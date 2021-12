Übersicht Der Zoo Basel und sein Nachwuchs: Im Jahr 2021 erblickten einige Jungtiere das Licht der Welt Im Zolli gab es 2021 reichlich Nachwuchs bei den Tieren. Von Geparden über Flusspferde bis hin zu Äffchen war alles dabei. Doch der Zoo musste auch von einem langjährigen Bewohner Abschied nehmen. Laura Pirroncello 28.12.2021, 05.00 Uhr

Zum ersten Mal seit sieben Jahren gab es Nachwuchs bei den Stierkopfhaien. Zoo Basel (Torben Weber)

Das erste Jungtier vom Jahr schlüpfte im Basler Zolli am 15. März – bei den Stierkopfhaien. Beim Jungtier handelte es sich um ein Weibchen, das mit einer Länge von 14 Zentimetern relativ gross war. Stierkopfhaie sind eher kleine Haie, die in der freien Natur in den Küstengebieten von Kalifornien und der Halbinsel Baja California leben. Den letzten Nachwuchs gab es bei der Haiart 2020, zuvor klappte es für sechs Jahre nicht.

Ein Einzelkind bei den Erdmännchen

Seit diesem Jahr wohnen elf Erdmännchen im Zolli. Zoo Basel

Am 16. März 2021 liess sich bei den Erdmännchen ein Junges zum ersten Mal blicken. Davor hatte schon der Verdacht bestanden, dass es Nachwuchs gegeben haben könnte. Denn das Weibchen hatte plötzlich einen ziemlich schlanken Bauch.

Insgesamt leben im Zolli somit elf Erdmännchen. In der Gruppe teilen sie sich ihre Aufgaben auf. Es gibt Wächter, Jäger und Babysitter. Durch unterschiedliche Rufe unterhalten sie sich miteinander und koordinieren ihre Aufgaben.

Bei den Zwergziegen kamen 13 Junge zur Welt

Zehn junge Männchen und drei junge Weibchen bei den Zwergziegen hielten die Herde auf Trab. Zoo Basel (Torben Weber)

Zwischen dem 23. März und dem 14. April kamen insgesamt 13 Zwergziegen zur Welt. Es handelte sich dabei um zehn Männchen und drei Weibchen. Der Zwergziegenbock Wingu (6) ist der Vater der Jungen. Er durfte allerdings nur eine Woche bei ihnen bleiben. Danach zog er um in ein Reservegehege im Sauter Garten. Dies war notwendig, damit die Ziegen nicht gleich wieder trächtig werden. Deshalb verbrachte er den Sommer zusammen mit einem anderen Männchen getrennt von der Herde.

Sechs junge Huftiere

Im April und Mai wurden zwei Bisons geboren. Zoo Basel

2021 hat es auch bei den Huftieren gleich mehrfach Nachwuchs gegeben. Im April kamen insgesamt zwei Mufflons, zwei Rentiere und zwei Bisons (eines davon wurde Anfang Mai geboren) zur Welt. Der Vater der Bisons, Paco, ist gerade mal drei Jahre alt. Dies ist für Bisonbullen sehr jung. Denn in der freien Natur müssen sich die Bullen erst behaupten und um ihre Weibchen kämpfen. Meist sind sie erst nach fünf bis sechs Jahren ausreichend körperlich gewachsen, dass sie sich in der Herde durchsetzen können.

Die Jungtiere der Mufflons, Rentiere und Bisons sind Nestflüchter. Das heisst, dass sie schon kurze Zeit nach der Geburt auf ihren eigenen Beinen stehen. Beschützt von ihrer Mutter, laufen sie schon bald in der Herde mit.

Junges Flusspferd blieb einen Monat im beheizten Wasser

Das junge Flusspferd im Zolli. Zoo Basel (Torben Weber)

Am 3. Mai wurde im Zolli ein weibliches Flusspferd geboren. Das Junge trägt den Namen Serena. Ihre Mutter Helvetia gebar sie im Wasser des beheizten Innenbeckens im Afrikahaus. Bis am 1. Juni blieben Mutter und Tochter auch noch in dem Becken. Erst danach liessen sich die beiden auf der Aussenanlage blicken.

Die Wassergeburt von Serena ist nichts Ungewöhnliches. Flusspferde gebären und säugen ihre Jungen ausschliesslich im Wasser. Denn der Fluss oder eine Wasserstelle ist für die Tiere in der Natur der sicherste Ort und sie verbringen ihren Tag vor allem ruhend im Wasser oder auf Uferbänken. Erst nach Einbruch der Dunkelheit verlassen sie das Wasser und weiden an Land. Die ganze Nacht fressen die Flusspferde und gehen vor Sonnenaufgang wieder zurück ins Wasser.

Flusspferde sind umgangssprachlich Nilpferde. Dies war früher ihr Artname, heute bezeichnet man sie allerdings als Flusspferde. Im Nil kommen die Tiere schon lange nicht mehr vor. Zuletzt sah man sie dort im frühen 19. Jahrhundert.

