, so Fabian K., als wisse er nicht, was er jetzt tun solle. Schliesslich wählt er den Weg durch den Vordereingang des Schulgeländes.

Fabian K. gelingt es geistesgegenwärtig, mit dem Smartphone ein Foto des Täters zu schiessen. Darauf zu sehen ist ein grosser und korpulenter Mann mit kurzen dunklen Haaren. Seine Kleidung ist mehrheitlich schwarz, einzig die orangen Turnschuhe stechen heraus. In den Behältern und im Plastiksack soll unter anderem ein gestohlener Beamer und Schulmaterial verstaut gewesen sein.

Polizei bedankt sich für die Zivilcourage

Der Mann flüchtet schliesslich in Richtung Hirschgässlein. Der Schüler folgt ihm in einigen Metern Abstand, informiert währenddessen per Telefon die Polizei über den Standort des Tatverdächtigen. Unweit der Handelsschule KV Basel kann der Mann schliesslich angehalten werden. Die Basler Staatsanwaltschaft teilt daraufhin mit, der mutmassliche Täter sei 31 Jahre alt und festgenommen worden.

Die Basler Polizei schreibt auf Anfrage der bz: «Wir möchten uns beim Geschädigten und dessen Helfern für die Zivilcourage bedanken. Durch diese Mithilfe konnte die mutmassliche Täterschaft schnell festgenommen werden.» Fabian K. scheint also viel richtig gemacht zu haben, empfiehlt doch auch die Polizei, sofort die Einsatzkräfte zu verständigen. Zudem sollen Personen um Mithilfe gebeten werden. Die Polizei stellt aber klar:

«Generell gilt: Bringen Sie sich nicht in Gefahr!»

Ob eine Verfolgung einer tatverdächtigen Person Sinn mache, hänge von zahlreichen Faktoren ab. Die Polizei betont, wenn es um Zivilcourage gehe, seien nicht Mut oder Muskeln von Bedeutung. Wichtiger sei es, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Für Fabian K. ist die Situation gut ausgegangen. Der Tatverdächtige ist gefasst. Nach der Festnahme nimmt die Polizei den 18-Jährigen mit auf den Posten und befragt ihn. Danach erhält der Schüler seinen Rucksack zurück. Englischbücher, Fussballschuhe und der Badge seiner Arbeitsstelle waren darin verstaut. Die Frage des mutmasslichen Täters, ob er neben des Rucksacks noch andere Wertsachen dabei hätte, verneinte Fabian K. nämlich.

* Name geändert.

