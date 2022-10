Riehen: Bis zu sechs Meter hohe Dämme gegen Hochwasser geplant

Überschwemmungen Was ist Riehen der Hochwasserschutz wert? Ein neues Projekt zeigt es Riehen wappnet sich gegen Überschwemmungen. An drei Bächen sieht die Gemeinde den Bau von Rückhaltebecken vor. Rund vier Millionen Franken soll der Einwohnrat für das Bauvorhaben sprechen. Die Initianten erwarten Gegenwind von Anwohnern. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Der sechs Meter hohe Damm beim Bettingerbach. zvg

Mit der Schaufel in der Hand und knietief im Wasser: So trifft SVP-Gemeinderat Felix Wehrli einen Riehener Bekannten am 17. August 2022 in dessen Keller vor. Ein lokales Gewitter mit dem Zentrum über dem Moostal bringt die Gemeinde in Not. Der Immenbach tritt übers Ufer; diverse Sachschäden sind die Folge.

Rund 200 Anrufe von Riehenerinnen und Riehenern gingen damals bei der Feuerwehr ein. Im Falle eines Hundert-Jahr-Hochwasserereignisses wären 4500 Haushalte betroffen. Vor einem solchen Szenario will sich Riehen mit einem millionenschweren Bauvorhaben wappnen.

«Es war schrecklich», sagt Wehrli zwei Monate später. Noch immer sitzt der Schock tief. Umso dringlicher sei das Anliegen, das der Gemeinderat in einer neuen Vorlage vorbringe, so Wehrli.

Wald roden und Weg aufschütten

An drei Bächen sieht die Gemeinde Rückhaltebecken vor, die – je nach Ausbildung des Gewässers – mehr oder weniger stark in den Verlauf eingreifen. Am wenigsten aufwendig gestaltet sich die Umgestaltung beim Hungerbach. Der rund zwei Meter hohe Damm kostet 273'000 Franken.

Mit budgetierten 1,3 Millionen Franken aus der Gemeindekasse ist der Bau eines überströmbaren Damms des Immenbachs deutlich aufwendiger. Das Hindernis soll fünf Meter hoch werden. Damit stellt es einen gravierenden Eingriff ins Landschaftsbild dar, erfahren wir aus der Einwohnerratsvorlage.

Der fünf Meter hohe Damm des Immenbachs. zvg

Besonders einschneidend würde sich die Zähmung des Bettingerbachs gestalten, der vom Gartenbad Bettingen nach Riehen verläuft. Rund 2,2 Millionen Franken soll der Bau des Rückhaltebeckens die Steuerzahlenden kosten. Für dieses Bauwerk müsste ein Stück Wald gerodet werden, aber damit nicht genug: Weil ein Weg im Wenkenpark zu tief liegt, sehen die Pläne vor, ihn auf einer Länge von 100 Metern um 20 Zentimeter anzuheben.

Rund sechs Meter Höhe würde der Damm erreichen, weil er allerdings flach abfällt, dürfte er in Realität weniger wuchtig wirken. «Es handelt sich dabei nicht um eine Mauer», sagt Wehrli.

Bund und Kanton stellen Beteiligungen in Aussicht

Handlungsbedarf sähen nicht alle, sagt Wehrli, der mit Einsprüchen rechnet. Einzelne Hausbesitzer hätten Vorbehalte, dass sich der Wert ihrer Liegenschaften durch den Bau vermindern könnten. Wehrli betont: Die Visualisierung zeige, dass die Aussicht weiterhin gewährleistet sei. Andere sorgen sich um die Gemeindefinanzen. Dabei stünden die prognostizierten Ausgaben in keinem Verhältnis zur Schadenssumme im Falle eines 100-Jahr-Hochwassers:

«Der erwartete Schaden wäre in diesem Fall um die 197 Millionen Franken hoch.»

Die Gesamtkosten belaufen sich auf zwölf Millionen Franken. Die genannten Beträge beziehen sich auf das Drittel, das die Gemeinde übernehmen muss. Denn der Bund und der Kanton haben in Aussicht gestellt, sich mit je einem Drittel zu beteiligen. Die Gemeinde bliebe dann aber immer noch auf rund vier Millionen Franken sitzen.

Trotz kritischen Stimmen setzt Wehrli auf die Vernunft seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger. «Es geht um viel.»

Klimawandel zwingt Gemeinden zum Umdenken

Die Region hatte in den vergangenen Jahren etliche Hochwasser zu beklagen. 2015, 2016 und 2017 kam es zu Starkregenereignissen, bei welchen Gewässer über die Ufer traten und zu beträchtlichen Schäden führten – auch in Riehen.

«Hochwasserereignisse gab es in den letzten Jahrzehnten immer wieder, auffallend ist aber, dass sie in den letzten Jahren vermehrt und intensiver auftreten», sagt Christian Jann. Der Leiter Ver- und Entsorgung der Gemeinde Riehen rechnet damit, dass sich Gemeinden – dem Klimawandel geschuldet – vermehrt im Hochwasserschutz engagieren müssten. Er fügt an:

«In erster Linie geht es um den Schutz der Siedlung.»