Zwei junge Geparde und ihre Mutter

Eines der beiden Gepard-Geschwister. Zoo Basel (Torben Weber)

Zwei junge Geparde wurden am 28. April geboren. Eines der beiden ist ein Männchen, das andere ein Weibchen. Die beiden leben zusammen mit ihrer Mutter Dina im Zolli. Bei Geparden zieht die Mutter ihre Jungen alleine auf. Der Vater Ross lebt deshalb von seiner Familie getrennt in einem Gehege, das für Besuchende des Zollis nicht zugänglich ist.

Männchen werden von den Weibchen nur in der Paarungszeit toleriert. Die Tierpfleger brauchen deshalb viel Erfahrung, um die Stimmungslage des Weibchens jeweils einschätzen zu können. Signalisiert ein Weibchen Interesse an einem Männchen, gilt es, schnell zu handeln und den beiden Raum zu lassen.

Auch bei Dina hielt sich die Begeisterung für Ross zuerst in Grenzen. Beim ersten Kontakt war noch ein Zaun zwischen den beiden Geparden. Beim ersten Aufeinandertreffen scheint es dann aber gefunkt zu haben.

Minipigs: Vier schwarze, drei gefleckte

Im Kinderzolli gab es Nachwuchs bei den Minipigs. Zoo Basel (Torben Weber)

Nachwuchs gab es 2021 auch im Kinderzolli: Sieben Minipigs kamen am 15. Mai zur Welt. Nachdem die Jungen und ihre Eltern Nera und Nino die ersten beiden Wochen nach der Geburt im Stall verweilten, verbrachten sie danach die Tage auf der Aussenanlage. Jeweils am Abend spazierte die ganze Familie zurück in den Stall. Vier der Ferkel sind schwarz und sehen somit ihrer Mutter ähnlich. Die anderen drei dagegen sind gescheckt und kommen ganz nach ihrem Vater.

Die Minipigs stammen wie alle domestizierten Schweine vom Wildschwein ab. Für Tierversuchszwecke wurde vor 70 Jahren damit begonnen, kleinere Schweine zu züchten. Unpigmentierte Schweinchen wurden für diese Versuche bevorzugt. Aus diesem Grund gibt es nun die Minipigs in den verschiedensten Farben und Variationen.

Gehäufte Geburten bei den Totenkopfäffchen

Von den neun jungen Totenkopfäffchen ist eines gestorben. Zoo Basel (Torben Weber)

Mehrfachen Nachwuchs gab es bei den Totenkopfäffchen. Zwischen dem 24. Mai und dem 29. Juni wurden insgesamt neun Junge geboren. Eine Häufung von Geburten ist bei den Totenkopfäffchen normal. Denn die Paarungszeit ist bei dieser Affenart zeitlich beschränkt. Weshalb sich die Geburten in einer bestimmten Zeitspanne (in Europa im Mai und Juni) häufen.

Eines der neun Jungen ist nach der Geburt gestorben. Deshalb waren es am Ende nur acht Tiere, die von ihren Müttern im Zolli herumgetragen wurden.

Als Kommunikationsmittel nutzen Totenkopfäffchen den Geruch. Sie urinieren auf Hände und Füsse und reiben sich damit ein. Deshalb dürfen die Anlagen und die Kletterstrukturen im Zolli nur oberflächlich gereinigt werden. Ansonsten gingen die Duftspuren verloren und der Zusammenhalt der Gruppe würde gestört.

Kleines Kudu Safiya

Das Junge Safiya lag nach der Geburt vorwiegend im Stall. Zoo Basel (Torben Weber)

Am 12. September gab es Nachwuchs bei den Kleinen Kudus. Das Junge war knapp über fünf Kilogramm schwer und erhielt den Namen Safiya. Es wächst in einer kleinen Herde auf. Dazu gehören ihre Eltern Jina und Leopold sowie die Schwester Rashida, die im vergangenen Jahr geboren wurde.

Kleine Kudus sind sogenannte «Ableger». Das heisst, dass das Junge am Anfang vorwiegend im Stall lag. Nach der Geburt leckt das Weibchen sein Junges sofort sauber und säugt und säubert es alle paar Stunden. Erst nach etwa vier Wochen folgt das Junge der Mutter und schliesst sich der Herde an.

Halbgeschwister bei den Rappenantilopen

Die beiden jungen Rappenantilopen sind Halbschwestern. Zoo Basel (Torben Weber)

Ende September wurden zwei Rappenantilopen-Weibchen geboren. Die beiden sind Halbgeschwister: Sie haben denselben Vater, aber unterschiedliche Mütter. Rappenantilopen sind ebenfalls «Ableger». Die beiden Halbschwestern lagen also die erste Zeit im Stall und wurden regelmässig von ihren Müttern zum Säugen und Säubern aufgesucht.

Die Rappenantilopen-Herde im Zolli besteht somit aus zehn Tieren: die beiden Neugeborenen, ihr Vater Felix, ihre Mütter Ena und Evita sowie drei weitere ausgewachsene Weibchen und zwei grössere Jungtiere.

