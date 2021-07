Uferstrasse Basler Polizei filmt den Hafen jetzt ganz legal – aber will nicht sagen, wo die Kameras stehen Die Kameras seien zur Prävention gedacht, sagt das Justizdepartement, nachdem es wochenlang verdeckt gefilmt hat. Benjamin Rosch 28.07.2021, 17.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo die Kameras stehen, ist im Anhang B beschrieben – der ist unter Verschluss. Roland Schmid

Während Wochen hat die Basler Polizei heimlich am Hafen gefilmt. Recherchen dieser Zeitung und «Bajour» förderten zutage, dass das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) neben angekündigten Massnahmen im Mai auch sieben Kameras um die Uferstrasse installiert hat. Damit wollte Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) dem Corona-Frust von vor allem Jugendlichen begegnen, die sich im Hafengebiet an den Wochenenden in zunehmenden Gewaltexzessen ergingen. Das JSD berief sich dabei auf das Polizeigesetz – und wurde postwendend vom kantonalen Datenschützer Beat Rudin zurückgepfiffen.

Im Kern waren es zwei Streitpunkte: Einerseits müsse die Polizei mit Schildern auf die Kameras hinweisen. «Sie müssen erkennbar beschildert sein, damit die Menschen wissen, dass sie überwacht werden, bevor sie den überwachten Raum betreten», sagte Rudin. Zudem brauche es ein öffentlich einsehbares Reglement. Dieses liegt seit gestern vor. Erneut übt sich die Basler Polizei in Zurückhaltung: Trotz grossem Medieninteresse verschickten die Ordnungshüter keine Medienmitteilung. Etwas versteckt unter der Seite «Auskunftsrecht» findet sich das Dokument zum Download.

Der geheime Anhang B

Um es vorweg zu nehmen: Viel steht nicht darin. Die Anlage sei grundsätzlich von Freitag bis Sonntag in Betrieb, heisst es. «Darüberhinausgehend kann diese bei groben Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vor und während Polizeieinsätzen und auf die Dauer des Einsatzes beschränkt ausserordentlich in Betrieb genommen werden», lautet ein Zusatz. Will heissen: Eine spontane Überwachung ist jederzeit möglich.

Eine «detaillierte Beschreibung der Anlage» wird im Anhang A angekündigt. Dieser beinhaltet jedoch lediglich die Standorte von Piktogrammen, die auf die Kameras aufmerksam machen. Gemeint ist wahrscheinlich Anhang B. Dieser ist aber nicht öffentlich. Die Polizei kann sich dabei auf das Gesetz berufen: «Das verantwortliche öffentliche Organ kann die Veröffentlichung einschränken, wenn durch die Bekanntgabe der Kamerastandorte die Zweckerreichung unmöglich wird.» Dies wiederum steht etwas quer zum Zweck der Anlage: Gemäss Reglement sei dies die Prävention – wie eine heimliche Überwachungsanlage Präventionscharakter haben kann, muss Geheimnis der Ordnungshüter bleiben.

Politisch zeichnet sich derweil breiter Widerstand ab. Kein Wunder: In der Vergangenheit hat das Basler Parlament zu verschiedensten Formen der öffentlichen Videoüberwachung stets Nein gesagt. Bereits geäussert haben sich FDP-Grossrat Luca Urgese. Von der SP ist eine Interpellation hängig.