Schimpanse Kitoko adoptiert Junges der Schwester

Schimpansen-Weibchen Kitoko adoptierte das Junge ihrer Schwester und gebar kurze Zeit später selbst ein Junges. Zoo Basel (Torben Weber)

Im Sommer adoptierte das Schimpansen-Weibchen Kitoko das Junge von ihrer Schwester Fifi. Fifi gebar Ende Juni ein gesundes Weibchen, das sie schon ungewöhnlich früh an andere Gruppenmitglieder abgab. Sie säugte ihr Junges aber weiterhin. Zwei Wochen später wurde Fifi schwach und lahmte mit den Hinterbeinen. Die Tierärzte schafften es nicht, dass ihr Zustand sich verbesserte, und fanden auch keine Ursache für die Symptome. Ende Juli hatte Fifis Schwester Kitoko das Neugeborene dann mehrheitlich bei sich und begann es auch zu säugen.

Wenig später gebar Kitoko selbst ein Männchen. Dieses ignorierte sie jedoch zu Beginn. Der Vater Kume sowie andere Mitglieder der Gruppe drängten Kitoko dann darauf, ihr Junges zu sich zu nehmen. Ab dann war sie für beide Jungtiere wie eine Mutter.

Adoptionen kommen bei Schimpansen in der Natur ab und zu vor. Denn die Jungen sind relativ lange (sechs Jahre) auf ihre Mutter angewiesen. Stirbt die Mutter vorher, sinken die Überlebenschancen des Nachwuchses. Adoptieren andere Gruppenmitglieder die Jungen, bleiben die Überlebenschancen hoch. Allerdings sind die Jungtiere meist schon älter, wenn sie adoptiert werden. Nur in zwei Fällen ist bekannt, dass das adoptierte Junge jünger als zwei Jahre war.

Pfleger sammelten Eier der Australischen Süsswasserkrokodile ein

Der Nachwuchs der Australischen Süsswasserkrokodilen wurde von den Eltern beschützt. Zoo Basel (Torben Weber)

Im Mai sind vier Australische Süsswasserkrokodile aus insgesamt zehn gelegten Eiern geschlüpft. Da das Weibchen ihre abgelegten Eier nicht aktiv bewacht, sondern erst wieder zurückkehrt, wenn die Jungen schlüpfen, können die Tierpfleger die Eier für eine künstliche Inkubation einsammeln.

Am 26. Mai gaben die Tierpfleger die vier Jungen ihren Eltern zurück. Diese haben ihren Nachwuchs direkt bewacht und verteidigt. Zwei der vier Jungtiere wuchsen schliesslich heran. Indem die Jungtiere von den Pflegern gezielt gefüttert wurden, konnte deren Wachstum überwacht werden.

Bindung zwischen Somali-Wildesel-Fohlen und Mutter erst nach Spritze

Somali-Wildesel-Fohlen Salia ist genetisch ein wichtiges Tier. Zoo Basel (Torben Weber)

Am 13. November kam das Somali-Wildesel-Fohlen Salia zur Welt. Sein Vater ist der Hengst Adam. Dieser hat nur wenige Verwandte in der europäischen Population. Das Fohlen ist deshalb genetisch ein wichtiges und wertvolles Tier. Doch Salia hatte keinen einfachen Start ins Leben. Nach der Geburt war die Mutter Mwana gestresst und überfordert mit ihrem Jungen. Deshalb konnte zwischen ihr und dem Fohlen keine richtige Bindung entstehen. Mwana liess Salia nicht einmal trinken, die Überlebenschancen des Jungen sanken.

Da der Zolli Salia nicht mit der Hand aufziehen wollte, entschied er sich gemeinsam mit zwei Pferdespezialistinnen aus der Region dafür, der Mutter eine Hormonspritze zu geben. So sollte sie die Geburt hormonell nochmals durchleben. Dies wirkte: 30 Minuten später durfte Salia erstmals bei ihrer Mutter trinken. Die überlebenswichtige Bindung zwischen Mutter und Fohlen entwickelte sich doch noch.

Abschied von einer langjährigen Bewohnerin

Neben den vielen Neugeborenen verzeichnete der Zolli im Jahr 2021 auch einen stark beachteten Todesfall.

Schimpansen-Weibchen Quarta war weltweit einer der ältesten Gorillas, die in Zoos leben. Zoo Basel (Torben Weber)

Im März ist das 52-jährige Schimpansen-Weibchen Quarta verstorben. Einige Tage war Quarta schon apathisch und legte sich dann an einem Nachmittag hin. In der Nacht darauf ist sie gestorben. Die anderen Gorillas der Gruppe waren die ganze Zeit über bei ihr.

52 Jahre ist ein hohes Alter für Gorillas. In der Natur werden sie 35 bis 40 Jahre alt. Weltweit war Quarta gemäss Tierdatenbank der siebtälteste Gorilla, der je in einem Zoo lebte.